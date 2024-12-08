Международный день сказок 2025 — когда празднуется и как отметить

Некоторые праздники способны подарить настоящее волшебство не только детям, но и их родителям. К их числу в полной мере относится Международный день сказок, который в 2025 можно отметить всей семьей. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения и особенностях этого праздника, а также покажет интересные факты, связанные со сказками.

Когда отмечается Международный день сказок

Датой для отмечания праздника выбрано 7 июня. Примечательно то, что она следует сразу после дня рождения А.С. Пушкина, великого русского поэта и создателя сказок. Как известно, волшебные истории приносят особую радость в жизнь каждого ребенка и способствуют его развитию. Можно отметить, что сказки сопровождают нас всю жизнь, начиная от простейших историй, таких как "Курочка Ряба" и "Колобок" в младшем возрасте, произведения Жюля Верна для детей средней школы, и заканчивая фантастикой во взрослом возрасте.





История праздника

О том, как и когда появился День сказок, достоверно неизвестно. Письменные источники свидетельствуют о появлении слова "сказка" не ранее XVII столетия. В то время этому термину отводился другой смысл, который можно обозначить как "точное описание". Значение в современном понимании слово "сказка" приобрело лишь с периода XVII—XIX столетий. Термин стал предполагать, что сказка означает "что это такое" и "для чего" она нужна. Со временем дополнением народным сказкам стали литературные произведения, отличие которых заключается в том, что они принадлежат конкретному автору. Родоначальником жанра литературной сказки по праву считается А.С. Пушкин.

Традиции отмечания праздника сказок заключаются в организации театральных постановок, построенных на сюжетах известных произведений, литературных чтений и конкурсов для детей. Также вы можете провести праздник дома и уделить время прочтению любимых сказок вашему ребенку. В этот день на телевидении демонстрируют многочисленные фильмы, главными действующими лицами которых являются герои сказок. Это еще один повод интересно и увлекательно провести время в домашней обстановке.





Почему сказки важны

Сказки играют крайне важную роль в развитии ребенка. Они помогают понять и усвоить причинно-следственные связи, оказывают положительное влияние на детскую психику, помогают в формировании личности ребенка. Информационная составляющая таких произведений колоссальна, поскольку они несут в себе знания и опыт, которые передаются из поколения в поколение. Кроме того, польза сказок для детского развития заключается в следующем:

тренировка памяти и увеличение словарного запаса. Ребенку становится легче выразить свои мысли, сконцентрировать внимание;

одновременное развитие воображения, фантазии, творческих способностей и логики. Ребенок во время прочтения сказки учится искать причинно-следственную связь, делать определенные выводы. Вместе с тем, во время обсуждения произведения с родителями можно не только вспомнить и пересказать сюжет, но и придумать продолжение истории;

расширение кругозора и мировоззрения, чему способствует прочтение сказок, относящихся к разным национальным культурам;

положительное влияние на эмоциональное развитие ребенка. Прочтение той или иной истории может помочь родителям понять, какие схожие чувства и эмоции могут испытывать дети.





Интересные факты о сказках

Со сказками связано множество интересных фактов, многие из которых мало известны широкому кругу людей. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Известная русская сказка "Колобок" имеет аналоги и в других странах. К примеру, в Англии существует история о Джонни-пончике, очень похожая по сюжету. Отличие заключается в том, что пончик испекли родители, у которых был сын. Взрослые попросили присмотреть мальчика за печью во время их отсутствия, но он не уследил за пончиком, из-за чего он и укатился в лес. После встреч с рядом других персонажей в итоге он попался лисе, которая его и съела. В Германии история повествует о "большом толстом блинчике", который сбежал от трех пожилых женщин.

Известная сказка "Волк и семеро козлят" имеет аналог в Румынии, где звучит как "Коза и три козленка". В свое время эти страны занялись совместным производством кинокартины "Мама" по мотивам этих произведений, и пришли к компромиссу, чтобы взять пять козлят, среднее количество.

В сказке про репку изначально не было такого персонажа как Жучка. Первая версия была записана фольклористом Александром Афанасьевым, который упоминал маленькую собачку как "сучка", в тот период времени это было обычное обозначение для такого животного. После Константин Ушинский заменил это название на "Жучку", желая сделать его более благозвучным для детей.





Актер Георгий Милляр сыграл множество персонажей, снятых по мотивам произведений известных сказок. Его героями были преимущественно представители нечистой силы, что подразумевало накладывание грима. Однако при исполнении роли Кощея Бессмертного грим практически не использовали, поскольку артист болел малярией, имел вес около 45 кг и напоминал по своему внешнему виду живой скелет.

В оригинальном произведении Редьярда Киплинга Багира имеет мужской род. В нашей версии пол животного был изменен.

При съемках фильма "Золушка" советского производства героиню сыграла актриса Янина Жеймо 38-летнего возраста. При этом, как известно, в сказке Золушке лишь 16 лет.





Подведем итог

Международный день сказок в 2025 году – это волшебный праздник, который станет отличным поводом провести время с ребенком, прочитав ему интересные произведения, или посетив спектакль, героями которого будут сказочные персонажи. Не забудьте воспользоваться этим днем, чтобы получить особенно радостные и положительные эмоции.