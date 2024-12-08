День парашютиста 2025: история и традиции праздника

Люди, имеющие экстремальные увлечения, зачастую вызывают восхищение окружающих своей смелостью. К их числу относятся и те, кто совершает прыжки с парашютом. Такие люди буквально влюблены в небо и в свободу, которую они ощущают во время процесса. Им даже посвящен особый праздник – День парашютиста, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории и традициях, а также о том, какие тенденции характеризуют парашютный спорт в настоящее время.

Когда отмечают День парашютиста в 2025 году

Для праздника установлена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, – 26 июля. Она приурочена к событию, произошедшему в 1930 году, когда на территории Советского Союза были впервые совершены прыжки с парашютом группой летчиков. Сегодня День парашютиста в России и ряде других стран бывшего СССР отмечают все те, кто считает себя профессионалом этого дела, и те, для кого это занятие является просто увлечением.





История праздника

Первые упоминания о парашютах относятся к периоду жизни Леонардо Да Винчи. Именно великий художник был первым, кто написал о необычном приспособлении, помогающем осуществлять безопасный спуск на землю с любой высоты. Примечательно, что описание сопровождалось детальной схемой.

Развитие конструкции парашюта берет начало в XVII столетии, когда ученый Фауст Веранчио самостоятельно изготовил летательное устройство и успешно совершил прыжок с его помощью. Спуск осуществлялся с башни небольшой высоты.

Интересным случаем, описанным в истории, является попытка побега, которую хотел совершить заключенный из Франции. С этой целью он изготовил парашют, используя для этого простыни. В качестве крепления он применил китовый ус. Попытка побега не увенчалась успехом только лишь по той причине, что спуск происходил медленно, поэтому заключенного заметили тюремщики.

Аналогичный случай состоялся и в 1777 году в Париже, в этот раз главным героем истории выступал человек, которого приговорили к смертной казни. Его выбрали для испытания изобретения одного французского профессора. Заключенный должен был совершить полет на летающем плаще. В случае успеха ему гарантировали помилование. Смертник осуществил прыжок с крыши оружейного склада. Его парение в воздухе длилось какое-то время, но завершилось резким падением вниз. Когда заключенный находился практически возле земли, он смог удержать равновесие. Благодаря этому смертник остался в целости и сохранности и был вознагражден не только помилованием, но и крупной денежной суммой от профессора-изобретателя.

Название "парашют" дословно переводится как "против падения". Оно было придумано физиком Ленорманом из Франции, который выбрал его для обозначения собственного изобретения, с которым он произвел полет с обсерватории.

В России заслуга в создании первого парашюта принадлежит Глебу Котельникову, который не только создал изобретение, но и запатентовал его. Примечательно то, что летательное устройство было максимально похоже на то, что мы привыкли видеть сегодня. При создании парашюта Котельников руководствовался трагическим случаем, произошедшим с летчиком Львом Мациевичем. Событие имело летальный исход. Проанализировав ситуацию, Котельников пришел к выводу, что парашют должен быть максимально легким, а также должен фиксироваться на теле человека. Он посчитал, что будет удобным сделать устройство в виде ранца, внутри которого находится шелковое полотно. Изобретатель хотел внедрить свое творение в военную отрасль, но постоянно сталкивался с отказами. Его разработку по достоинству оценили лишь в 1929 году.

26 июля 1930 года – дата, когда были впервые массово проведены тренировочные прыжки. Их количество составило 59, мероприятие происходило под Воронежем. В 1930-е годы в стране начался настоящий бум парашютного спорта.





Традиции праздника

День парашютиста в России проходит очень зрелищно и эффектно. Основная традиция – это совершение прыжков и проведение соревнований, целью которых является максимальная точность приземления. В мероприятиях задействуются не только профессионалы, но и новички, которые могут воспользоваться в этот день многочисленными предложениями аэроклубов по организации тандемных прыжков.

Парашютисты-ветераны в этот праздник имеют собственные традиции. Они собираются на встречи, организовывают посиделки, которые сопровождаются концертами под открытым небом и блюдами полевой кухни. Любой желающий может посетить экскурсии, посвященные парашютному спорту, и прослушать лекции на данную тематику. Традиция последних лет – размещение в соцсетях фотографий, сделанных с высоты птичьего полета.





Парашютный спорт сегодня

В настоящее время парашютный спорт имеет несколько разновидностей и характеризуется многочисленными интересными фактами:

Чтобы совершить прыжок с данным устройством, нужно иметь соответствующий вес, который должен составлять от 40 до 95 кг.

Спортсмен-парашютист преодолевает расстояние в 3 тыс. метров всего за 1 минуту.

Риск погибнуть, совершая прыжок с парашютом, составляет 25 человек на 100 тысяч.

Специальные парашюты были изобретены для животных. Они предназначены для собак-десантников.

Одной из разновидностей парашютного спорта является вингсьют. Он характеризуется тем, что спортсмены облачаются в перепончатый костюм, который надевают вместе с парашютом. На создание такой одежды изобретателей вдохновили белки-летяги и летучие мыши. Особенность техники заключается в том, что человек летит не вниз, а вперед. Для того, чтобы совершить такой полет, нужно иметь необходимый стаж, составляющий 200 парашютных прыжков.

Парашютисты-скайдайверы создают в небе своеобразные изображения в виде геометрических фигур, логотипов или цветочных рисунков.

Прыжок с парашютом не всегда осуществляется с неба. Это можно делать с небольшой высоты: с мостов, скал или зданий, о чем свидетельствует дисциплина Бейсджампинг (BASE jumping).





Итог

День парашютиста в 2025 году – это отличный повод, чтобы попробовать себя в новом направлении при наличии такого желания, или же посвятить время давнему увлечению. Если в вашем окружении есть люди, любящие высоту и экстрим, не забудьте поздравить их с праздником, который имеет для них особое значение.