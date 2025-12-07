Масленица в 2026 году: даты, обычаи и что означает праздник

Праздники, которые сопровождаются народными гуляниями и яркими зрелищами, пользуются особой популярностью среди людей. К ним относится и Масленица, которая в 2026 году пройдет в формате традиционных гуляний и встреч. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, его особенностях и обычаях.

Когда отмечают Масленицу в 2026 году

Любимое народное торжество не имеет четкой даты для празднования. Она зависит от Пасхи, от которой отсчитывают определенное количество дней, чтобы узнать начало Масленичной недели и дату самого праздника. Так, если от дня Светлого Христова Воскресения (12 апреля в 2026 году) отнять 56 дней, мы узнаем дату начала Масленичной недели, она выпадает на 16 февраля. Чтобы узнать, какого числа Масленица в России 2026 году, следует отнять от даты Пасхи 46 дней. После этих вычислений мы узнаем дату 22 февраля, на этот день и выпадает праздник в этом году.





История праздника

Корни данного торжества являются языческими. Праздник издавна отмечали на Руси и связывали его с проводами зимнего времени года и днем весеннего равноденствия. Масленица посвящалась прославлению бога. Одна версия говорит, что это Ярило, бог плодородия и солнца, чем и обусловлено выпекание круглых по форме блинов. Другая версия говорит о том, что праздник посвящался Велесу, считавшемуся покровителей скота и плодородия.

В исторических источниках о Масленице впервые упоминается в XVI столетии. В XVIII веке этот праздник признала церковь, определив его как составляющую православной культуры. В христианстве торжество получило название "Сырной седмицы" и было приурочено к подготовке верующих к Великому посту. Согласно церковным традициям на Масленицу можно есть молочные продукты, масло, рыбу, яйца, но мясо употреблять запрещено.





Дни Масленичной недели и их названия

Каждый из дней Масленичной недели наполнен особым смыслом и характеризуется соблюдением традиций. Кроме того, для каждого из них свойственно свое название:

Понедельник – встреча. Это день, в который начинали совершать походы по гостям. Также в понедельник нужно было испечь первый блин и отдать его беднякам. Угощение отдавалось за помин душ усопших.

Вторник – заигрыши. Согласно давней народной традиции в этот день было принято устраивать смотрины невест. Это означало планирование целей наперед, поскольку в Великий пост запрещалось играть свадьбы. Молодые присматривались друг к другу, а вот связать себя узами брака они могли уже после Пасхи.

Среда – лакомка. Этот день имеет тесную связь со всем известным выражением: "к теще на блины". Теща выпекала блины, чтобы угостить ими зятя. Чем лучше она накрывала стол, тем лучшее отношение показывала к мужу дочери.

– лакомка. Этот день имеет тесную связь со всем известным выражением: "к теще на блины". Теща выпекала блины, чтобы угостить ими зятя. Чем лучше она накрывала стол, тем лучшее отношение показывала к мужу дочери. Четверг – разгул. В этот день начинались массовые гуляния – песни, хороводы и танцы, прыжки через костер, катания с горки, кулачные бои. На Руси была распространена такая традиция как строительство снежной крепости и сражение между собой после этого двух команд. Одна из них – пехота, должна была защищать крепость, а другая – конница – постараться разрушить ее.





Пятница – тещины вечерки. Традиции этого дня прямо противоположны среде. В этот раз уже теща отправлялась в гости к зятю, а он должен был угостить ее блинами. При этом было принято брать с собой подруг – "товарок".

Суббота – золовкины посиделки. В этот день молодые невестки принимали у себя в гостях золовок и их подруг.

Воскресенье – проводы. В этот день провожали Масленицу и готовились к Великому посту. День также известен как "Прощеное воскресенье", когда принято просить друг у друга прощения за причиненные обиды и посетить особую службу в храме. Еду в доме нужно было доесть, а если продукты оставались, их сжигали. Также было принято ходить в баню. Характерной традицией этого дня являлось сжигание чучела Масленицы и развеивание пепла над полями. Обычай нужно было соблюдать, чтобы привлечь урожай в последующем году.





Традиции и обычаи Масленицы

После того, как вы узнали, когда Масленица в 2026 году, вы наверняка захотите приобщиться к всевозможным традиционным мероприятиям. Это отличный повод, чтобы провести время весело и интересно. Торжество, пришедшее к нам из древности, символизирует собой смену времен года, уход от зимы, означающей увядание, и переход к весне, означающую жизнь и рождение. Обряды праздника направлены на то, чтобы избавиться от старого и привлечь плодородие.

Подготовка к торжеству начиналась где-то за пять дней до Масленичной недели. Дом тщательно убирали, выбрасывая из него старые ненужные вещи. Мусор обязательно сжигали, чтобы он не оставался в доме или во дворе.

Обязательным атрибутом Масленицы является чучело из соломы, одетое в женский наряд. В некоторых случаях его дополняли сковородкой. Чучело устанавливали в центральной части населенного пункта, водили вокруг него хороводы, в также катали его на конных упряжках.

Традиции Масленичной недели были приурочены к определенному дню и были связаны с походами в гости, выпеканием блинов и народными гуляниями. В наши дни организовывают гастрономические ярмарки, мастер-классы, концерты, катания на санях, ледяных горках и на лыжах. Гости могут испытать себя в традиционных забавах – например, попытаться взобраться на высокий гладкий столб за призом.





Итог

Масленица в 2026 году – это праздник, который можно провести очень интересно и весело благодаря многочисленным народным традициям. Вы сможете заранее продумать для себя праздничную программу, посетив масштабные мероприятия или устроив уютные домашние посиделки.