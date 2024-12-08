День НЛО 2025: история праздника, интересные случаи наблюдения и отражение пришельцев в культуре и кино

Все неведомое, неизвестное и загадочное неизменно привлекает внимание человечества и вызывает интерес. Деятельность некоторых людей посвящена явлениям, не имеющим логического обоснования, а также объектам, наделенным таким свойством как внеземное происхождение. Именно этому и посвящен необычный праздник – День НЛО, который в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории появления и особенностях, а также представит вашему вниманию подборку известных случаев наблюдения за НЛО.

Когда отмечается День НЛО в 2025 году

День уфолога – второе название, под которым известен праздник НЛО. Датой для его отмечания выбрано 2 июля, она является фиксированной и не меняется из года в год. Корни происхождения термина "уфология" уходят к аббревиатуре UFO, в русском языке аналогичное обозначение звучит как "НЛО" и означает "неопознанный летающий объект".





История праздника

Учреждение праздника НЛО произошло в 2001 году, а заслуга в его основании принадлежит Хактану Акдогану, исследователю из Турции. Дата 2 июля для отмечания праздника была выбрана неслучайно. Она связана с необычным происшествием, случившимся в этот же день в 1947 году в пустынной местности вблизи городка Розуэлл, расположенного в штате Нью-Мексико в США. Здесь произошло падение странного предмета, который многие приняли за "летающую тарелку".

Впоследствии военные выдвинули версию, что произошло крушение высотного воздушного шара. Тем не менее, материалы дела остались засекреченными, поэтому гипотеза не была официально подтверждена. В связи с этим произошло разделение людей на два лагеря: верящих в инопланетян и сомневающихся в их существовании. Однако именно это событие и можно считать отправной точкой в появлении истории уфологии.

Стоит отметить, что на данный момент она так и не признана наукой, что, впрочем, не помешало созданию центров уфологических исследований во многих странах мира. Ученые, работающие в этих организациях, также разделились. Одни из них пытаются доказать присутствие внеземных существ на нашей планете, а другие ищут научные обоснования таким загадочным явлениям.

Праздник НЛО имеет собственные традиции. Каждый год в Розуэлле устраивают фестиваль, собирающий порядка 200 тысяч человек. Мероприятие посвящено инопланетной тематике и сопровождается проведением лекций и семинаров, а также таким красочным зрелищем как костюмированный парад "инопланетян". В город съезжается огромное количество туристов, продаются сувениры. Аналогичные мероприятия проводятся и в других странах. Кроме того, в День НЛО для посетителей открыты двери музеев и планетариев, а в кинотеатрах демонстрируются фильмы про пришельцев с других планет.





Известные случаи наблюдения НЛО

Помимо Розуэлльского инцидента можно было неоднократно наблюдать случаи, которым приписывалось появление на нашей планете неопознанных летающих объектов. Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор некоторых таких инцидентов:

Гибель Томаса Мантелла (1948 год) . Событие произошло в штате Кентукки, в городе Мейсвилл. 7 января 1948 года в местную полицию стали массово поступать звонки, в которых люди сообщали, что видели НЛО, находящееся на значительной высоте. По их словам, диаметр данного объекта составлял порядка 75-90 м. Шериф инициировал проверку, позвонив на авиабазу, находящуюся поблизости. Исследованием занялся Капитан Томас Мантелл, который уведомил о том, что видел металлический объект огромных размеров. После он сообщил, что намерен рассмотреть объект, поднявшись на большую высоту, однако вскоре связь с капитаном была прервана. Позже в том же штате недалеко от Франклина были обнаружены обломки его самолета. Официальная версия состоит в том, что гибель Мантелла имеет связь с воздушным шаром Skyhook, который был разработан ВМС США засекречен. Однако поклонники НЛО уверены, что именно неопознанный летающий объект обстрелял самолет капитана.

. Событие произошло в штате Кентукки, в городе Мейсвилл. 7 января 1948 года в местную полицию стали массово поступать звонки, в которых люди сообщали, что видели НЛО, находящееся на значительной высоте. По их словам, диаметр данного объекта составлял порядка 75-90 м. Шериф инициировал проверку, позвонив на авиабазу, находящуюся поблизости. Исследованием занялся Капитан Томас Мантелл, который уведомил о том, что видел металлический объект огромных размеров. После он сообщил, что намерен рассмотреть объект, поднявшись на большую высоту, однако вскоре связь с капитаном была прервана. Позже в том же штате недалеко от Франклина были обнаружены обломки его самолета. Официальная версия состоит в том, что гибель Мантелла имеет связь с воздушным шаром Skyhook, который был разработан ВМС США засекречен. Однако поклонники НЛО уверены, что именно неопознанный летающий объект обстрелял самолет капитана. Крушение НЛО в Кексбурге (1965 год). Инцидент произошел 9 декабря 1965 года в штате Пенсильвания в Кексбурге. Жители сразу шести штатов Америки и Канады уведомили о шаровой молнии, появившейся над Детройтом и Виндзором. По утверждениям астрономов, сгоревший метеоритный болид совершал спуск под крутым углом. Позже уфологи выдвигали разные версии, от появления корабля пришельцев до обломков "Космоса 96", советского космического зонда. Согласно версиям властей данное явление могло возникнуть в результате ошибочного испытания ракеты, авиакатастрофы либо обломков спутника. Окончательное предположение заключалось в том, что это был метеорит. Однако споры уфологов по этому поводу ведутся до сих пор.





НЛО в культуре и кино

Неопознанные летающие объекты нашли свое отражение в культуре, они встречаются в различных мифах и верованиях, что имеет следующие проявления. О том, что инопланетяне существуют, верили еще в древние времена. На тот момент в их качестве выступали Луна и звезды, которые считались неодушевленными физическими объектами. Греческий писатель Лукиан предполагал, что Луна – не что иное как камень, на поверхности которого есть жизнь.

Идея о многочисленных мирах появилась после того, как в XVII столетии был изобретен телескоп. Внеземная жизнь упоминалась в произведениях Вольтера "Микромегас", Сирано де Бержерака "Государства Луны".

В XIX столетие широкое распространение получила идея о том, что Луна, Марс и Венера заселены внеземными существами. В частности, такую версию выдвигал астроном Камиль Фламмарион, который одним из первых высказал предположение о том, что инопланетные создания имеют чуждый облик.

В XX столетии инопланетяне массово становятся героями научной фантастики, а также персонажами в бульварных журналах. В это время были созданы такие известные комиксы как "Флэш Гордон" и "Супермен". С середины XX века пришельцы стали представать, в том числе, в образах агрессивно настроенных захватчиков.

Впоследствии они стали изображаться как более мирные существа, что прослеживается в фильмах Спилберга "Инопланетянин" или Рона Ховарда "Кокон", вышедших в 1985 году. В многочисленных картинах, таких как "Звёздный путь", "Звёздный войны", "Нация пришельцев", "Стражи галактики", "Звёздные врата" пришельцы наделены человеческими чертами, выступая не только противниками, но и помощниками людей. Настоящими хитами стали такие киношедевры как "Секретные материалы", "Люди в черном", "День Независимости", "Война Миров", "Игра Эндера".





Итог

День НЛО в 2025 году – это необычный и интересный праздник, дающий повод задуматься о существовании внеземных цивилизаций. Вы можете провести его по собственному усмотрению, посетив планетарий или уделив внимание просмотру фильма с захватывающим сюжетом.