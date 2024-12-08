День эколога 2025 — когда отмечается и как появился

Никто не поспорит с тем, насколько важное значение имеет охрана окружающей среды для жизни нашей планеты. Специалисты, работающие в данной сфере, прилагают все необходимые усилия, чтобы обеспечить эту задачу на надлежащем уровне. Чтобы отдать дань уважения их работе, был учрежден специальный праздник – День эколога, который вы сможете отметить в 2025 году. В этой статье Клео.ру расскажет о его особенностях и традициях, а также покажет интересные факты об экологах.

Когда отмечается День эколога в 2025 году

Для празднования Дня эколога в России установлена фиксированная дата, которая не меняется из года в год, это 5 июня. Примечательно то, что она выбрана и для другого праздника аналогичного направления – Всемирного дня окружающей среды, закрепление которого произошло на уровне ООН. Другой интересный факт состоит в том, что на протяжении года, преимущественно весны, отмечают множество праздников, посвященных экологии. Так, 15 апреля празднуют День экологических знаний, после него следуют дни, посвященные климату, океану, лесам. День эколога является своеобразным завершением.





История праздника

Праздник, посвященный профессионалам в данной области – День эколога в России, решили учредить в 2007 году. Об этом был принят соответствующий указ президента. Примечательно то, что его подписание состоялось не накануне создания праздника, а через 1,5 месяца после того, как была установлена дата для его празднования. Из-за этого впервые отмечание произошло лишь в 2008 году. Целью создания Дня эколога было сделать акцент на том, как важна работа специалистов в данной сфере, обратить внимание на проблемы в этой области. Во многом это было обусловлено тем, что Минприроды постоянно пребывало в стадиях реформирования. На данный момент ситуация с экологическим законодательством существенно улучшилась.





Как проходят мероприятия

Традиции празднования Дня эколога приурочены к мероприятиям, посвященным соответствующей тематике. Примером служит деятельность экологический фонд им. Вернадского, который подходит к данному вопросу масштабно и ставит целью отметить выдающихся представителей этой профессии. Компании крупных размеров зачастую организовывают пиар-акции и выделяют денежные средства, чтобы обеспечить охрану природы.

Празднованию профессиональной даты уделяют внимание и в регионах, где производятся награждения местных экологов. Специалисты отмечают памятную дату в кругу коллег и семьи. Также тематическими мероприятиями является организация субботников, флешмобов, во многих музеях устраивают выставки, посвященные экологии.





Интересные факты об экологах

С профессией эколога связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Самая большая численность вакансий специалистов по охране окружающей среды имеется в Москве и Подмосковье. Что касается уровня заработной платы, то самый высокий показатель наблюдается на Севере. Это обусловлено тем, что в данном регионе специалисты в области экологии имеют непосредственное отношение к горнодобывающей промышленности.

Годом экологии в России был выбран 2017 год. Спустя два года состоялся запуск федеральной программы "Экология", подразумевающей, что за пять лет планируется добиться значительных результатов в данной сфере.

Историки считают, что звание первого эколога заслуживает Аристотель, поскольку именно этот философ впервые провел классификацию животных в своих работах. При этом титул "отца экологии" отдан Александру фон Гумбольдту, немецкому исследователю. Именно ему принадлежит заслуга в определении того, согласно каким законам осуществляется взаимодействие в окружающей среде.

В России с 1996 года введено звание заслуженного эколога Российской Федерации. Соответствующий список лиц, которые должны получить награды, скрепляется подписью президента.

Владимир Вернадский, создавший учение о биосфере, признан первым экологом в России.

Впервые о вреде для окружающей среды от предприятий в России в средствах массовой информации было упомянуто в XIX столетии. В прессе освещалась деятельность мещанина Глухова, владельца химзавода, который не принимал мер для обеспечения безопасности прилегающих территорий.





Итог

День эколога в 2025 году – это значимый профессиональный праздник, призванный подчеркнуть важность защиты окружающей среды и отдать дань уважения специалистам, работающим в данной сфере. Если в вашем окружении есть экологи, не забудьте поздравить их, ведь услышать теплые слова в этот день им будет особенно приятно.