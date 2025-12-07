День орнитолога 2026: история и значение праздника

Птицы – достойные представители мира фауны, поражающие своим многообразием, красотой и грациозностью. Никто не поспорит с тем, что специалисты, занимающиеся изучением пернатых и среды их обитания, заслуживают уважения. В их честь был учрежден особый праздник – День орнитолога, который в 2026 году будет направлен на то, чтобы отдать дань уважения представителям этой интересной профессии. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления и особенностях данного торжества.

Когда отмечают День орнитолога в 2026 году

Для отмечания этого праздника установлена четко фиксированная дата. День орнитолога в России приходится на 19 февраля. Отпраздновать свое профессиональное торжество смогут специалисты, занимающиеся изучение птиц.





История праздника

Наука орнитология имеет давнюю историю и уходит своими корнями во времена Аристотеля. Он стал первым ученым, посвятившим себя изучению орнитофауны. Результатом исследований стал труд Аристотеля, известный под названием "История животных", где было описано 170 разновидностей птиц. Эта работа появилась в 4 столетии до н. э.

В период Средневековья в данной области отметился Фридрих II Гогенштауфена, написавший трактат, который включал информацию об охотничьих птицах. Первая попытка систематизации пернатых была предпринята в начале 18 столетия. Заслуга в этом принадлежала биологу Рею из Англии. Также значимый вклад в этот вопрос внес К. Линней, написавший труд "Система природы". В этой работе он заложил основы современной классификации птиц. В 1770-1786 годах состоялась публикация многотомника, в котором содержался обзор мировой орнитофауны. Авторство принадлежало Ж. Бюффону.

Очередной научный прорыв состоялся в 18 столетии и был связан с именем Дарвина, создавшего теорию эволюционного развития природы. До этого момента ученые уделяли внимание описанию птиц и их географическому распространению. Дарвин положил начало тому, чтобы заниматься изучением анатомических особенностей пернатых.

Развитие орнитологии в России началось в 18 столетии, и было связано с масштабным территориальным исследованием, которое провели ученые вплоть до Камчатки. Результатом стало издание трехтомной работы под названием "Зоография Россо-Азиатика", ее публикация происходила в 1811-1831 годах. В 19 столетии уделяется внимание исследованию орнитофауны Забайкалья, Сибири, Аляски. После настал черед азиатских республик.

Роль главного орнитологического центра выполнял Московский университет. В этом высшем учебном заведении трудился Михаил Мензбир, которому принадлежит заслуга в основании русской орнитологической школы. Науке уделялось значительное внимание и после Октябрьской революции. В стране массово учреждали лаборатории, научные центры, заповедники. Уровень знаний о пернатых существенно повысился, о чем свидетельствует масштабный труд под названием "Птицы Советского Союза".

В 1983 году при Академии Наук СССР было создано Всесоюзное орнитологическое общество. В честь его основания было принято решение об основании профессионального торжества, а также было определено, когда отмечать День орнитолога. Дата была приурочена ко дню создания общества – 19 февраля.





Значение профессии орнитолога

В наши дни такая наука как орнитология имеет важное значение. Знания, которыми обладают специалисты, задействованные в этой сфере, нашли свое применение в разных отраслях. К их числу относятся ветеринария, здравоохранение, сельское, охотничье и лесное хозяйство и даже авиация. Как отдельное направление в современной науке выделено применение птиц в народном хозяйстве. Орнитологи работают в профильных институтах, на биологических станциях, в ветеринарных клиниках, в научных лабораториях, в заповедниках. Эти специалисты имеют непосредственное отношение к сохранению популяций пернатых и приумножению их численности. Как известно, птицы являются самой большой группой позвоночных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.





Интересные факты о птицах и орнитологии

С пернатыми связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает ознакомится с некоторыми из них:

Птицы очень развиты социально, их общение происходит с помощью визуальных и звуковых сигналов. Пернатые совместно вьют гнезда, охотятся и защищаются от хищников.

Птицы обитают на всех экологических системах земного шара, в том числе и на Антарктиде.

Самая миниатюрная птица на Земле – колибри-пчёлка, достигающая в длину не более 5,7 см. Также колибри являются единственными пернатыми, наделенными способностью летать назад.

Самая большая птица в мире – это африканский страус, достигающий в высоту 2,7 м и обладающий весом до 156 кг.

Совы не умеют совершать движения глазами. Чтобы рассмотреть предметы вокруг себя, они делают поворот головы до 270°.

Птица киви имеет ноздри, расположенные на конце клюва. Никто из других пернатых не наделен такой анатомической особенностью. С помощью ноздрей киви вынюхивают пищу на земле.

Серый попугай жако – самая болтливая птица, способная запомнить в среднем больше 1,5 тысяч слов.

Раньше канарейка была незаменимой помощницей шахтеров, поскольку она наделена высокой чувствительностью к газам. Птицу брали с собой под землю, и если она проявляла беспокойное поведение, это был сигнал для того, чтобы срочно покинуть шахту.

Казуар признан самой опасной птицей на Земле и был внесен по этому признаку в Книгу рекордов Гиннесса. Если потревожить казуара, он делает удар ногами с кинжалообразными когтями, и может убить таким способом любое живое существо.





Подведем итог

День орнитолога в 2026 году – это значимый праздник для представителей этой профессии. Изучение пернатых, обеспечение их сохранности и приумножение численности – крайне важны в вопросах фауны. Если орнитологи есть в вашем окружении, не забудьте их поздравить с этим торжеством.