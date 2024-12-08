День молодежи 2025 — дата, традиции и мероприятия по всей России

Представители молодого поколения – те, которому отведена роль строить будущее и перенять опыт старшего по возрасту населения. В их честь в свое время был создан особый праздник – День молодежи, который в 2025 году будут отмечать так же активно и весело, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, особенностях и традициях празднования.

Когда отмечается День молодёжи в 2025 году

Многие девушки и парни интересуются, какого числа День молодежи в 2025 году. Ранее он имел четко фиксированную дату и отмечался 27 июня. Однако в 20-23 году отошли от данной традиции в связи с принятием указа президента Российской Федерации, в соответствии с которым праздник решили перенести на последнюю субботу июня. В 2025 году дата приходится на 28 июня.





История праздника

День молодежи берет начало еще со времен СССР. В 1958 году 7 февраля состоялось подписание соответствующего указа Верховного Президиума Советского Союза. Датой для его отмечания решили выбрать последнее воскресенье июня, что было приурочено к завершению учебного года в образовательных заведениях.

Примечательно то, что на тот момент День молодежи носил не только развлекательный характер, но и подразумевал определенные идеологические мотивы. В населенных пунктах СССР организовывались собрания активистов, на производственных предприятиях проводились соревнования бригад из молодежи, устраивались состязания по спорту. Вечернее время использовалось для проведения досуга – танцев в городских парках. Интересным фактом является то, что празднику предшествовал Международный юношеский день, который отмечали с 1917 до 1945 года в конце второго месяца лета – начале первого месяца осени.





Кого поздравляют в этот день

Виновниками торжества являются представители молодого поколения. Организация Объединенных Наций относит к молодежи представителей мужского и женского пола, чей возраст составляет до 24 лет. Количество таких людей достигает порядка 1,8 млрд в мире. Наибольшая численность приходится на Индию, поскольку это одна из самых густонаселенных стран.

В России возрастной круг людей, относящихся к молодому поколению, значительно расширен. Таковыми принято считать парней и девушек от 14 до 30 лет. В количественном соотношении они составляют порядка 33 млн человек из населения страны.





Как празднуют День молодежи в России

После распада СССР стали праздновать День молодежи в России и других странах СНГ. От традиций отмечания, принятых в Советском Союзе, во многом отошли, но некоторые из них остались. К примеру, это проведение соревнований, которые остаются актуальными и в наши дни. Они проводятся как в спорте, так и затрагивают другие сферы. К последним относятся проведение научных форумов, конкурсов талантов, всевозможных квестов, косплей-фестивалей. Ярким примером является организация сражений в шлемах виртуальной реальности, которые проводились в Москве в 2018 году.

Некоторые мероприятия в настоящее время носят социальный характер. Это разнообразные благотворительные фестивали и ярмарки, направленные на сбор средств для больниц либо детдомов.

День Молодежи 2025 в России – отличный повод, чтобы воспользоваться акциями, которые устраивают кинотеатры, музеи, театры, поучаствовать в разнообразных мастер-классах. Также к числу развлекательных мероприятий относятся дискотеки, завершение которых сопровождается фейерверком.





Итог

День молодёжи в 2025 году – это праздник, дающий возможность провести время представителям молодого поколения весело, увлекательно и с пользой. Воспользуйтесь этим, чтобы провести день по собственному усмотрению, приняв участие в соревнованиях либо посетив культурные и развлекательные мероприятия и получив незабываемые впечатления.