День русского языка 2025 — когда отмечается, история и значение праздника

Существуют праздники, имеющие особое значение для жителей многих государств. К их числу относится День русского языка, который в 2025 году смогут отметить все желающие. В этой статье Клео.ру рассказывает об истории, особенностях и традициях этого праздника, а также приводит интересные факты, связанные с русским языком.

Когда отмечается День русского языка в 2025 году

Праздник отмечают 6 июня, дата является четко фиксированной и не меняется из года в год. Она приурочена ко дню рождения знаменитого поэта Пушкина. Из-за этого праздник известен не только под официальным названием, но и как "Пушкинский день".





История и традиции праздника

Праздник появился относительно недавно, а заслуга в его создании принадлежит Ивану Клименко, занимающемуся написанием заметок для газет. В свое время он готовил материал для "Парламентской газеты", целью создания статьи было подведение итогов Года русского языка. В своей заметке Клименко высказал мнение, что учреждения особого праздника – Дня русского языка, самым лучшим образом скажется на развитии России.

Стоит отметить, что на тот момент идея журналиста не нашла поддержки в широких кругах. К данному вопросу вернулись лишь в 2010 году, когда ООН решила основать праздники, имеющие отношения к шести языкам данной организации и носящим официальный характер. К их числу относился и русский язык. Датой для празднования был выбран день рождения Пушкина, что неслучайно, поскольку именно этого поэта признают основателем литературного языка в России. В этой стране официальный статус празднику был присвоен в 2011 году, что ознаменовалось подписанием соответствующего указа президента об учреждении Дня русского языка в России.

Традиции празднования первоначально ввела Русская община Крыма. Именно по ее инициативе в 2007 году состоялась организация Международного фестиваля славянской культуры. Торжество началось в Симферополе, где к памятнику Пушкина возложили цветы. После традиции переняли другие населенные пункты и регионы, где в этот день проводятся всевозможные мероприятия, тематикой которых является русский язык. К их числу относятся литературные чтения и семинары, театральные постановки по произведениям Пушкина и прочих русских писателей.





Интересные факты о русском языке

С русским языком связаны определенные интересные факты. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

О том, какой статус в мире имеет данный язык, говорит статистика. Если брать во внимание количество его носителей, то русский язык находится на восьмом месте. Кроме того, он занимает четвертое место по частоте переводов и по значению, которое он имеет в международных организациях.

Праздник имеет особое значение не только для России и стран СНГ, но и для других государств, поскольку людей, говорящих на русском языке, в мире насчитывается порядка 260 млн человек.

"Пушкинский день" – второе название, под которым известен данный праздник. Примечательно то, что отмечать его стали уже в 1997 году, однако официальный статус и название "День русского языка" он приобрел лишь в 2011 году.





Итог

День русского языка в 2025 году – это значимое событие для его носителей, проживающих в разных странах мира. Не забудьте поздравить с праздником своих знакомых, а также воспользуйтесь возможностью посетить тематические мероприятия и вспомнить о том, насколько богат русский язык и какое огромное значение он имеет для развития культуры.