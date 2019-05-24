Хилари Суонк - счастливый случай

Настоящей находкой для мира кино стала актриса Хилари Суонк (Hilary Swank), ее фильмография все время пополняется сильными ролями и наградами мировых кинопремий. Она просто не могла не добиться успеха, и дело не только в яркой внешности и твердом характере. Секрет американской актрисы в ее непростой судьбе и таланте перевоплощаться в самых сложных и глубоких персонажей.

В главной роли – Хилари

(Дата рождения – 30 июля 1974, знак зодиака – Лев)

Выросла актриса в бедной семье, в юности девушке приходилось в буквальном смысле сражаться за выживание, доказывая семье, обществу и самой себе, что она достойна лучшего. Вместе с мамой Суонк была вынуждена переехать в неблагополучный район и жить в вагоне-прицепе, чтобы больше не видеться с отцом-алкоголиком и начать жизнь, пусть и маленькой, семьи с чистого листа.

В школе у Хилари было мало друзей, а, чтобы отбиваться от нападок недоброжелателей, она попросила маму записать ее в карате. Именно после этого мать девочки решила разместить фотографии дочери в базу данных актеров, надеясь, что Хилари повезет сняться в местной рекламе и даже заработать немного денег.

Хилари, действительно, заметили и стали звать сняться в небольших кинопроектах, первыми из которых стали:

Сериал «Проблемы роста» (1985 – 1992) – в роли Саши Серотски;

Комедийный сериал «Слава богу, уже пятница» (1989 – 2018) – Даниэлла;

Сериал «Вечерняя тень» (1990 – 1994) – Эйме;

Многосерийная мелодрама «Беверли-Хиллз 90210» (1990 – 2000) – Карли;

Спортивная драма «Парень-каратист 4» (1994) – Джули;

Комедийная драма «Тихие дни в Голливуде» (1997) – Лолита;

Фильм ужасов «Иногда они возвращаются снов» (1996) - Мишель;

Боевик «Подделка» (1996) – Коллин.

Как признается Хилари, школу она вскоре бросила, и этого почти никто не заметил. А актрисой она решила стать, чтобы хоть немного побыть совсем другим человеком.

А после съемок в сериале «Беверли-Хиллз 90210» самооценка Суонк и вовсе упала, ведь режиссер посчитал ее «страшной, чтобы снимать» и убрал линию персонажа Хилари.

Счастливый случай

«Я решила смотреть на это, как на счастливый случай: меня уволили, я решила перестать сниматься… И ровно через 2 месяца меня зовут в проект, который меняет в моей жизни все!»

После такого провала девушку заметила Кимберли Пирс, женщина-режиссер фильма-биографии «Парни не плачут» (1999). Создатели картины искали женственного парня на роль девушки, которая ведет себя, как настоящий мужчина. Именно этот персонаж, Тина Брендон, и стал одной из самых запоминающихся ролей в сериалах и фильмах у Хилари Суэнк.

Это юноша, родившийся в женском теле, но который с раннего детства ощущал себя мужчиной. Продюсеры картины сильно сомневались, что актрисе удастся сыграть такого противоречивого и сложного персонажа, ведь его реальная история заставила в 1993 году всю Америку заговорить о правах трансгендеров. Однако Хилари блестяще справилась с ролью, ей пришлось даже коротко постричься. После выхода фильма Суонк была награждена премией «Золотой Глобус» и Оскаром за «Лучшую женскую роль».

После такого попадания в цель ролью Тины Брендон у Хилари больше не было дороги назад – только к успеху, в новые кинопроекты. И в 2000 году она получает за эту роль премию ShoWest «Самая яркая звезда будущего».

Своя ниша в Голливуде – только «волевые» роли

Среди потрясающих фильмов в главной роли с Хилари Суонк нельзя пройти мимо «Малышки на миллион» (2004).

«Не такая, как все. Настоящая. Малышка на миллион!»

Когда актриса тренировалась для того, чтобы сыграть упорную и целеустремленную девушку-боксершу Мэгги Фицжеральд, она натерла на ноге такую мозоль, что было больно ходить. А наградой за старания и полную отдачу последовал второй Оскар, после чего Хилари стала 2 актрисой в Голливуде (после Джуди Фостер), которой удалось получить 2 Оскара до 30 лет.

Отличительной чертой Суонк стала ее принципиальность – она готова годами ждать «своей» роли, ведь намерена играть исключительно сильных и волевых женщин.

Ярких и нестандартных персонажей, которых удалось воплотить Хилари на экране, можно увидеть в картинах:

Криминальный детектив «Черная орхидея» (2005) – в роли Меделин;

Детективный триллер «Бессонница» (2002) – Элли Блур;

Триллер «Жатва» (2007) – Кэтрин;

Американская мелодрама «P.S. Я люблю тебя» (2007) – Холли;

Биографическая драма «Амелия» (2009) – Амелия Эрхарт.

Затем последовала премия «Эмми» за блистательную роль в криминально-драматическом фильме ужасов «11:14» (2003).

Сейчас Хилари Суонк работает над такими проектами, как триллер «Fatale» режиссера Деона Тейлора про полицейского-детектива и фантастического фильма «Away» Эдварда Цвика. А 20 июня 2019 Суонк появится на экранах в фантастическом триллере «Дитя робота» (дата выхода в мире – 25 января 2019, премьера на онлайн-платформе Netflix – 7 июня 2019).

По сюжету, выполняя свою главную миссию по заселению планеты Земля, робот-андроид под кодовым именем «Мать» воспитывает в на подземной научной базе дочь, обычную девочку-подростка. Но эта «семейная» идиллия рушится, когда к ним проникает загадочная чудом выжившая после катаклизма женщина извне с «зараженной» поверхности, которую и играет Хилари. Между персонажем Суонк и роботом будет нарастать напряженность и соперничество, а в кадре воцарит атмосфера клаустрофобии.

Картина про искусственный интеллект стала одним из самых ожидаемых пост-апокалиптических и фантастических фильмов 2019 года (рейтинг ожиданий КиноПоиска – 99%).

​

«В течение всего фильма я потею, тяжело дышу и пытаюсь преодолеть боль. Моя героиня совершенно дикая. Она не знает, кому можно доверять, и она просто пытается выжить,» - рассказывает Хилари о своей роли в интервью изданию Variety накануне премьеры фильма.

​

Как мы видим, фильмография Хилари Суонк (Hilary Swank) доказывает, что это возможно - совершить головокружительный полет из бедности и безызвестности к успеху и голливудской алее славы. Выкладываясь для перевоплощения и трансформации в своих персонажей на все сто, Хилари продолжает радовать поклонников новыми киноработами и ролями.