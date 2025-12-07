День фельдшера в 2026 году: история и значение профессии

Деятельность медицинских работников поистине неоценима, поскольку имеет непосредственное отношение к сохранению здоровья людей и спасению их жизней. Одной из таких категорий специалистов посвящен особый праздник – День фельдшера, который в 2026 году будет направлен на то, чтобы отдать дань уважения представителям этой профессии.

Когда отмечают День фельдшера в 2026 году

Для празднования этого торжества установлена четко фиксированная дата – 21 февраля. Стоит отметить, что день фельдшера в России не получил утверждения на государственном уровне, но пользуется огромной популярностью среди представителей этой профессии, которые отмечают его неофициально.





История Дня фельдшера

Слово "фельдшер" по своему происхождению имеет немецкие корни и означает в переводе "полевой доктор". Такое название было придумано в Германии для военных врачей несколько столетий назад. Предназначением этих медиков было оказывать помощь солдатам, находясь вместе с ними на поле боя.

В России фельдшеры впервые появились в XVII столетии. Суть их работы заключалась в том, чтобы ассистировать врачам, по сути они являлись их "подмастерьями". Возникновение этой профессии было связано с острой нехваткой медицинских работников в армии. Круг обязанностей фельдшеров был очень широк, они занимались не только сбором анамнеза, но даже такими сложными действиями как хирургические вмешательства.

В начале XVIII столетия в России стало уделяться большое внимание медицинскому образованию. Заслуга в этом принадлежала Петру I, который в 1706 году издал указ об открытии госпитальной школы, ставшей первой в стране. Выпускники этого учебного заведения становились лекарями и подлекарями. Последнее образование можно приравнять к фельдшерскому. Впоследствии подобные школы были открыты при нескольких госпиталях.

В 1716 году состоялось признание медицинских профессий на государственном уровне. Были введены такие чины как лекари, аптекари, полевые доктора. К началу XIX века к каждому армейскому полку прикреплялось по два-три фельдшера. В 1816 году состоялось открытие первой фельдшерской школы.

Профессия фельдшера была очень актуальной в период Великой Отечественной войны. Такие медработники занимались лечением солдат, разыскивали раненых на поле боя, доставляли их в пункты первой помощи.

Развитие медицинского дела уделялось значительное внимание в Советском Союзе. В 1970 году в стране насчитывалось 643 средних медзаведения, в которых обучали, в том числе, и фельдшеров. В наши дни количество выпускников, получивших подобную специальность, достигает 10-11 тысяч. В честь представителей этой профессии было решено учредить особый праздник, а также определить, когда отмечать День фельдшера, выбрав для этого дату 21 февраля.





Кто отмечает День фельдшера

Профессия фельдшера играет важное значение в медицинской сфере. К данной категории специалистов относятся младшие медицинские работники, в чьи обязанности входит предоставление первичной доврачебной помощи. В том числе фельдшер должен оказывать ее и в экстренных неотложных случаях. Такие специалисты имеют среднее медицинское образование. Местом их работы становятся поликлиники, клиники, больницы. Кроме того, они трудятся в скорой помощи.

Фельдшер должен уметь провести диагностику, оказать первичное лечение. После их осмотра больной попадает к врачу, имеющему определенную специализацию. В отдаленных районах и сельской местности работа фельдшеров практически не имеет отличий с работой участкового терапевта.

В круг профессиональных обязанностей таких специалистов входят следующие:

сбор анамнеза пациента – информации о его состоянии и истории болезней;

предварительное диагностирование заболевания;

направление больного к профильному специалисту;

обязанности по уходу за больными;

оказание врачам помощи во время приема родов или проведения операций;

проведение профилактических мер и лечения, входящего в компетенцию этого специалиста.

Фельдшера можно назвать поистине универсальным специалистом, поскольку он обладает навыками сразу нескольких врачей: хирурга, инфекциониста, терапевта, акушера. Фельдшер должен уметь быстро ориентироваться в ситуации и принимать при этом эффективные решения. Именно он оценивает важность проблемы, впервые видя пациента, и принимает решение об оказании ему первичной помощи или о необходимости госпитализации. Такой специалист должен уметь работать в команде, выступать в качестве ассистента врача. Для этого он должен обладать физической выносливостью и эмоциональной устойчивостью.





Как поздравить фельдшера

Если в вашем окружении есть представители этой благородной профессии, вы наверняка захотите произнести теплые слова в их адрес в их профессиональный праздник или порадовать их подарком. Для этого нужно помнить, какого числа День фельдшера, чтобы успеть заранее подготовиться к этой дате. В качестве нужных и полезных презентов, которые вы можете преподнести этим специалистам 21 февраля, подойдут такие варианты подарков:

дождевик;

светоотражатель для одежды;

рюкзак;

термокружка;

плед компактного размера;

сумка-органайзер;

беспроводные наушники;

часы или фитнес-браслет;

портативная зарядка.

Несомненно, в этот день любому фельдшеру будет приятно услышать в свой адрес теплые слова. Клео.ру предлагает вашему вниманию варианты таких поздравлений:

"Фельдшер – это настоящий герой, приходящий на помощь людям в экстренных ситуациях. Спасибо вам за то, что вносите неоценимый вклад в спасение человеческих жизней и боретесь за здоровье людей! Пусть ваш труд окупится сторицей, работа приносит положительные эмоции и сопровождается успехами, а здоровье будет поистине богатырским!"

"С Днем фельдшера! В твой праздник хочу выразить тебе благодарность за высокий профессионализм, благодаря которому люди могут ощущать уверенность в завтрашнем дне и в том, что их направят на путь выздоровления. Желаю тебе неиссякаемой энергии, вдохновения в работе и огромное количество радостных моментов в жизни!"





Итог

День фельдшера в 2026 году – это значимый праздник, целью которого является подчеркнуть важность этой профессии и отдать дань уважения специалистам, задействованным в данной сфере. Если они есть среди ваших знакомых, обязательно поздравьте их с торжеством, ведь труд этих людей поистине неоценим.