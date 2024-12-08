Как встречать Новый 2026 год: идеи украшений для дома, праздничных блюд и подарков для гостей

Все мы с нетерпением ожидаем главный праздник зимы и хотим подготовиться к нему как можно лучше, чтобы прекрасно провести время и привлечь удачу. Если вы хотите подготовиться к празднику по всем правилам и понять, как встречать Новый 2026 год, изучите рекомендации Клео.ру. Мы расскажем, какой наряд стоит подобрать для этого торжества, как украсить интерьер дома, что подать на новогодний стол, и какие подарки стоит подготовить для своих членов семьи и друзей.

Символ 2026 года: Красная Огненная Лошадь

Как известно, символ Нового года всегда соответствует тому или иному знаку восточного китайского гороскопа. Животных насчитывается 12, и они связываются с определенной стихией. В 2026 году символом станет Красная Огненная Лошадь, ассоциирующаяся с энергией, динамичностью и переменами. Этот знак означает непрерывное движение вперед, а стихия Огня усиливает это вдвойне.

Чтобы привлечь удачу в Новом 2026 году, вам нужно соответствовать ожиданиям этого символа и не разочаровать его. Приветствуется отмечание торжества в большой компании, поскольку Лошадь относится к коллективным животным. Отличным решением будет провести праздник на свежем воздухе, с этой целью можно отправиться на пикник на дачу или и вовсе в поход на лыжах. Определенных правил нужно придерживаться при выборе наряда, подарков для гостей и блюд для стола, украшении дома.





В чем встречать Новый 2026 год

Чтобы удачно подобрать наряд для главного зимнего праздника и решить, в чем встречать 2026 год, вам стоит учитывать символику восточного гороскопа. Считается, что лошадь любит все оттенки, ассоциирующиеся со страстью и динамичностью. Это такие цвета как красный, оранжевый, золотой, коричневый. При этом наряды должны быть практичными и удобными, не сковывающими движение и обеспечивающими свободу. Великолепно подойдет наряд, выполненный из натуральных тканей в этническом стиле. Впрочем, платье из струящегося шелка или тяжелого бархата тоже приветствуется.

"Задобрить" символ года поможет нанесение на материал принтов, изображающих лошадей. Такие рисунки, несомненно, привлекут удачу. В качестве украшений можно подобрать как золотые ювелирные изделия, так и металлическую бижутерию.





Как украсить дом к 2026 году

Этника будет лидировать при выборе стилистики дизайна, подходящего для декорирования помещения для встречи Нового 2026 года. При этом можно выбрать любое направление, олицетворяющее ту или иную страну, будь то Россия или какое-либо восточное государство. В качестве декора интерьера прекрасно подойдут натуральные ткани, такие как хлопок или лен, всевозможные деревянные вещицы, статуэтки. Органичным дополнением станут живые растения. Восточный стиль помогут воплотить вышитые подушки, расписные блюда.





Что подать на новогодний стол

Астрологи советуют учитывать символику года, выбирая, что приготовить на Новый год Лошади, ведь правильные блюда помогут привлечь удачу. В первую очередь, это блюда, в состав которых включены яблоки, морковь, картофель, зелень, всевозможные крупы. Великолепным решением будет сделать овощной салат или подать на стол запеченные овощи. В качестве десерта отлично подойдет овсяное печенье и фруктовое ассорти.

При составлении меню стоит исключить морепродукты. Еще один продукт, который ни в коем случае не должен быть на столе – это конина. Также Лошадь не любит крепкий алкоголь, ему лучше предпочесть легкие коктейли и вино.





Идеи подарков на Новый 2026 год

Празднование главного зимнего торжества не обходится без вручения презентов, подготовленных для членов семьи и друзей. В год Лошади предпочтение стоит отдавать подаркам, связанным с движением. Отлично подойдет абонемент в тренажерный зал, сертификат на спортивное мероприятие или экстремальный аттракцион. Кроме того, Лошадь ценит заботу и уход о себе, поэтому хорошим решением станет сертификат в спа-салон или на массаж. Если ваши знакомые любят музыку, можно порадовать их билетом на концерт.

Интеллект – еще одна характеристика символа года, поэтому в качестве презента великолепно подойдут книги в бумажном или электронном варианте, разнообразные гаджеты. В качестве памятного подарка можно подобрать бижутерию или другие украшения с изображением лошади. Для женщин подойдут интересные кулончики, для мужчин – запонки.





Итог

Надеемся, что информация, представленная в этой статье, поможет вам лучше понять, как встречать Новый 2026 год. Выбор наряда, украшений для дома, блюд для праздничного стола, подарков для гостей не составит особого труда. При этом помните, что главное, на что стоит ориентироваться, – это ваше хорошее настроение.