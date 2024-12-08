День арбуза 2025: история праздника и плода

Гастрономические праздники пользуются особой популярностью среди любителей всевозможных лакомств. К их числу относится и День арбуза, который в 2025 году, как и в предыдущие годы, будут отмечать во всем мире, поскольку данное торжество является международным. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения праздника, о пользе арбуза, а также интересные факты, связанные с этой вкусной ягодой.

Когда отмечается День арбуза в 2025 году

Для отмечания праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год – 3 августа. День арбуза сопровождается разнообразными традициями, его празднуют весьма масштабно, поэтому он определенно заслуживает внимания.





История праздника

Возникновение гастрономического праздника тесно связано с историей самой ягоды. Считается, что местом появления арбуза является Южная Африка. Примечательно то, что и наши дни там можно увидеть дикорастущие ягоды, за которыми не ухаживает человек. Плоды отличаются незначительным размером, но не уступают по вкусу крупным ягодам. Впрочем, для дикого арбуза свойственен горьковатый привкус.

Исторические сведения говорят о том, что к возделыванию этой ягоды прибегали уже во времена Древнего Египта. Археологические находки свидетельствуют о том, что в XX столетии до н.э. при захоронении фараонов в их гробницы помещали арбузы. Примером служит усыпальница Тутанхамона, в которой обнаружили семена этой культуры. Также упоминания о ней содержатся в древних папирусах.

Начиная с X столетия, упоминания об арбузе встречаются в китайских источниках. Арбуз был привезен в эту страну на купеческих судах. В настоящее время Китай лидирует по выращиванию этих плодов.

В Америке полосатая ягода появилась в XVI столетии, в этом заключается заслуга колонистов, которые привезли арбуз на эту территорию. В 1615 году в английском словаре появилось слово "арбуз". Именно от граждан США и исходила инициатива в основании Всемирного дня арбуза.

О том, когда сочная и вкусная ягода появилась в Европе и России, достоверно неизвестно. Историки расходятся во мнениях на этот счет, одни из них утверждают, что это произошло в XI-XII столетиях, а другие – что в XIII-XIV. Впрочем, исследователи едины в том, что арбуз в те времена относился к категории лакомств, которые могли себе позволить лишь богатые люди. В XVII столетии ягоду стали не привозить, а выращивать своими силами в Астрахани. Для народа она стала доступной в период правления Петра I.

В настоящее время массовым выращиванием арбузов занимаются по-прежнему в Астрахани, а также в Оренбургской и Волгоградской областях. Именно там активно придерживаются традиций, связанных с праздником арбуза, заключающихся в проведении фестивалей и мастер-классов. В Соль-Илецке в этот день устраивают невероятно красочный парад, главными героями которого являются Королева арбузов со своей свитой. Мероприятие сопровождается разнообразными конкурсами, например, метанием плодов, соревнованиями на поедание ягод и игрой в шашки, роль которых исполняют арбузы и дыни.





Польза арбуза

Арбуз обладает многочисленными полезными свойствами. В нем содержатся витамины А, С, группы В, антиоксиданты и фолиевая кислота. Также польза арбуза обусловлена высоким содержанием в нем воды, количество которой составляет 92%, что помогает очистить организм от вредных веществ. Употребление арбуза способствует укреплению иммунитета, нормальной работе нервной и пищеварительной системы. Благодаря мочегонным свойствам арбуз рекомендуют включать в рацион при определенных заболеваниях.





Интересные факты об арбузе

С ягодой связано множество интересных фактов. Мало кому известно, что арбуз может выглядеть не только как круглый полосатый плод с красной мякотью. Последняя может быть белой или желтой, а наибольшего разнообразия форм достигли в Японии. В этой стране ягода может выглядеть как квадратная и даже треугольная. Также проводятся эксперименты и с размерами, к примеру, можно встретить арбуз, имеющий в диаметре всего 10 см.





Итог

День арбуза в 2025 году – это отличный повод, чтобы скушать эту сочную ягоду. Обязательно отметьте праздник, включив арбуз в свой рацион, ведь таким образом вы получите не только гастрономическое удовольствие, но принесете пользу своему организму.