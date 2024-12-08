Международный день левшей 2025: история, факты и традиции праздника

Некоторым людям приходится из-за своих физиологических особенностей сталкиваться с определенными вопросами адаптации в повседневной жизни. В частности, это те, кто управляет левой рукой лучше, чем правой. В честь таких людей был даже учреждён особый праздник – Международный день левшей, который в 2025 году отметят традиционно, как и в прошлые годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, о трудностях, с которыми сталкиваются левши, а также интересные факты, связанные с такими людьми.

Когда отмечается Международный день левшей в 2025 году

Людям, впервые узнавшим об этом необычном празднике, интересно знать, какого числа день левшей? Его дата является четко фиксированной и ежегодно отмечается 13 августа. Праздник направлен, прежде всего, на то, чтобы привлечь внимание к трудностям, которые приходится преодолевать людям, лучше управляющим левой рукой, чем правой. Разрабатываются всевозможные инициативы, предназначенные облегчить жизнь таких людей и обеспечить их удобство при решении повседневных задач.





История праздника

Люди, у которых левая рука доминирует, привлекали к себе повышенное внимание с давних времен. В древности их остерегались и даже считали проклятыми, что было свойственно для многих культур. В период Советского Союза детей при освоении навыков письма переучивали в школах, а во взрослом возрасте такие люди были вынуждены подстраиваться под общепринятые нормы. Нередко сотрудников, использующих преимущественно левую руку, увольняли с работы. Это было обусловлено нормами оборудования на производстве, разработанного под праворуких людей.

В 1976 году в Америке была учреждена такая организация как Международная конфедерация левшей. Ее деятельность была направлена на защиту прав леворуких людей, с целью чего был выдвинут "Билль о левшах". В документе говорилось о том, что каждый человек свободен в выборе относительно того, какую руку он использует, и о недопустимости притеснения левшей. Кроме того, в завершающей статье билля 13 августа было обозначено как Международный день левшей.

Впервые торжество отпраздновали в 1992 году. Стоит отметить, что этой дате предшествовали определенные события: целых ряд митингов в поддержку леворуких людей, прошедших в 1980-х годах в Америке. Толчком к их проведению послужила история, случившаяся с полицейским Франклином Уилборном. Стража порядка уволили с работы по причине того, что он вешал кобуру с левой стороны. Позже подобное событие произошло с Робертом Грином, сотрудником почты, который фасовал письма левой рукой.

В настоящее время для левшей создаются возможности, чтобы они чувствовали себя более комфортно, чем в прошлом столетии. Специально для них выпускаются всевозможные товары, разработанные с учетом их потребностей. Также особенности таких людей учитывают учебные заведения и работодатели.

Традиции праздника заключаются в проведении различных конференций, семинаров, мастер-классов, организации встреч с единомышленниками. Проходят презентации производителей, которые представляют вниманию леворуких людей созданные с учетом их потребностей авторские товары.





С какими трудностями сталкиваются левши

Леворуким людям приходится сталкиваться с многочисленными трудностями в повседневной жизни. Подборку некоторых таких фактов предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Работа за компьютером. Проблемой для левшей является управление компьютерной мышью, поскольку главной кнопкой на данном устройстве является левая. Из-за этого леворукому человеку приходится нажимать на нее средним пальцем, что весьма неудобно. Чтобы преодолеть эту проблему, производители стали выпускать специальные мыши, имеющие наклон влево. Кроме того, в операционных системах стали предусматривать опцию, согласно которой существует возможность сделать главной правую клавишу. Кроме того, на привычных всем клавиатурах панель стрелок и клавиш с цифрами имеет расположение справа, что также неудобно для левшей. Именно для них занялись выпуском устройств с перенесением цифровой панели в левую сторону.

Использование одежды, где молнии и кнопки расположены неудобно для левшей, поэтому можно сказать, что каждое утро для них начинается с испытаний.

Расположение различных кнопок на смартфоне в правой части экрана, включая громкость и функцию включения.

Управление автомобилем, когда возникает необходимость достать необходимую вещь из бардачка либо из сумки, находящейся на переднем сидении.

Заполнение документов при посещении банковской или какой-либо другой организации. Ручки в таких учреждения прикреплены на цепочки, расположенные справа от посетителя. Поскольку левша будет при этом испытывать трудности, ему лучше иметь при себе свою ручку.

Работа с всевозможными инструментами, начиная от кухонной утвари и заканчивая болгаркой, рулеткой и прочими рабочими приспособлениями.

Обучение детей-левшей в школе требует создания для них особых условий. Освещение для них должно находиться справа, а место должно быть на левой стороне парты, чтобы исключить столкновение локтями с соседним учеником. Также у таких детей возникают определенные проблемы с освоением письма, работой с тетрадками и канцелярскими принадлежностями.





Интересные факты о левшах

С леворукими людьми связано множество интересных фактов. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них:

Распознать данную особенность у ребенка можно уже с младенчества и вплоть до шестилетнего возраста. Это можно сделать по наблюдениям относительно того, как младенец захватывает игрушки, и на какую сторону он будет поворачивать голову, лежа на животе.

В Советском Союзе детей-левшей активно переучивали, чтобы они были как все. Стоит отметить, что такая система вызывала у ребенка лишь стресс и дискомфорт.

Многие творческие и выдающиеся личности были левшами. К их числу относятся Микеланджело, Пушкин, Наполеон, Толстой, Ньютон, Юлий Цезарь, Бетховен, Чарли Чаплин, Моцарт, Мэрилин Монро.

Николай Лесков, написавший свое выдающееся произведение "‎‎Левша", сам был леворуким человеком. Как известно, рассказ повествует о мастере, способном подковать блоху.





Итог

Международный день левшей в 2025 году – это необычный и интересный праздник, направленный на то, чтобы обратить внимание на особенности и проблемы леворуких людей и подчеркнуть важность соблюдения их прав. Если такие есть в вашем окружении, не забудьте поздравить их и отметить их уникальность.