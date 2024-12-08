День работника торговли 2025: история праздника и интересные факты о торговле

Покупки разнообразных товаров – неотъемлемая часть жизни любого человека. Предназначение людей, задействованных в торговле – обеспечить потребности покупателей, именно поэтому их деятельность так важна в повседневной жизни. Людям, трудящимся в данной сфере, даже посвящен особый праздник – День работника торговли, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы.

Когда отмечают День работника торговли в 2025 году

Людям, недавно узнавшим об этом празднике, интересно знать, какого числа День работника торговли. Дата не является четко фиксированной, она отмечается в четвертую субботу июля. В этом году праздник припадает на 26 число. Стоит отметить, что его отмечают не только в России, но и в других странах бывшего СССР. Некоторые из них руководствуются другой датой, выпадающей на последнее воскресенье июля.





История праздника

Истоки возникновения праздники уходят во времена СССР. В 1966 году было принято решение об учреждении Дня работника торговли, и выбрана дата для его отмечания – четвертое воскресенье июля. По прошествии 22 лет состоялось объединение данного праздника с другим – Днем работников ЖКХ и бытового обслуживания населения. При этом изменилась и дата, которая также была выбрана плавающей – третье воскресенье марта.

Официальный статус День работника торговли обрел в 2013 году. Тогда же была назначена дата для его празднования, которая остается актуальной и по сегодняшний день – четвертая суббота июля.

Праздник зачастую сопровождается масштабными мероприятиями, примером которых являются концерты и выставки, посвященные тематике торговли. В крупных устраивают фестивали, предназначенные для демонстрации достижений профессионалов, имеющих отношение к торговле, а также для обмена опытом между ними. Мероприятия сопровождаются вручением грамот особо отличившимся сотрудникам.

Распространенная традиция – организация корпоративов, которые могут иметь как формат скромного фуршета, так и грандиозной вечеринки. Цель их проведения – сплочение коллектива и подкрепление командного духа в неформальной обстановке.

Многие магазины и другие торговые точки в этот день декорируют свои помещения плакатами, шарами и прочими декоративными элементами, создающими праздничную атмосферу. Работники торговли принимают многочисленные поздравления как от начальства, так и от благодарных клиентов.





Кто отмечает День торговли

Такой праздник как День работника торговли в России могут отметить все те, кто имеет то или иное отношение к данной сфере деятельности. Это люди, работающие в различных торговых точках, начиная от небольших магазинчиков и заканчивая крупными торговыми центрами. Праздник предназначен не только подчеркнуть важность их труда, но и сделать акцент на моментах, имеющих отношение к качеству обслуживания, а также мотивировать представителей торговли совершенствоваться и стремиться к развитию. Кроме того, в этот день упоминается о важности этики общения между продавцами и покупателями.





Интересные факты

Торговля является одной из самых древних профессий. Она требует определенных навыков, коммуникабельности и умения находить подход к клиентам. С торговлей связано множество интересных фактов. С некоторыми из них вам предлагает ознакомиться Клео.ру:

Организованные рынки впервые возникли около 5 тыс. лет назад в Месопотамии. Их предназначением было обеспечение обмена товарами между людьми. Прообразом первого торгового центра можно считать форум Траяна в Древнем Риме, включающий 150 магазинов.

Дистанционная торговля появилась благодаря развитию почтовой службы, что произошло в период XVIII-XIX столетий. С этого времени люди получили возможность делать заказ товаров по почте.

Совершению покупок онлайн предшествовало появление интернета в 1990-х годах. Одним из атрибутов герба города Челябинска является изображение верблюда. Историки сходятся во мнении, что это обусловлено тем, что верблюды выступали в качестве основного средства, перевозящего товары.

В период Средневековья представителями торговли были преимущественно мужчины.

До середины XIX столетия продавец мог сам назначать цену на тот или иной товар. Он мог измениться ее в любой момент, ориентируясь на то, как выглядит покупатель.

Название "продавец" возникло в русском языке только в конце XIX столетия. Это было связано с появлением универмагов и крупных магазинов.

В Норвегии в определенных фермерских магазинах применяется система продаж, при которой покупатели после выбора товара для его оплаты просто оставляют его стоимость и могут сами взять сдачу.

Кофе и бензин являются товарами, которые в мире продаются наиболее часто.





Итог

День работника торговли в 2025 году – это повод выразить уважение тем людям, которые задействованы в данной сфере. Если они есть в вашем окружении, не забудьте поздравить их с праздником и подчеркнуть, насколько важна их профессия.