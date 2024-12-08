День моряка 2025 — история праздника и интересные факты

Профессиональные праздники очень важны для людей, работающих в определенных сферах. День моряка – один из таких праздников, и в 2025 году его отметят традиционно. Его активно празднуют работники морского и речного транспорта по всему миру. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как появился этот особый день, кто именно принимает поздравления в эту дату, и приведет интересные факты, связанные с морской профессией.

Когда отмечается День моряка

Для празднования Международного дня моряка установлена четко фиксированная дата. Его отмечают из года в год 25 июня по многих странах, в том числе и в России. При этом к категории государственных он не относится и выходным не является. В этом году праздник припадает на среду, поэтому специалисты, имеющие отношение к данной области, будут отмечать его на рабочем месте. Стоит отметить, что виновниками торжества являются именно моряки, задействованные в гражданской сфере. Военные специалисты отмечают День военно-морского флота, дата которого – 28 июля.





История праздника

Праздник моряков, который носит официальное название "День мореплавателя" был основан в 2010 году. О его учреждении был принят специальный документ – постановление, подписанное на конференции в Маниле странами, являющимися членами Международной морской организации. Кроме того, на конференции состоялось подписание других документов. В них уделялось внимание вопросам относительно принятие мер, направленных на защиту моряков и предотвращение жестокого обращения с ними, прописывались правила поведения в случае нападения пиратов, делался акцент на профилактике курения, употреблении алкогольных и наркотических веществ.

Традиции празднования Дня моряка заключаются в проведении разнообразных торжественных, развлекательных и просветительских мероприятий. В этот день особо отличившимся сотрудникам морской сферы вручают грамоты, знаки отличия и подарки. Торжество сопровождается застольями в кругу коллег. Чтобы привлечь внимание к данной профессии, в вузах проводят дни открытых дверей, организовывают лекции, где освещаются моменты, свойственные работе мореплавателя. В этот день устраивают концерты с выступлениями знаменитостей, на телевидении демонстрируются всевозможные передачи и фильмы, посвященные данной профессии.





Кого поздравляют в этот день

Праздник моряка могут отметить все те, кто имеет отношение к данной сфере. Прежде всего, это работники портов и торговых судов. Также День моряка имеет особое значение для членов семьи этих специалистов и их близких людей. Функции работников, занимающихся морскими и речными перевозками, заключаются в сопровождении грузов и пассажиров. В число их обязанностей входит разработка маршрутов, заключение договоров, в которых зафиксированы моменты, касающиеся перевозок грузов, обработка последних в портах.





Интересные факты о морской профессии

С профессией мореплавателя связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

В жизни и работе моряков присутствуют различные суеверия, истоки которых берут свое начало с давних времен. Наверняка, каждый слышал утверждение о том, что присутствие женщины на корабле приведет к несчастью. По всей вероятности, данное суеверие возникло из-за того, что во времена древних римлян слово "корабль" имело женский род. Исходя из этого, считалось, что судно проявит ревность, если на нем появится какая-либо женщина.

Также для моряков имеет значение, в какой именно день недели следует выходить в плавание. Так, в Англии дурной приметой считается делать это в пятницу, а в России – в понедельник.

Среди моряков распространены поверья, что с помощью определенных действий можно влиять на погоду во время плавания. Так, свистеть на палубе ни в коем случае нельзя, иначе можно вызвать шторм. При необходимости призвать ветер, надо поскрести мачту.

Когда делают первый шаг на палубу, это делают с правой ноги.

Находясь на корабле, ни в коем нельзя класть головной убор на стол, поскольку это означает появление на судне покойника.





Итог

День моряка в 2025 году – это значимый профессиональный праздник для работников данной сферы. Если в вашем окружении имеются моряки, не забудьте поздравить их в этот день, ведь услышать теплые слова для них будет особенно приятно.