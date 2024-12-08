День кораблестроителя 2025: история, особенности праздника и интересные факты

Для людей, занимающихся той или иной сферой деятельности, профессиональные праздники имеют особое значение. К их числу относится и День кораблестроителя, который в 2025 году смогут отметить работники судостроительных предприятий и прочие специалисты, имеющие то или иное отношение к данной области. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и особенностях этого праздника, а также приведет интересные факты, связанные с кораблестроением.

Когда отмечается День кораблестроителя в 2025 году

Для празднования Дня кораблестроителя в России установлена четко фиксированная дата – 29 июня. В это число месяца праздник будет отмечаться и в 2025 году. Инициатива в его учреждении принадлежала АО "Объединенная судостроительная корпорация", а также Министерству промышленной торговли России. Соответствующее правительственное постановление было принято 30 мая 2017 года.





История праздника

История российского кораблестроения уходит своими истоками в 1667 год, когда царь Алексей Михайлович подписал указ о начале строительных работ фрегата "Орёл". Это судно стало первым русским кораблем, для возведения которого были применены средства государства и был принят соответствующий документ. Его издание произошло 29 июня, в связи с чем впоследствии и была выбрана дата праздника.

Решение об основании Дня кораблестроителя в России было принято спустя 350 лет после упомянутой даты и приурочено к юбилею. Отметить этот праздник могут не только работники судостроительных предприятий, но и сотрудники проектно-конструкторских бюро, а также ветераны, трудившиеся в свое время в этой сфере.

Стоит отметить, что одно из самых древних суден было обнаружено на территории России еще в 5 столетии до н.э. Начало строительства палубных кораблей на Руси относится к периоду 12 столетия, а организованно к этому вопросу стали подходить в конце 15 века. В тот период была создана верфь, которая находилась на территории Соловецкого монастыря, и ее предназначением было строительство промысловых судов. Дата возведения первого морского корабля относится к 1634 году. Событие состоялось в Нижнем Новгороде, к созданию судна приложили руку русские мастера, но за основу была взята иностранная конструкция.





Возведение парусных судов стали осуществлять, начиная с 1667 года. Также спустя два года был построен фрегат "Орёл", положивший начало созданию военно-морского флота. Местом для этого была выбрана верфь в селе Дединово, где в настоящее время установлен памятник в честь исторического корабля.

Инициатива в создании все большего количества верфей принадлежала Петру I. К их числу относятся те, которые были возведены в Архангельске и в Санкт-Петербурге (Адмиралтейство). Стремительный рост судостроительной отрасли способствовал основанию парусного флота к 1714 году. В наши дни Россия относится к числу лидеров судостроения в мире. Кроме того, она единственная страна, создающая атомные ледоколы. Число судостроительных предприятий и компаний смежных отраслей превышает тысячу, на них задействовано сотни тысяч специалистов.





Интересные факты о кораблестроении

С кораблями и судостроением связано множество интересных фактов. Приводим вам примеры некоторых из них:

Исторические источники говорят о том, что суда начали строить с очень давних времен. Этим занимались древние греки, египтяне, шумеры, финикийцы. На построенных ими судах они могли плавать по морям, хотя и не могли совершать путешествие через океан.

На английском языке корабль звучит как "ship". Однако мало кто знает, что данное слово в профессиональной среде моряков означает женский род – она. Именно в таком роде упоминают свои корабли капитаны, когда общаются между собой. Примечательно то, что против данной традиции в 18 столетии выступал некий лорд, с целью чего даже отправил в парламент письменное прошение. Однако в данной просьбе ему отказали.

При строительстве кораблей руководствуются тем, чтобы создавать своеобразные семьи – сестры-корабли или sistership. Знаменитый "Титаник" был одной из трех таких "сестер".

Каждый корабль имеет свою "крестную мать", ему дает название определенная женщина. Зачастую это знаменитости, широко известные в пределах того или иного государства.

Известный крейсер "Аврора", находящийся в Санкт-Петербурге является не оригиналом, а репликой корабля. В ходе реконструкции, состоявшейся в 1984 году, на судне заменили более половины корпуса и надстроек.





Итог

День кораблестроителя в 2025 году – это значимый праздник, который отмечают все те, кто имеет отношение к данной отрасли. Если в вашем окружении есть такие люди, обязательно поздравьте их и отметьте важность работы, которую они делают.