День машиниста в 2026 году: дата праздника, история и традиции

Некоторые праздники, хоть и являются молодыми, уже успели завоевать популярность и признание. К их числу относится День машиниста, который в 2026 году будут отмечать специалисты, чья деятельность связана с управлением локомотивами, электровозами и тепловозами. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и традициях празднования данного профессионального торжества.

Когда отмечается День машиниста в 2026 году

Праздник имеет плавающую дату, его отмечают в последнюю пятницу марта. В 2026 году День машиниста в России выпадает на 27 число этого месяца. Дата праздника очень удобна для организации корпоративов и отмечания в семейном кругу, учитывая, что она приходится на пятницу, перед выходными.





История появления праздника

История возникновения данного торжества тесно связана строительством железных дорог. Первым "представителем" данной профессии считают Франца Антона фон Герстнера, которому принадлежит заслуга в создании первой пассажирской железной дороги в России. Когда в 1837 году состоялось открытие Царскосельской железной дороги именно он осуществлял управление паровозом. На протяжении долгих лет рабочее место машиниста выглядело как полубудка с полностью открытой задней частью. В ней располагался отсек с углем, который бросали в топку, чтобы осуществлялось движение паровоза.

Профессиональный праздник – День машиниста поезда появился в 2023 году. Инициативу по поводу его создания проявили делегаты V слета машинистов, а соответствующее распоряжение было подписано председателем правления ОАО "РЖД", являющимся генеральным директором этой организации. Целью торжества было обозначено проявить искреннее уважение к представителям данной нелегкой профессии.





Кто отмечает этот праздник

В широком понимании профессия машиниста подразумевает работу, связанную с управлением, эксплуатацией и обслуживанием всевозможных машин и транспортных средств. Таких специалистов можно встретить в различных отраслях: транспортной, промышленной, сельскохозяйственной, энергетической, строительной.

Однако данный праздник посвящен, прежде всего, людям, чья деятельность связана с управлением железнодорожных составов. Последние на сегодняшний день тянут тепловозы, электровозы, путевые машины. В процессе управления необходимо соблюдать правила безопасности, поэтому работа сопряжена с высокой ответственностью. Машинисты трудятся как на пассажирских, так и на грузовых локомотивах, начиная от ретро поездов и заканчивая высокоскоростными "Ласточками" и "Сапсанами". В последнее время требования к данной профессии значительно возросли, поскольку машинистам необходимо осваивать новые технологии. Численность специалистов, которые работают на российских магистралях, превышает 150 тысяч человек.





Традиции празднования

Хотя для отмечания торжества и предусмотрена пятница, многие машинисты встречают профессиональный праздник прямо на рабочем месте, осуществляя управление транспортным средством.

Тем не менее, руководство ОАО "РЖД" прикладывает все усилия, чтобы поздравить сотрудников и наградить особо отличившихся машинистов. Для них предусмотрено вручение государственных, ведомственных и корпоративных наград. При наличии возможности машинисты отмечают праздник в кругу коллег, устраивая корпоративы. Конечно же, распространено и празднование за семейным столом, когда виновники торжества принимают поздравления от родных и друзей.





Итог

День машиниста в 2026 году – это важный праздник для представителей этой нелегкой профессии. Если такие специалисты есть в кругу ваших знакомых, обязательно произнесите в их адрес теплые слова в этот день и дайте понять, насколько значим их труд.