День ВДВ 2025: история и традиции праздника

Некоторые профессиональные праздники отмечают с особым размахом. К их числу относится и День ВДВ, который в 2025 году, как и в предыдущие годы, будут праздновать отставные и действующие военнослужащие. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории и традициях отмечания.

Когда отмечается День ВДВ в 2025 году

Людям, впервые решившим поздравить своих знакомых, имеющих отношение к памятной дате, интересно знать, какого числа день ВДВ в 2025 году. Для него установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год и установлена 2 августа. Примечательно то, что праздник распространен не только в России, но и в некоторых других государствах постсоветского пространства.





История праздника

День ВДВ уходит своими корнями в 1930 год и приурочен к определенной годовщине, связанной с проведением военных учений, которые проходили под Воронежем 2 августа. Стоит отметить, что в действии десант был применен раньше этой даты – весной 1929 года. Целью его высадки был разгром банды басмачей, осадившей город Гарм, расположенный в Таджикистане.

Со временем происходило формирование воздушно-десантных войск как подразделения, действующего самостоятельно, и их дальнейшее развитие. К концу 1933 года в СССР существовало уже 29 бригад и батальонов, также уделялось внимание разработке и учреждению определенных нормативов.

Перед воздушным десантом в тот период ставились цели проводить работу в тех местах, где было невозможно применять пехотные, конные и бронетанковые войска, а также артиллерию. Задачей ВДВ было осуществлять свои действия максимально быстро, а подготовке этих войск уделялось повышенное внимание.

Первой отработкой высадки десанта, которая осуществлялась массово, стали учения, прошедшие в 1935 году, когда на парашютах было десантировано 1188 бойцов. В следующем году в такой парашютной высадке было задействовано уже 3 тыс. человек.

В 1941 году, к началу ВОВ в стране действовали пять корпусов. Каждый из них включал в свой состав свыше 10 тысяч человек. В период ВОВ войска десантников нашли широкое применение. После завершение войны ВДВ перешли в подчинение министру вооруженных сил.

К ежегодному отмечанию своего профессионального праздника 2 августа военнослужащие стали прибегать еще во времена Советского Союза. Традиция продолжилась и после распада СССР. В 2006 году об учреждении соответствующей даты в России был подписан президентский указ.





Традиции праздника

Военнослужащие в России, имеющие отношение к данному роду войск, будут праздновать День ВДВ в 2025 году с таким же размахом, как и в предыдущие годы. В разных населенных пунктах страны праздник сопровождается такими масштабными мероприятиями как концерты, нередко можно увидеть фейерверки.

Десантники организовывают шествие автомобильных колонн через центральную часть города, при этом машины украшают флагами Воздушно-десантных войск и собственной символикой. Голубые береты – массовое явление, которое можно увидеть на улицах и в парках того или иного города. Проводятся сборы и посиделки как отставных, так и действующих военных. Также среди представителей войск ВДВ распространена такая традиция как купание в фонтанах.





Итог

День ВДВ в 2025 году – это профессиональный праздник, имеющий огромное значение как для отставных, так и действующих десантников. Если среди ваших знакомых есть представители этого рода войск, не забудьте поздравить их с памятной датой и отметить важность их работы.