Дитя робота - Мать и Дочь

Как выбрать между машиной и живым человеком, если эта машина воспитала тебя, и это единственное «живое существо», которое ты видел в своей жизни. Новое техногенное сознание спасает человечество и воспитывает дочь в фильме «Дитя робота» (2019), собравшего неоднозначные рецензии критиков после фестиваля Sundance (описание синопсиса и обзор картины ниже). На рубеже новой эры не лишним будет задуматься о симбиотическом соседстве человека и Искусственного Интеллекта, убедиться в том, что оно не опасно.

Семейный бункер Робота и подростка

В начале фильма зритель знакомится с роботом Матерью, которая внезапно активируется, запуская свою систему в пустом футуристическом бункере, достает из лаборатории один из 63 000 замороженных человеческих эмбрионов, чтобы возродить население Земли, из которого позже появляется ребенок. Железная машина воспитывает девочку, человеческое дитя, читает ей сказки, поет песни нежным женским голосом и заботится о ней.

Легенда для дочери звучит так – население Земли истреблено катастрофой планетарного масштаба, они с Матерью единственные живые существа, а за пределами бункера радиация и зараженная вирусом атмосфера.

Но внезапно появляется загадочная Женщина, которую играет Хилари Суонк, и открывает девочке страшную правду – на Земле все еще есть люди, а машины, вроде робота-Матери, виновны в истреблении всего живого и вовсе не кажутся дружелюбными для человека. А самое жуткое открытие, что девочка-дочь – лишь очередной эксперимент «железной» Матери, ведь останки таких же прошлых «неудачных» дочерей покоятся в печи в виде пепла.

Сложно представить, что чувствует девочка в этот момент, но именно тогда начинается самое интересное, непонятное и запутанное. По мере ускорения динамики и развития сюжета у зрителя растет количество вопросов к сценаристам, хочется остановить картинку и осмыслить увиденное.

Так кто же эта Женщина, нарушившая идиллию Робота и его Дитя? Вот нескольких теорий:

Она достаточно давно живет на разрушенной планете и стала первым экспериментом робота-матери, которому удалось сбежать. После ее воспитывала человеческая семья, но их убили дроиды, и, когда Женщина осталась совсем одна, отчаявшись, решила вернуться в бункер.

Женщина стала неудачным экспериментом робота-матери, так как не стала воспитывать нового человека, выбрав свободу в Пустоши. Возможно, ее личность изначально была менее покорной, чем нынешняя девочка. Да и долгое соседство человеческого сознания и холодного разума машины не всегда заканчивается идиллией.

Дочь показала себя идеальным человеком, ведь она готова самоотверженно воспитывать нового Брата, став ему любящей матерью. В конце фильма реальность трещит по швам, все кардинально меняется, и девочке приходится быстро повзрослеть – пора выполнить свое предназначение, которое прописала ей робот Мать.

Об актерах

Актерских состав фильма «Дитя робота» (2019) получился необычным. Люка Хокера, сыгравшего Мать, зритель так и не увидит в своем реальном амплуа, так же, как и Роуз Бирн, чьим голосом говорит заботливая железная машина.

Клара РУГОР (Дочь) родилась и выросла в Дании. Ее детство прошло в Копенгагене. В 12 лет она исполнила главную роль в постановке «Энни» на сцене престижного театра Det Ny Teater.

Несколько раз актриса появлялась на канале Disney Channel. В 2016 году она снялась в сериале «Полярная звезда», однако по-настоящему многообещающей стала ее роль Джульетты в телевизионном сериале ABC «Сплетенные судьбой.

На большом экране Ругор появлялась в приключенческой комедии «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» и в драме «БЛАГОДАТЬ». Она также озвучила главную роль в датской локализации мультфильма Disney «МОАНА».

Хилари СУОНК (Женщина) более двадцати лет играет самые динамичные и разноплановые роли в голливудских проектах, зарекомендовав себя не только талантливой актрисой, но и успешным продюсером.

Суонк получила «Оскар», «Золотой глобус» и премию «Выбор кинокритиков» в номинации «Лучшая актриса» за проникновенную роль в драме «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ". Именно за эту роль Суонк была удостоена премий «Лучшая актриса» сообществ кинокритиков Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Чикаго, а также Национального сообщества кинокритиков. Национальный совет кинокритиков США отметил роль Суонк премией «Лучшая актерская игра года». Суонк также была номинирована на премию BAFTA и премию Гильдии киноактеров SAG Award.

В 2005-м Суонк получила свою вторую премию «Оскар» за главную роль в фильме Клинта Иствуда «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН».

Люк ХОКЕР (Мать) работает в киноиндустрии более двадцати лет, демонстрируя свои навыки как в кадре, так и за его пределами. Люк вырос в Сиднее, где учился актерскому мастерству, танцам, гимнастике и боевым искусствам.

С детства Хокер увлекался созданием специальных эффектов со своим братом и попал в киноиндустрию, устроившись работать в компанию Weta Workshop, которая занималась трилогией "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ" в 1999 году.

Более четырех лет Хокер занимался созданием различных существ, брони, оружия и гримерских пластических накладок для съемок фильмов франшизы.

Рецензии на фильм «Дитя робота» (2019) напоминают теории и размышления о концовке, которую никто не видел. Порой возникает ощущение, а не смотрел ли каждый зритель свою версию картины. После просмотра есть, о чем поразмышлять и поспорить, но ради визуальных эффектов однозначно стоит пойти в кино, получив доступ в клаустрофобную атмосферу «семейного бункера» матери и дочери.