Международный день виски 2026: история появления и традиции праздника

Праздники, посвященные определенным разновидностям алкогольных напитков, пользуются особой популярностью среди их ценителей. Не является исключением и Международный день виски, который в 2026 году даст возможность насладиться его неповторимым вкусом. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого необычного торжества, его традициях, а также объяснит, почему виски стал культовым напитком.

Когда отмечается Международный день виски в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата – 27 марта. По-английски День виски звучит как International Whisk(e)y Day. Название намеренно сделали инклюзивным, содержащим букву "е" в скобках, чтобы сделать акцент на том, что внимание уделяется абсолютно всем сортам данного напитка. Как известно, название "Whisky" применяется в таких странах как Шотландия, Канада, Япония, а наименование "Whiskey" характерно для Ирландии и других стран. Также стоит отметить, что в честь этого напитка был учрежден еще один праздник – Всемирный день виски, который отмечают в третью субботу мая.





История появления праздника

Сразу две страны, Шотландия и Ирландия, претендуют на первенство относительно того, кто придумал этот напиток. Достоверно известно, что история виски берет начало в XV столетии. При этом она тесно связана с освоением искусства дистилляции, которое было принесено христианскими монахами. В свою очередь, они освоили данную технологию на Ближнем Востоке, где дистилляцию применяли для изготовления парфюмерии и лекарственных средств. Монахи же использовали технологию, чтобы производить напиток из ячменного солода, ставший прообразом современного виски. Ему было дано название "вода жизни".

Шотландский виски был впервые упомянут в письменном источнике в 1494 году. В казначейских свитках того времени значится, что монаху Джону Кору поручили сделать "aqua vitae". Данное название является латинским аналогом наименования "вода жизни". Шотландцы любят использовать этот факт, чтобы доказать свое первенство в создании и изготовлении виски.

С появлением ирландского виски также связана определенная история. Жители этой страны уверены, что именно здесь первоначально была освоена дистилляция, и что этот процесс имеет тесную связь с именем Святого Патрика. Известно, что ирландская вискикурня Old Bushmills первая в мире получила официальный патент на изготовление данного напитка. Событие состоялось в 1608 году.

Международный день виски учредили в северной Шотландии в 2008 году на фестивале, посвященном этому напитку. Идея принадлежала группе энтузиастов, которые желали объединить ценителей виски по всему миру. Дату для праздника выбрали, приурочив ее ко дню рождения Майкла Джексона, являющегося известным автором основополагающих книг о виски. Он появился на свет 27 марта 1942 года.





Почему виски стал культовым напитком

В последние годы популярность виски неустанно растет, а количество его любителей увеличивается по всем странам. Можно с уверенностью сказать, что напиток является результатом культурного обмена и многовековой истории. Помимо этого, его востребованность можно объяснить следующими причинами:

Широкий диапазон цен. В этом заключается преимущество виски по сравнению со многими другими алкогольными напитками. На полках магазинов с легкостью отыщутся как бюджетные варианты виски, так и относящиеся к премиальной категории. Небольшие вискокурни вынуждены соревноваться между собой, и испытывают высокую конкуренцию. В связи с этим они выставляют доступные цены на напитки, что дает возможность покупателям попробовать качественную продукцию, уложившись в свой бюджет.

Большое количество сортов и видов. Напиток уже давно не имеет территориальной привязки, его изготавливают не только в Ирландии и Шотландии, но и в других странах мира. Благодаря этому любители виски могут насладиться разнообразием вкусов, варьирующихся от сладковатого до терпкого. Это оценят любители пробовать новое дегустация тех или иных видов напитков станет для них особенно интересной.

Инвестиционная привлекательность. Покупка может принести прибыль. Цена редких разновидностей напитков растет со временем. В плане вложений стоит ориентироваться на новые лимитированные серии виски, которые производят известные бренды. По прошествии пяти лет велика вероятность продать их на аукционе дороже в 3–5 раз.

Общий тренд на виски. Напиток перестал ассоциироваться с образом зрелого мужчины с сигарой. В настоящее время возрастная группа любителей виски значительно моложе. Кроме того, среди поклонников напитка можно встретить и представительниц прекрасного пола. Спрос на виски неустанно растет и набирает популярности среди молодежи.





Традиции празднования Дня виски

Торжество имеет свои традиции отмечания, которые могут отличаться в разных странах. Так, в Шотландии принято организовывать туры по вискикурням, ставшими легендарными за время своего существования. В Японии устраивают мастер-классы, предназначенные освоить умение сочетать виски с суши. В Ирландии, в частности, в Дублине в пабах ценители напитка специально собираются с целью обмена историями о любимых дистиллятах. В Нью-Йорке при посещении баров можно отведать авторские коктейли, созданные на основе редких сортов виски.

Никто не поспорит с тем, что дегустация – это лучший способ отметить данный праздник. Это можно сделать, посетив определенные заведения или устроив тематическую вечеринку в домашней обстановке. В качестве закусок идеально подойдут темный шоколад или сырная тарелка.





Итог

Международный день виски в 2026 году – это интересный праздник, к которому могут приобщиться не только заядлые ценители этого напитка, но и любители попробовать что-то новое. Посетите бар или устройте домашнюю тематическую вечеринку, чтобы открыть для себя неповторимую палитру вкусов.