Международный день пива 2025: история и интересные факты о пенном напитке

Освежающий пенный напиток пользуется особой популярностью среди людей во всем мире. Именно в честь него и был учрежден особый праздник – Международный день пива, который в 2025 году любители данного напитка будут отмечать так же весело, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и особенностях этого праздника, традициях его отмечания, а также интересные факты, связанные с пивом.

Когда отмечается Международный день пива в 2025 году

Впервые слышите о Дне пива и хотите узнать, какого числа его празднуют? Это отличный вопрос! День пива не имеет фиксированной даты. Его отмечают в первую пятницу августа. В этом году дата праздника приходится на 1 августа.





История праздника

Инициатива в создании этого необычного и веселого праздника принадлежала Джессу Авшаломову, владельцу одного из американских баров. Идея возникла у него с целью привлечь в свое заведение как можно большее количество посетителей. Впервые праздник был проведен в городе Санта-Круз, расположенном в США. Впоследствии он стал настолько популярен, что к 2011 году приобрел международный масштаб. В праздновании Дня пива в этом году приняли участие целых 138 городов, расположенных в 23 странах мира. Уже в 2012 году количество городов, в которых люди массово отметили праздник, достигло 200.

Стоит отметить, что изначально для отмечания Дня пива была установлена другая дата – 5 августа. Однако она не всегда припадала на выходной день, в связи с чем поклонники пенного напитка стали жаловаться на похмельный синдром и необходимость идти на следующий день на работу в таком состоянии. Из-за этого дата была перенесена на первую пятницу августа, и фанаты пива имеют возможность отмечать праздник накануне выходных.





Как празднуют День пива

Для празднования Дня пива в 2025 году остаются актуальными традиции прошлых лет. Любители пенного напитка смогут принять участие в разнообразных вечеринках и прочих мероприятиях, где можно попробовать новые сорта пива и открыть для себя новые вкусы. Во многих заведениях в этот день ассортимент напитка расширен, в них можно попробовать редкие сорта пива других стран. Распространены дегустации пива, многие бар и рестораны предлагают в этот день скидки своим клиентам.





Интересные факты о пиве

С пенным напитком связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

История существования пива уходит своими корнями в давние времена. Находки археологов свидетельствуют о том, что употреблять данный напиток начали уже в 300 году до н.э.

В Древнем Египте для приготовления пива использовали овес и пшеницу, в Китае создавали из проросшего риса с добавлением фруктов. Включать в состав напитка хмель стали начиная с XIII столетия, именно с этого времени он стал напоминать по вкусу пиво, в которому мы привыкли в наши дни.

Вплоть до XVIII столетия пивовара являлась исключительно женской.

Пиво имеет поклонников среди людей, относящихся к самым разным слоям населения. Самым дешевым является пиво, производящееся в городе Гуанчжоу, расположенном в Китае, напиток продается на разлив, а его стоимость составляет порядка 35 американских центов. Самое дорогое пиво продается в пабе Bierdrome, находящемся в Лондоне. Сорт известен как Vielle Bon Secours и стоит 1000 долларов США за одну бутылку.

В настоящее время количество сортов пива, которое производится в мире, насчитывает более 1 тысячи. Его изготавливают как классическим способом из ячменного солода, так и из весьма необычных продуктов: риса, кукурузы, картофеля, банана, разных овощей и фруктов, трав и даже молока.

Жители Чехии лидируют по потреблению пива, в год на человека количество этого напитка составляет порядка 148 л. Также много пива выпивают в Германии, Австрии, Эстонии и Польше. Меньше всего этого напитка употребляют в Индии, где на одного человека количество пива в год достигает лишь 2 л.





Итог

Международный день пива в 2025 году – это отличный повод попробовать новые и редкие сорта пенного напитка и отлично провести время, приняв участие в том или ином развлекательном мероприятии. При этом важно помнить о соблюдении меры и о том, что важно не количество, а качество этого популярного напитка.