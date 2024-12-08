День малины 2025: история и интересные факты

Вкусные праздники обоснованно пользуются особой популярностью среди людей. К ним относятся торжества, не только посвященные всевозможным блюдам и десертам, но и полезным продуктам, к примеру, ягодам. Один из таких праздников – это День малины, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его возникновения, а также интересные факты, связанные с данной разновидностью ягод.

Когда отмечают День малины в 2025 году

Праздник, посвященный вкусной и полезной ягоде, принято отмечать 25 июля. Дата является фиксированной и не меняется из года в год. Кроме того, существуют и другие торжества, имеющие отношение к данной разновидности ягод. Так, Всемирный день малины празднуют 2 июля, а 16 августа отмечают День малинового варенья. Последнее торжество также известно и под другим названием – "Малинник".





История и происхождение праздника

О том, когда именно появился День ягоды малины, достоверно не известно. Считается, что истоки праздника уходят в давние времена, когда наши предки занимались сбором ягод. С малиной связаны определенные традиции. Одна из них заключалась в том, чтобы при рождении девочки выливать воду, оставшуюся после первого купания ребенка, в малиновый куст. По поверью, это делалось для того, чтобы она выросла красивой девушкой, поскольку ягода являлась символом красоты.

В праздник, посвященный малине, для сбора ягод собирались все деревенские жители. Как конец июля, 25 число, так и 16 августа, когда отмечали "Малинник" – крайне благоприятное время, чтобы делать заготовки на зиму. В этот период им приписывались целебные свойства. Кроме приготовления варенья, свежие ягоды использовали для выпекания пирогов, а листья сушили, чтобы добавлять их в чай. Еще одна давняя традиция – прятать под подушку засушенные ягоды и листья малины, чтобы избавиться от бессонницы.

Отведение огромной территории под высаживание кустов дикой малины впервые состоялось при московском князе Юрии Долгоруком. До этого ягоды не выращивали специально, а собирали в тех местах, где они росли. Позже традицию князя переняли и в других землях – Новгороде, Суздале, Владимире. Полноценная культивация малины в России произошла в конце XVII – начале XVIII столетий.

Традиции празднования Дня малины в наше время заключаются в организации всевозможных мастер-классов по приготовлению десертов и варенья, дегустации лакомств, флешмобов и конкурсов. Фотографиями приготовленных кулинарных шедевров часто делятся в социальных сетях.





Интересные факты о малине

Каждый из нас знает, что малина – очень полезная ягода. Ее принимают при простуде, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в качестве мочегонного средства. Также ягода – настоящий кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов. С малиной связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Разновидностей малины насчитывается более 200. Ягоды могут иметь не только красный, но и желтый, фиолетовый и черный цвет.

Пользой наделены не только сами ягоды, но и косточки, которые активно применяются в косметологии благодаря содержанию в них жирного масла. Также полезными свойствами обладают цветки, листья, верхушки стеблей растения.

В состав малины входят натуральные антибиотики, используемые при лечении простуды, в частности верхних дыхательных путей.

Россия является лидером по сбору малины среди других мировых стран.

По количеству содержащегося в ней железа малина превышает показатели черной смородины. Благодаря этому ягода обладает пользой для кроветворения. Также малина включает значительное количество меди, что благотворно сказывается при лечении заболеваний нервной системы.

В некоторых культурных традициях ягода имеет символическое значение и ассоциируется с любовью, дружбой и радостью.

Малину очень любят пчелы, что обусловлено высоким содержанием нектара в ягоде. В свою очередь, насекомые опыляют растение, что способствует повышению урожайности.

Ягода не дозревает после сбора, в чем заключается ее отличие от многих других фруктов.





Итог

День малины в 2025 году – это отличный повод уделить сбору полезных ягод и порадовать себя вкусными лакомствами. Вы можете провести праздник, приняв участие в масштабных мероприятиях, или проявить свои кулинарные способности в домашней обстановке и уделить время семейному чаепитию.