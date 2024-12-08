День Николая Чудотворца 2025 — дата, традиции и запреты

Праздники, посвященные святым, имеют особое значение для верующих, почитающих их память. Одним из них является День Николая Чудотворца, который в 2025 году будет сопровождаться такими же традициями, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях этого праздника, его традициях и обычаях, а также о том, что нельзя делать в этот день.

Когда отмечается День Николая Чудотворца в 2025 году

В церковном календаре существует целых три даты, посвященные памяти этого святого. 11 августа отмечают Рождество Святителя Николая Чудотворца. Стоит отметить, что в период правления Екатерины Великой этот день был упразднен. Его стали праздновать вновь, начиная с 2004 года, когда Патриарх Алексий II дал свое благословение на отмечание праздника, учитывая пожелания верующих людей и настоятелей храмов. Эта дата празднуется среди православных, католики ее не отмечают. Кроме того, 22 мая празднуют день переноса мощей святого, а 19 декабря отдают дань памяти его кончине.





Кто такой Николай Чудотворец

История праздника тесно связана с житием святого. Рождение Николая произошло в III веке в христианской семье, его местом стала греческая колония Ликии, расположенная в Малой Азии. Уже с детских лет Николай уделял много времени посещению храма, а во взрослом возрасте принял решение стать священником. От родителей он получил богатое наследство, но все средства раздал бедным людям. По прошествии определенного количества времени Николай принял сан архиепископа, что произошло в городе Миры. На протяжении своей жизни он приобрел славу борца с язычеством. Кроме того, он активно защищал невинно осужденных людей и тех, кто подвергся незаслуженной клевете. Уже при жизни он был известен как чудотворец. К числу его заслуг относятся воскресение моряка, погибшего во время шторма, и спасение города Мира от страшного голода.

Жизнь Николая длилась до глубокой старости, а после его кончины тело стало мироточить. Благодаря этому к нему стали приходить люди, желающие избавиться от всевозможных болезней и невзгод. Для хранения мощей вначале был выбран город Мира, но в XI столетии состоялся их перенос в итальянский город Бари.

Святой является покровителем моряков, торговцев и людей, отправляющихся в путешествие. Верующие зачастую молятся ему, чтобы получить разрешение какого-либо трудного дела чудесным образом, и чтобы привлечь удачу в делах. Кроме того, Николай считается защитником детей.





Традиции и обычаи

День Святого Николая Чудотворца широкого отмечается среди верующих во все даты этого праздника. Первый храм в честь его был построен еще во времена княгини Ольги, и с того периода возводилось множество церквей и монастырей. В дни памяти святого верующие посещают храмы и просят его о заступничестве и помощи. Численность паломников-россиян, отправляющихся в город Бари, ежегодно составляет порядка 70 тысяч человек.

Многие обряды берут свое начало с давних времен. К примеру, праздник, отмечаемый 22 мая, известен под названием Травный день и сопровождался традицией раздачи долгов и помощи нуждающимся. Также в этот день следовало обязательно помириться с людьми, с которыми произошла ссора. Еще одна давняя традиция – сватовство на Николу Летнего, обещавшее стать особенно удачным. В период весны святому молились о богатом урожае и с просьбами уберечь скот, устраивали крестные ходы с целью защиты посевов от засухи и града. В этот день было не принято употреблять мясо.

Праздник, отмечаемый 19 декабря, также связан с народными традициями. Считалось, что в этот день Николай отгоняет нечистую силу от людей. Был распространен обряд братчины, когда люди собирались после службы и устраивали трапезу на все село. В праздник было принято заколоть быка, на покупку которого сбрасывались деньгами все сельчане.

Праздник 11 августа отмечался только в русской православной церкви, месяцесловы других православных храмов не содержат этот день. Считается, что праздник благоприятствует заключению разных сделок, договора в этот день обещали стать особенно удачными. Кроме того, было принято распродавать лишний хлеб.





Что нельзя делать в этот день

Праздник связан с особыми приметами, некоторые из них подразумевают запреты на определенные действия. Так, в этот день не следует делать такого:

грустить, поскольку печаль в этот праздник сулит морозы;

ссориться между собой, а если перед праздником произошел конфликт, обязательно следовало помириться;

ругать детей, поскольку это может вызвать гнев Николая, считающегося их заступником;

употреблять в речи нецензурные слова, поскольку негатив от них вернется с гораздо большей силой;

брать деньги в долг, поскольку весь предстоящий год можно будет так и не выбраться из долгов;

отдавать в долг, поскольку это предвещало вынесение из дома удачи;

отказывать нуждающимся в помощи, поскольку это предвещало нужду для всей семьи;

уделять время хозяйственным и домашним делам, поскольку этим забиралось благополучие в дальнейшем.





Итог

День Николая Чудотворца в 2025 году – это значимый православный праздник, сопровождаемый многочисленными традициями. Если вы относитесь к числу верующих людей, обязательно попросите святого о заступничестве в этот день, уделите время посещению храма и молитве.