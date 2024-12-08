День балалайки 2025: история музыкального инструмента и интересные факты

Праздники, посвященные музыке и музыкальным инструментам, по праву можно назвать одними из самых ярких и запоминающихся. Они сопровождаются увлекательными развлекательными мероприятиями, которые доставляют массу положительных впечатлений и не оставляют никого равнодушными. День балалайки – это праздник, который ежегодно отмечается, и 2025 год не станет исключением. В этой статье Клео.ру расскажет об истории этого музыкального инструмента, а также покажет интересные факты, связанные с ним.

Когда отмечается День балалайки

Праздник ежегодно отмечают 23 июня. В 2025 году этот день припадает на понедельник. Праздник не имеет официального утверждения и не является выходным. При этом его не только празднуют в России, существует и Международный день балалайки. Этот день является значимым как для музыкантов-народников, так и для обычных любителей музыки.





Краткая история балалайки

Заслуга в создании Дня балалайки в России принадлежит Дмитрию Белинскому, являющегося президентом Российского клуба музыкантов-народников. Дата для его празднования была выбрана неслучайно и приурочена к первому упоминанию о балалайке в историческом документе, известном под названием "Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ". Он был издан 23 июня 1688 года, этот же день первого месяца лета был выбран в качестве даты праздника.

День рождения балалайки тесно связан с историей данного музыкального инструмента. Историки говорят, что он произошел от домры, являющейся славянским инструментом, который, в свою очередь, ведет происхождение от азиатской домбры. Последняя появилась на Руси во времена нашествия татаро-монгол. Балалайку было очень легко изготавливать, поскольку для ее создания использовалась древесина, преимущественно сосна, которая имелась на Руси в достаточном количестве. Инструмент быстро завоевал популярность в народе и применялся для исполнения песен и частушек.

День балалайки первый раз отпраздновали в 2008 году, при этом к нему было приурочено сразу два юбилея. Первый из них – первое упоминание об инструменте в документальных источниках, этому событию исполнилось 320 лет. Второй юбилей – первое знакомство с балалайкой Василия Андреева, известного музыканта и дирижера. С этой даты прошло 125 лет.

В настоящее время праздник отмечают музыканты не только из России, но и из разных стран, расположенных в Европе, Америке, Австралии. В Крыму, начиная с 2010 года, проходит масштабное мероприятие, длящееся с 23 июня целую неделю, – фестиваль народной музыки "Самородки". Также по всей России организовываются концерты, мастер-классы, в вузах проводят поздравления специалистов, преподающих игру на инструменте.





Интересные факты о балалайке

С народным музыкальным инструментом связаны определенные интересные факты. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

К почитателям игры на балалайке относились многие выдающиеся личности, к ним относятся Пушкин, Толстой, Лермонтов, Горький.

Как известно, на балалайке расположено всего три струны. Этот факт вызывает изумление у иностранцев, когда они прослушивают исполнение на инструменте не только народных произведений, но и сложной классики. Также граждане других стран очень любят приобретать балалайку в качестве сувенира.

Возраст одного из самых старых инструментов насчитывает около 120 лет. Эта балалайка хранится в музее, расположенном в Ульяновске.

На протяжении веков инструмент не имел единой, четко установленной формы. Можно было встретить треугольные, круглые, четырехугольные балалайки.





Итог

День балалайки в 2025 году – это повод вспомнить о народном инструменте, который не утрачивает популярности и в наши дни, посетить интересные развлекательные мероприятия и получить незабываемые впечатления от прослушивания виртуозных музыкальных произведений.