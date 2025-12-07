Что посмотреть в феврале 2026 года: обзор лучших фильмов и сериалов

Для любого киномана ожидаемым и желанным событием является выход новых кинокартин, которые можно посмотреть на экранах кинотеатров или в домашних условиях. Это отличный способ разнообразить свой досуг и получить положительные впечатления. Каждый месяц появляются новинки в разных жанрах и направлениях. Клео.ру предлагает вам узнать, что посмотреть в феврале 2026 года, из этой статьи.

Лучшие фильмы февраля 2026

Для человека, увлекающегося просмотром кино, не может быть ничего лучше, чем полностью погрузиться в увлекательную историю, посвятив этому 1,5-2 часа своего времени. Преимуществом односерийных картин является динамично развивающийся сюжет и наступление развязки, заставляющей задуматься о смысле этого произведения. Фильмы февраля 2026 года не станут исключением, и Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор самых популярных из них.

"Дело № 137"

Дата премьеры : 5 февраля

: 5 февраля Жанр : криминальная драма, детектив

: криминальная драма, детектив Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Режиссер : Доминик Молль

: Доминик Молль Актеры : Леа Дрюкер, Йоанн Бланк, Антония Буреси, Этьен Гийу-Кервен, Гуслаги Маланда

: Леа Дрюкер, Йоанн Бланк, Антония Буреси, Этьен Гийу-Кервен, Гуслаги Маланда Страна: Франция





В центре картины оказывается женщина-следователь по имени Стефани, которая должна разобраться в том, что нанес ранение некому молодому человеку во время демонстрации. Казалось бы, в этом не должно быть ничего сложного, но в ходе расследования появляется весьма неожиданная информация.

"Убежище"

Дата премьеры : 5 февраля

: 5 февраля Жанр : боевик, триллер

: боевик, триллер Возрастной рейтинг : 16+

: 16+ Режиссер : Рик Роман Во

: Рик Роман Во Актеры : Джейсон Стэйтем, Билл Найи, Наоми Аки, Дэниэл Мейс, Харриет Уолтер

: Джейсон Стэйтем, Билл Найи, Наоми Аки, Дэниэл Мейс, Харриет Уолтер Страна: США, Великобритания





Героем картины является Мейсон, обитающий в отдалении от людей на уединенном острове. Однажды он спасает жизнь девочки во время шторма, но события, начинающие происходить после этого, ставят его перед нелегким выбором. Герою придется вернуться к своему прошлому, которое весьма туманно и таит загадки. Это единственный способ, чтобы обеспечить безопасность себе и ребенку.

"Астрал. Амулет зла"

Дата премьеры : 19 февраля

: 19 февраля Жанр : ужасы

: ужасы Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Режиссер : Крис Бродбент, Энзо Тедески

: Крис Бродбент, Энзо Тедески Актеры : Кайла Дэй, Люк Форд, Том Джексон, Барбара Бингхэм, Брук Блертон

: Кайла Дэй, Люк Форд, Том Джексон, Барбара Бингхэм, Брук Блертон Страна: Австралия





Одна из новинок кино февраля 2026 года запомнится интригующим сюжетом, держащим в напряжении до самого конца. Жанр картины – ужасы, а ее сюжет повествует об истории молодой девушки Эмили, которой достался красивый кулон после смерти ее матери. Однако она случайно пробуждает семейное проклятие, остававшееся в заточении на протяжении 25 лет. Эмили придется бороться со злым духом Малинги, желающим забрать жизни ее и близких людей.

Новинки сериалов февраля 2026

Для любителей многосерийных картин важно будто бы стать частью этой истории, которая завладеет вашим вниманием на долгое время. Создатели сериалов февраля 2026 года постарались удовлетворить пожелания киноманов, предлагая им самые разные жанры, начиная от легких комедий и заканчивая напряженными триллерами. Далее Клео.ру представляет обзор новинок этого месяца.

"Пригород"

Дата премьеры : 8 февраля

: 8 февраля Жанр : комедия, детектив

: комедия, детектив Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Режиссер : Рэйчел Голдберг, Яна Горская, Зинга Стюарт

: Рэйчел Голдберг, Яна Горская, Зинга Стюарт Актеры : Джек Уайтхолл, Джулия Даффи, Марк Прокш, Паула Пелл, Капиль Талвакар

: Джек Уайтхолл, Джулия Даффи, Марк Прокш, Паула Пелл, Капиль Талвакар Страна: США





Одна из самых интересных премьер февраля 2026 года начинается с истории о приезде в некий пригород молодых супругов – Самиры и Роба. Девушка скучает в декрете, но у нее достаточно времени, чтобы посвятить его знакомству с новыми соседями, для многих из которых свойственно весьма эксцентричное поведение. Однако больше всего ее заинтересовывает странный мужчина, переехавший в соседний пустующий особняк. После наблюдения за Гэри Самира приходит к выводу, что он имеет связь с нераскрытым преступлением.

"Ловкий плут", 2 сезон

Дата премьеры : 10 февраля

: 10 февраля Жанр : криминальная драма, исторический

: криминальная драма, исторический Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Режиссер : Джеффри Уокер, Грейси Отто

: Джеффри Уокер, Грейси Отто Актеры : Томас Броди-Сэнгстер, Дэвид Тьюлис, Майя Митчелл

: Томас Броди-Сэнгстер, Дэвид Тьюлис, Майя Митчелл Страна: Австралия





Сюжет картины разворачивается в 1850-х годах в Австралии, а главным героем является Джек Докинз, славящийся своей ловкостью рук и применяющим умения с целью воровства. Во втором сезоне он повзрослел и получил престижную работу хирурга, однако все же не может отказаться от своего преступного прошлого. Герою приходится вести двойную жизнь. Все это происходит на фоне романтической линии с дочерью губернатора Белль Фокс, которая ставит перед собой амбициозную цель стать первой женщиной-хирургом.

"Американская история любви"

Дата премьеры : 14 февраля

: 14 февраля Жанр : мелодрама, драма, биография

: мелодрама, драма, биография Возрастной рейтинг : 18+

: 18+ Режиссер : Макс Уинклер

: Макс Уинклер Актеры : Наоми Уоттс, Алессандро Нивола, Сара Пиджон, Грэйс Гаммер, Энтони Пол Келли

: Наоми Уоттс, Алессандро Нивола, Сара Пиджон, Грэйс Гаммер, Энтони Пол Келли Страна: США





Картина посвящена самому громкому роману в Америке, происходившему между Джоном Ф. Кеннеди-младшим и Кэролин Бессетт. История любви красива, романтична, но при этом противоречива и трагична. Сериал повествует об основных моментов отношений этой пары: встрече, тайном бракосочетании, конфликтах с членами семьи.

Итог

Теперь вы знаете, что можно посмотреть в феврале 2026 года, и сможете выбрать для себя фильм или сериал подходящего жанра. Интересные и захватывающие сюжеты помогут вам окунуться на какое-то время в жизнь героев и пройти вместе с ними увлекательные истории.