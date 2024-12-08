Масленица в 2025 году: какого числа отмечают в России и традиции праздника

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Рассказываем, когда Масленица в 2025 году, как отмечают праздник в России. Какие традиции и обряды связаны с проводами зимы и приготовлением блинов.

Проводы прошедшей зимы и встреча прихода весны – это традиция, связанная со старинным русским праздником. Для него не установлена конкретная дата. Клео.ру предлагает вместе разобраться, какого числа в России в 2025 году отмечают Масленицу, а также ознакомиться с интересными обычаями, связанными с этим праздником.

Когда отмечается Масленица в 2025 году

Изначально праздник был языческим и был связан с Ярилой, богом Солнца. Масленица знаменовала собой смену сезонов, переход от морозной зимы к теплой весне. Впоследствии праздник был освящен христианской церковью, а неделя, предшествующая Масленице была отведена для прощения всех обид и завершающему этапу подготовки к Великому посту. В связи с этим для верующих людей особенно важно знать, когда проходит Масленица в 2025 году. Сам праздник припадает на 2 марта, а Масленичная неделя начинается 24 февраля.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Традиции и обычаи Масленицы

Даты Масленицы в 2025 году, как и в предыдущие годы, тесно связаны с ее традициями и обычаями. Далее Клео.ру предлагает рассмотреть ритуалы, которые необходимо соблюдать в определенный день:

  • Понедельник связан с традицией "Встречи". Первый испеченный блин было принято отдавать бедным людям, чтобы они помянули умерших. Также в понедельник начинали ходить по гостям и принимать их у себя.
  • Вторник имел названием "Заигрыши", что другими словами означает "сватовство". Название связано с деревенским обычаем, поскольку именно в этот день было принято устраивать смотрины. Выбор даты имел свое обоснование, поскольку играть свадьбу в Великий пост было не принято, это делалось после празднования Пасхи, на Красную горку. Заигрыши – это день, когда молодые могли присмотреться друг к другу и заявить о своих серьезных намерениях.
  • Среда – "Лакомка", день когда было принято печь блины и угощать ими зятя. При этом считалось, что чем более богатый стол накроет теща, тем лучше она относится к мужу дочери.
  • Четверг – "Разгул". В этот день проходили народные гуляния и игры, устраивались пляски и песни, хороводы. Также старинной русской традицией четверга было взятие снежной крепости. В этот день строили городок из снега и разделялись на две команды, которым присваивались названия конницы и пехоты. Задачей первой было взять крепость, а второй – защитить ее.
  • Пятница – "Тещины вечера". В пятницу теща приходила к зятю, и уже он должен был угостить ее блинами. При этом женщина приходила не одна, а с подругами, чтобы они убедились, что зять уважает ее.
  • Суббота – "Золовкины посиделки". В этот день гостей, родных своего супруга, принимала невестка. При этом в первую очередь приглашались золовки, которые могли прийти с подругами. Если золовки были не замужем, то и подружки должны были иметь такой же статус. Замужние же золовки брали с собой семейных подруг.
  • Воскресенье – "Проводы". В этот день активно проводилась подготовка к Великому посту. День также известен как "Прощенное воскресенье", когда было принято просить прощения у своих близких. Это связано с тем, что перед Великим постом крайне важно очистить душу и избавиться от имеющихся обид. В "Проводы" доедали всю имеющуюся еду в доме, а если какая-то пища оставалась, ее сжигали. После этого посуду мыли с особой тщательностью. Также в этот день было принято ходить в баню. Завершением масленицы было сжигание чучела, после чего пепел развеивали над полем. По традиции это было нужно для того, чтобы привлечь урожай.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Блины как символ праздника

Обычаи и традиции Масленицы тесно связаны с ее главным символом – блинами. Они неизменно присутствовали на праздничном столе, как в языческие времена, так и после Крещения Руси. Первоначально блин ассоциировался с языческим богом солнца Ярилой. Считалось, что он борется с зимними морозами и приближает приход весны. Чтобы задобрить божество, люди выпекали блины, напоминающие своей круглой формой солнце. Такое угощение должен был съесть каждый человек, чтобы получить силу на следующий год.

С приходом христианства блины стали ассоциироваться с поминальным блюдом. Они выпекались из муки и воды, данные ингредиенты выступали символами жизни и перерождения. Также с блинами было связано верование, что усопшие могут оказывать влияние на силы природы и помочь привлечь урожай.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Что нельзя делать на Масленицу

Чтобы празднование прошло успешно и в соответствии с традициями, важно не только знать, что делают на Масленицу, но и чего в этот день делать категорически нельзя. К списку запрещенных дел в этот праздник относятся такие действия:

  • Неделя считается мясопустной, поэтому в течение этих дней нельзя употреблять мясные продукты.
  • Блины, которые употребляют в течение праздника, нельзя резать, их следует употреблять в целом виде.
  • Заниматься домашними делами: уборкой, стиркой, ремонтом. Наводить порядок в доме было принято в начале Масленичной недели.
  • Проявлять скупость при угощении гостей. Стол нужно было накрыть богатый, а начинки у блинов сделать разнообразными.
  • Если родственники или другие люди просят помощи, ее обязательно нужно оказать, отказывать в этом запрещено.
  • Проявлять уныние и грусть, поскольку в предстоящем году из-за этого можно навлечь на себя неприятности.
  • В Масленицу нельзя ругаться и употреблять непристойные выражения.
  • Праздник считается семейным, поэтому за столом не стоит употреблять значительное количество алкоголя.
  • Масленицу не следует проводить в одиночестве, праздник нужно встречать в компании.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Вот вы и узнали, какого числа отмечают Масленицу в России в 2025 году, какие обычаи связаны с этим праздником, и от каких действий следует воздержаться. Если вы будете придерживаться традиций, праздник пройдет увлекательно, интересно, и вы можете быть уверены, что привлечете удачу в будущем году.

Ульяна Володская

Журналист

 

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