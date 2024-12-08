Международный день собак 2025: история праздника и интересные факты о собаках

Все владельцы домашних животных отлично знают о том, какую радость и положительные эмоции может принести им их любимец. В честь одной из самых популярных разновидностей питомцев был учрежден особый праздник – Международный день собак, который в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории возникновения, о мероприятиях, которые проводятся в этот день в разных странах, а также приведет интересные факты, связанные с собаками.

Когда отмечается Международный день собак

Праздник, посвященный питомцам, которых по праву можно считать настоящими и самыми преданными друзьями человека, отмечается в четко фиксированную дату – 2 июля. Его целью является не только в очередной раз уделить повышенную порцию любви своим питомцам, но и привлечь внимание общественности к проблемам бездомных животных.





История праздника

Предложение о праздновании Всемирного дня собак поступило еще в 2012 году от Международного фонда социальных инициатив, который подал соответствующую заявку в Организацию Объединенных Наций. Тогда же была выбрана и дата для отмечания – 2 июля. Тем не менее, на сегодняшний день праздник так и не признали официальным. Однако это не стало препятствием для многочисленных хозяев собак ежегодно чествовать своих питомцев в эту дату.

Исторические сведения говорят о том, что "приручение" этих животных людьми состоялось очень давно, несколько десятков тысячелетий назад. Для привлечения собак использовалась еда, которую люди оставляли на стоянках, потом постепенно этих животных стали "одомашнивать" и применять для охоты и охраны. Со временем их стали задействовать и в других сферах, к примеру, для выпаса и защиты скота, в качестве ездовых собак.

В период войн животные служили солдатам верными помощниками при боевых действиях. В ходе Кавказской войны 1817-1864 годов русские военные использовали собак для защиты в рукопашных схватках и поиска засад горцев. Кроме того, животные нередко вытаскивали в укрепления раненных солдат, лежащих на шинелях. При Первой и Второй мировых войнах собаки активно задействовались при разведках и обезвреживании мин, для охраны территорий, доставки почты, транспортировки грузов. При этом верные друзья нередко отдавали свою жизнь. В период Великой Отечественной войны в составе подразделений служили порядка 60 тысяч собак.

Стоит отметить, что огромную пользу людям эти животные принесли и в мирное время. Опыты, проводимые над собаками в лабораторных условиях, позволили ученым разработать действенные лекарства. Также все знают, насколько неоценимый вклад внесли собаки в освоение космоса. До того, как знаменитые Белка и Стрелка успешно совершили свой полет, в экспериментах принимали участие более 30 представителей этой разновидности животных. При этом выжить удалось далеко не всем из них. В настоящее время собаки несут службу на границе, в правоохранительных органах, в МЧС. Людям с ограниченными возможностями неоценимую помощь оказывают собаки-поводыри.





Как отмечают День собак в мире и в России

Национальные праздники, посвященные собакам, существуют во многих странах мира. К примеру, в Японии 11 января отмечают торжество в честь пса Хатико, прославившегося своей преданностью. В США День собаки празднуют 26 августа, традиции заключаются в помощи приютам для животных и пожертвовании средств на их содержание.

Очень оригинально отмечают праздник в Непале, где собака считается священной. Животному приписываются способности общаться с богом смерти. В честь виновника торжества устраивают фестиваль Кукур Тихар, который проходит в октябре либо ноябре и длится целых пять дней. Собак украшают живыми цветами и преподносят им дары.

В России традиции празднования Для собак в 2025 году будут совпадать с предыдущими годами. Они заключаются в том, что 2 июля организовывают всевозможные благотворительные акции, просветительские мероприятия, выставки, посвященные собакам. Любой желающий может посетить приют и пообщаться с животными, оставить для них пожертвование. Хозяева собак в этот день радуют своих любимцев вкусностями и новыми игрушками, отправляются с ними на прогулку или в собачий SPA-салон, устраивают фотосессии.





Интересные факты о собаках

С четвероногими питомцами связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Первые изображения собак появились еще в 12 века до н. э. на египетских пирамидах.

Число общепризнанных собачьих пород, которые насчитываются в мире, составляет порядка 400. При этом их численность постоянно увеличивается.

Температура тела животного является повышенной по сравнению с человеком, но считается нормальной для собак. Она составляет 38.3-39.4°С. При этом частота собачьего и человеческого пульса практически совпадает, этот показатель колеблется в пределах от 70 до 120 ударов в минуту.

Потоотделение у этих животных происходит через подушечки лап. Если не следить за их гигиеной, велика вероятность разрастания бактерий и появления запаха, характерного для кукурузных чипсов.

У собак чрезвычайно острый слух, который превышает человеческий в 10 раз. Животное может даже уловить ультразвук, который неспособны услышать люди.

У собак влажный нос, что является показателем их здорового состояния. Если нос сухой, то это сигнал о болезни животного. Способность собак чувствовать запахи превышает человеческий показатель в 10 тыс. раз. Двух собак, имеющий одинаковый отпечаток носа, встретить невозможно.

Собаки обладают довольно хорошей памятью и способны помнить о событиях, которые происходили с ними, когда они были щенками.

Животное наделено интеллектом, сравнимым с уровнем ребенка 2-3 лет.

Оказывается, собаки воспринимаю крепкие объятия как знак доминирования над ними. Лучший способ выразить любовь к животному – почесать его за ухом.

Собаки могут видеть сны. Этим объясняется то, что животные могут подергиваться и скулить во время этого процесса.

Чихуахуа считается самой мелкой собачьей породой, а самой крупной является английский мастиф, вес которого во взрослом возрасте может достигать 100 кг.

Некоторые хозяева настолько любят своих питомцев, что составляют на них завещание. Благодаря этому, в мире есть собаки-миллионеры, опекунами которых назначаются доверенные лица.

Возраст старейшей в мире собаки, попавшей в Книгу Рекордов Гиннесса, составил 31 год.

Рейтинги "самых популярных пород" ежегодно возглавляет лабрадор. Это обусловлено тем, что данная порода имеет очень добрый характер и наделена способностью уживаться как с людьми, так и с другими питомцами.





Итог

Международный день собак в 2025 году – это дополнительный повод выразить любовь своему питомцу и позаботиться о животных в приютах. Воспользуйтесь праздником, чтобы провести время со своим любимцем и получить массу положительных эмоций.