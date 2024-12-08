День рыболовства 2025: история праздника и интересные факты о рыбалке

Рыбному хозяйству отводится существенное значение в экономике многих стран. Чтобы отдать дань уважения работникам, задействованным в данной сфере, был учрежден особый праздник – День рыболовства. В 2025 году его будут праздновать, как и всегда. Кроме того, его могут отметить и рыбаки-любители, для которых это занятие относится к увлечениям. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этой даты, а также приведет интересные факты, связанные с рыбалкой.

Когда отмечается День рыболовства в 2025 году

Праздник имеет четко фиксированную дату. Его отмечают из года в год 27 июня как в России, так и в других странах. В этом году Всемирный день рыболовства припадает на пятницу. Примечательно то, что Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире в области рыболовного промысла. Так, в 2024 году вылов рыбы и прочих морепродуктов в этой стране достиг 4,9 млн тонн. Также статистика говорит о том, что рыбалкой регулярно занимаются порядка 32 млн жителей России.





История праздника

Всемирный день рыболовства был основан в июле 1984 года. Это событие состоялось на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, проходящей в Риме. Первое отмечание даты 27 июня произошло в 1985 году. Праздник был учрежден с определенными целями, к которым относятся следующие:

повышение престижности данной профессии и осведомленности о значении рыболовной отрасли для экономики;

акцент на необходимости обеспечения сохранности рыбных запасов и водных ресурсов;

необходимость принимать меры для охраны окружающей среды со стороны предприятий, сферой деятельности которых является добыча рыбы;

акцент на том, какой вклад вносят рыбаки в продовольственную отрасль.

Всемирный день рыболовства могут отметить как профессионалы в данной сфере, так и любители, для которых рыбалка является хобби. Традиции праздника заключаются в следующем:

соревнования по ловле рыбы, которые проводятся на берегах озер, рек и морей. Рыболовы состязаются в мастерстве и конкурируют между собой относительно того, кому на удочку попадается самая крупная и длинная рыба. Победителей награждают подарками, приуроченными к тематике праздника. В качестве презента может выступать удочка или прочие атрибуты, необходимые для рыбалки: кресло-шезлонг, профессиональная экипировка, котелок из чугуна для варки ухи. Также праздник сопровождается застольями, которые устраивают на берегах водоемов. В них могут принять участие не только рыбаки, но и их родственники и другие близкие люди.

К празднику приурочены и просветительские мероприятия, где поднимаются актуальные проблемы данной отрасли. К числу таких тем относится необходимость борьбы с браконьерством, что должно быть закреплено в законодательстве.





Кого поздравляют в этот день

В День рыболовства поздравления могут принять все те, кто тем или иным образом имеет отношение к данной сфере. В круг таких людей входят следующие:

профессионалы: сотрудники, работающие на рыбохозяйственных предприятиях, специалисты рыбоохранных служб, исследователи рыб – ученые-ихтиологи;

рыболовы-любители, для которых данное занятие является хобби и сопровождается выездами на природу и приятным проведением времени.





Интересные факты о рыбалке

С рыбалкой связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Раскопки, проводимые археологами, позволили обнаружить уникальную находку – это удочки, возраст которых превышает 30 тыс. лет. Для изготовления крючков были использованы такие материалы как кости животных, камни, растения, содержащие колючки. Для создания лески применяли сухожилия животных либо лианы растений.

Рекорд по вылову самой крупной рыбы был установлен в 1959 году в Южной Австралии. Таким экземпляром выступала белая акула-людоед, вес которой превысил 1200 кг, а в длину она достигла свыше 5 метров. Для вытаскивания этой рыбы на сушу было задействовано несколько человек.

Рыбалка в Амазонке происходит особым способом. Обитателем этой реки является электрический угорь, который для своей защиты бьет током напряжением 500 вольт. Разряд может причинить вред человеку, поэтому люди сперва запускают в воду коров, чтобы угри истратили на них заряд. Животные остаются целыми и невредимыми, а рыбаки получают возможность подобраться к добыче.

В некоторых странах центральной Африки используют для рыбалки не традиционную удочку, а такой своеобразный инструмент как лопата. Дело в том, что в этих местностях обитает рыба протоптер. Ее особенностью является закапывание в ил в периоды засухи. Такой способ позволяет ей оставаться живой. Люди выкапывают добычу, после чего закапывают ее вблизи своего жилища, чтобы рыба сохраняла свежесть до тех пор, пока ее не решат употребить.

К одной из самых необычных и интересных способов рыбной ловли относится нудлинг. Он заключается в том, что рыбу ловят голыми руками, находя ее в ямках водоемов, где она прячется. Данный способ используется для ловли сома, но не является безопасным, поскольку данная разновидность рыбы наделена острыми зубами.





Итог

День рыболовства в 2025 году – это повод отдать дань уважения работникам, задействованным в данной отрасли и привлечь внимание к проблемам окружающей среды. Если рыбалка является вашим увлечением, вы сможете отметить этот праздник, совершив выезд на природу и приняв участие в соревнованиях или просто насладившись любимым занятием.