Масленица в 2025 году: какого числа отмечают в России и традиции праздника

Проводы прошедшей зимы и встреча прихода весны – это традиция, связанная со старинным русским праздником. Для него не установлена конкретная дата. Клео.ру предлагает вместе разобраться, какого числа в России в 2025 году отмечают Масленицу, а также ознакомиться с интересными обычаями, связанными с этим праздником.

Когда отмечается Масленица в 2025 году

Изначально праздник был языческим и был связан с Ярилой, богом Солнца. Масленица знаменовала собой смену сезонов, переход от морозной зимы к теплой весне. Впоследствии праздник был освящен христианской церковью, а неделя, предшествующая Масленице была отведена для прощения всех обид и завершающему этапу подготовки к Великому посту. В связи с этим для верующих людей особенно важно знать, когда проходит Масленица в 2025 году. Сам праздник припадает на 2 марта, а Масленичная неделя начинается 24 февраля.





Традиции и обычаи Масленицы

Даты Масленицы в 2025 году, как и в предыдущие годы, тесно связаны с ее традициями и обычаями. Далее Клео.ру предлагает рассмотреть ритуалы, которые необходимо соблюдать в определенный день:

Понедельник связан с традицией "Встречи". Первый испеченный блин было принято отдавать бедным людям, чтобы они помянули умерших. Также в понедельник начинали ходить по гостям и принимать их у себя.

связан с традицией "Встречи". Первый испеченный блин было принято отдавать бедным людям, чтобы они помянули умерших. Также в понедельник начинали ходить по гостям и принимать их у себя. Вторник имел названием "Заигрыши", что другими словами означает "сватовство". Название связано с деревенским обычаем, поскольку именно в этот день было принято устраивать смотрины. Выбор даты имел свое обоснование, поскольку играть свадьбу в Великий пост было не принято, это делалось после празднования Пасхи, на Красную горку. Заигрыши – это день, когда молодые могли присмотреться друг к другу и заявить о своих серьезных намерениях.

имел названием "Заигрыши", что другими словами означает "сватовство". Название связано с деревенским обычаем, поскольку именно в этот день было принято устраивать смотрины. Выбор даты имел свое обоснование, поскольку играть свадьбу в Великий пост было не принято, это делалось после празднования Пасхи, на Красную горку. Заигрыши – это день, когда молодые могли присмотреться друг к другу и заявить о своих серьезных намерениях. Среда – "Лакомка", день когда было принято печь блины и угощать ими зятя. При этом считалось, что чем более богатый стол накроет теща, тем лучше она относится к мужу дочери.

– "Лакомка", день когда было принято печь блины и угощать ими зятя. При этом считалось, что чем более богатый стол накроет теща, тем лучше она относится к мужу дочери. Четверг – "Разгул". В этот день проходили народные гуляния и игры, устраивались пляски и песни, хороводы. Также старинной русской традицией четверга было взятие снежной крепости. В этот день строили городок из снега и разделялись на две команды, которым присваивались названия конницы и пехоты. Задачей первой было взять крепость, а второй – защитить ее.

– "Разгул". В этот день проходили народные гуляния и игры, устраивались пляски и песни, хороводы. Также старинной русской традицией четверга было взятие снежной крепости. В этот день строили городок из снега и разделялись на две команды, которым присваивались названия конницы и пехоты. Задачей первой было взять крепость, а второй – защитить ее. Пятница – "Тещины вечера". В пятницу теща приходила к зятю, и уже он должен был угостить ее блинами. При этом женщина приходила не одна, а с подругами, чтобы они убедились, что зять уважает ее.

– "Тещины вечера". В пятницу теща приходила к зятю, и уже он должен был угостить ее блинами. При этом женщина приходила не одна, а с подругами, чтобы они убедились, что зять уважает ее. Суббота – "Золовкины посиделки". В этот день гостей, родных своего супруга, принимала невестка. При этом в первую очередь приглашались золовки, которые могли прийти с подругами. Если золовки были не замужем, то и подружки должны были иметь такой же статус. Замужние же золовки брали с собой семейных подруг.

– "Золовкины посиделки". В этот день гостей, родных своего супруга, принимала невестка. При этом в первую очередь приглашались золовки, которые могли прийти с подругами. Если золовки были не замужем, то и подружки должны были иметь такой же статус. Замужние же золовки брали с собой семейных подруг. Воскресенье – "Проводы". В этот день активно проводилась подготовка к Великому посту. День также известен как "Прощенное воскресенье", когда было принято просить прощения у своих близких. Это связано с тем, что перед Великим постом крайне важно очистить душу и избавиться от имеющихся обид. В "Проводы" доедали всю имеющуюся еду в доме, а если какая-то пища оставалась, ее сжигали. После этого посуду мыли с особой тщательностью. Также в этот день было принято ходить в баню. Завершением масленицы было сжигание чучела, после чего пепел развеивали над полем. По традиции это было нужно для того, чтобы привлечь урожай.





Блины как символ праздника

Обычаи и традиции Масленицы тесно связаны с ее главным символом – блинами. Они неизменно присутствовали на праздничном столе, как в языческие времена, так и после Крещения Руси. Первоначально блин ассоциировался с языческим богом солнца Ярилой. Считалось, что он борется с зимними морозами и приближает приход весны. Чтобы задобрить божество, люди выпекали блины, напоминающие своей круглой формой солнце. Такое угощение должен был съесть каждый человек, чтобы получить силу на следующий год.

С приходом христианства блины стали ассоциироваться с поминальным блюдом. Они выпекались из муки и воды, данные ингредиенты выступали символами жизни и перерождения. Также с блинами было связано верование, что усопшие могут оказывать влияние на силы природы и помочь привлечь урожай.





Что нельзя делать на Масленицу

Чтобы празднование прошло успешно и в соответствии с традициями, важно не только знать, что делают на Масленицу, но и чего в этот день делать категорически нельзя. К списку запрещенных дел в этот праздник относятся такие действия:

Неделя считается мясопустной, поэтому в течение этих дней нельзя употреблять мясные продукты.

Блины, которые употребляют в течение праздника, нельзя резать, их следует употреблять в целом виде.

Заниматься домашними делами: уборкой, стиркой, ремонтом. Наводить порядок в доме было принято в начале Масленичной недели.

Проявлять скупость при угощении гостей. Стол нужно было накрыть богатый, а начинки у блинов сделать разнообразными.

Если родственники или другие люди просят помощи, ее обязательно нужно оказать, отказывать в этом запрещено.

Проявлять уныние и грусть, поскольку в предстоящем году из-за этого можно навлечь на себя неприятности.

В Масленицу нельзя ругаться и употреблять непристойные выражения.

Праздник считается семейным, поэтому за столом не стоит употреблять значительное количество алкоголя.

Масленицу не следует проводить в одиночестве, праздник нужно встречать в компании.





Подведем итог

Вот вы и узнали, какого числа отмечают Масленицу в России в 2025 году, какие обычаи связаны с этим праздником, и от каких действий следует воздержаться. Если вы будете придерживаться традиций, праздник пройдет увлекательно, интересно, и вы можете быть уверены, что привлечете удачу в будущем году.