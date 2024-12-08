День фотографа 2025: история праздника и интересные факты

Люди творческих профессий способны видеть красоту окружающего мира как никто другой. Любой из нас привык фиксировать на фото важные жизненные моменты, для многих это стало обычным процессом. Однако профессионалы, выбравшие создание фотографий своей профессией, обоснованно считают это настоящим искусством, а их работа стала для них призванием. Они смогут отметить День фотографа в 2025 году, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и особенностях этого праздника, а также интересные факты, связанные с созданием фотоснимков.

Когда отмечается День фотографа в 2025 году

Людям, впервые узнавшим об этом празднике, интересно знать, какого числа День фотографа в России. Его отмечают в дату, которая является четко фиксированной и не меняется из года в год – 12 июля. Празднование происходит не только в России, но и во всем мире, хотя эта дата и не признана официальной. Тем не менее, этот день станет отличным поводом для создания особенно ярких и запоминающихся снимков, посещения интересных мастер-классов и выставок, посвященных фотографии.





История праздника

Существует две версии относительно того, как была выбрана дата для праздника фотографов. Первая из них гласит о том, что она приурочена ко дню Святой Вероники, считающейся покровительницей людей этой профессии. С ней связана легенда, повествующая о том, что Вероника следовала за Христом во время его шествия на Голгофу. Спаситель нес свой тяжелый крест, а женщина оказала ему помощь, напоив водой и дав кусок ткани, чтобы Иисус вытер им пот с лица. Когда она вернулась домой и посмотрела на ткань, то увидела на ней облик Христа, который четко отпечатался.

Согласно другой версии, праздник решили отмечать в день рождения Джорджа Истмана, основавшего компанию Kodak и сделавшего фотоснимки доступными для людей.

Предшественницей фотоаппарата считается камера-обскура, представляющая собой устройство, с помощью которого удалось создать оптическое изображение объекта. Принцип ее действия впоследствии был использован при изготовлении некоторых фотокамер.

Заслуга в появлении первого фотоснимка принадлежит Жозефу Ньепсу, который применил механический способ для фиксации изображения в 20-х годах XIX столетия. Фото было создано в 1826 году и стало известно под названием "Вид из окна". Процесс съемки длился целых восемь часов, изображение получилось смазанным, но давало возможность рассмотреть общий вид.

Следующим шагом стал опыт, проведенный во Франции Луи Дагером, которому в 1837 году удалось создать снимок на металлической пластине. Для закрепления изображения он применил поваренную соль. Создание копий фотоснимков стало возможным благодаря усилиям Уильяма Генри Фокс Тальбота, изобретшему специальный способ. Со временем процесс получения фотографий совершенствовался, знаковым событием стало открытие компании Kodak в 1881 году.

В настоящее время традиции празднования Дня фотографа заключаются не только в посещении выставок и мастер-классов, но масштабных мероприятий. К их числу относится международный фестиваль "День фотографа", завершением которой является вручение особо отличившимся участникам премии "Фотограф года".





Кого поздравляют в этот день

Праздник предназначен, прежде всего, для профессионалов, занимающихся созданием фотографий. Такие люди предпочитают отмечать его в узком кругу единомышленников, обмениваясь опытом и достижениями. Однако при желании отпраздновать День фотографа могут и обычные любители, которые любят зафиксировать на снимках красивые моменты.





Интересные факты о фотографии

С созданием фотоснимков связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Впервые человека в кадре запечатлел Луи Дагер, когда сделал свой снимок "Вид на бульвар дю Тампль" в 1838 году. На нем зафиксирован чистильщик обуви, изображение которого удалось сделать благодаря тому, что он довольно долго простоял в одной позе, и этого хватило для создания фото с длительной выдержкой.

При изготовлении первых фотографий требовалась долгая экспозиция, процесс занимал несколько часов. Из-за этого людям, желающим попасть на снимок, приходилось продолжительное время оставаться в неподвижной позе, при этом зачастую они не улыбались.

Название бренда Kodak не имело какого-либо реального значения. В этом заключается его отличие от других названий, таких как Canon, означающего закон, и Olympus, символизирующего место проживания богов.

Самым дорогим снимком стало фото Андреаса Гурски под названием "Рейн 2". Его купили на аукционе, заплатив стоимость 4,3 млн долларов.

Перед тем, как появилась цветная фотография, в 1840-х годах снимки раскрашивали вручную, если такое желание выражал заказчик. Впервые цветное фото было создано в 1861 году, заслуга в его появлении принадлежала Джеймсу Максвеллу, физику из Англии.





Итог

День фотографа в 2025 году – это отличный повод, чтобы запечатлеть в кадре яркие и живописные моменты. Если в вашем окружении есть профессионалы, имеющие отношение к этой сфере, не забудьте поздравить их с праздником и отметить, что их работа является настоящим искусством.