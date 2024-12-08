День флориста 2025: когда отмечают и как поздравить

Некоторые профессии словно специально созданы для того, чтобы украшать жизнь людей и делать ее прекрасной. К их числу можно в полной мере отнести тех, кто занимается оформлением красивых букетов. Таким людям даже посвящен особый праздник – День флориста, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории и традициях, об основных современных трендах флористики, а также покажет примеры оригинальных пожеланий.

Когда отмечают День флориста в 2025 году

Для празднования Дня флориста в России установлена четко фиксированная дата – 24 июля, которая не меняется из года в год. Она считается особенно удачной, поскольку припадет на один из самых жарких месяцев в году, когда растет множество цветов, и природа расцветает буйными красками. Создавать букеты в июле – особое удовольствие благодаря возможности использовать для этого самые разнообразные и красивые растения.





История праздника

День флориста в России считается довольно молодым праздником, он появился лишь в 2009 году. Заслуга в его учреждении принадлежит Флористическому союзу России, который к тому времени смог решить в данной отрасли многие организационные моменты. В частности, к ним относится регистрация такой профессии как "флорист" на государственном уровне, а также утверждение списка главных требований к этому виду деятельности. В этом же году начал работу Всероссийский форум флористов, представляющий собой масштабную общенациональную площадку. Данные достижения были закреплены основанием профессионального праздника – Дня флориста.

Стоит отметить, что любовь к цветам существовала испокон веков среди людей, относящихся к самым разным культурам. Так в Индии распространено мнение, что истинное предназначение цветов заключается не в их красоте и потрясающем аромате, а в том, чтобы преподносить их в дар любимым людям. Многие из растений связаны с легендами, зачастую имеющими романтическое содержание. К примеру, "героями" таких историй являются гладиолус, лотос, астра, нарцисс, лилия.

Венки в качестве украшений применяли с давних времен. В Древнем Риме для человека, приглашенного на званый вечер, выдвигалось обязательное условие – наличие венка из роз. Исходя из этого, римлянок можно с уверенностью отнести к первым флористам. Также венки активно применялись и в обрядах древних славян.

Настоящий расцвет флористики пришелся на более позднюю эпоху, когда цветы стали специально выращивать для декоративных целей. Традиция возникла в Европе, а после распространилась по всему миру. Цветочные композиции применяли для декорирования домов, для украшения нарядов представителей обоих полов. Классические букеты свойственны для многих стран, таких как Франция, Америка, Германия.

Традиции празднования Дня флориста заключаются в проведении всевозможных мастер-классов и выставок, где представлены творения профессионалов своего дела. Этот праздник – отличный повод, чтобы посетить подобные мероприятия или просто порадовать себя и близких людей красивым букетом.





Поздравления и пожелания

Флористы, как им представители других профессий, заслуживают к себе особого отношения в "свой" день. Если в вашем окружении есть такие люди, не забудьте порадовать их теплыми поздравлениями. Примеры некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

"Флорист – это человек, без которого невозможно обойтись ни в одну памятную дату, будь то свадьба, юбилей или романтическое свидание. Твоя работа – несомненный повод для гордости, ведь флорист, как никто другой, способен наполнить этот мир красотой и яркими красками. Пусть каждый твой букет будет настоящим произведением искусства и принесет радость людям!"

"Пусть твоя жизнь будет также прекрасна, как и создаваемые тобой букеты! Желаю, чтобы твои цветочные композиции поражали гармонией, сочетанием расцветок и ароматов, а вдохновение никогда не покидало тебя!"

"Желаю, чтобы работа приносила тебе только удовольствие, не становилась рутиной, а была призванием жизни! Продолжай радовать окружающих волшебством красок и магией ароматов, и пусть твои старания в полной мере окупятся благодарностью и восхищением клиентов!"





Флористика сегодня: основные тренды

В настоящее время флористику можно причислить к одной из разновидности искусств. Профессия требует творческого подхода и мышления, также для создания композиций необходимы определенные навыки. Большое значение имеет правильный уход за цветами, для чего понадобятся знания в таких дисциплинах как ботаника, агрохимия, почвоведение. Флорист для создания своих творений должен обладать фантазией и иметь утонченный художественный вкус. Среди основных трендов нашего времени можно упомянуть не только оригинальные цветочные композиции, но и букеты, составляющими которых являются конфеты, игрушки и даже продукты. Креативность – еще одно условие, которому должен соответствовать профессионал своего дела.

Среди основных современных трендов флористики в 2025 году особую популярность завоевали следующие:

Букеты из растений в пастельной или "припыленной" цветовой гамме. Актуальны такие тона как серо-сиреневый, оливковый, "пыльная роза", персиково-бежевый.

Монохромные композиции, выигрывающие за счет разнообразия текстур и оттенков, сходных по цветовой палитре. В тренде пудровые, карамельные, лавандовые тона.

Разбавление пастельных букетов ярким цветовым акцентом. Для этого используется один цветок насыщенного оттенка, к примеру, оранжевый ранункулюс или бордовая орхидея.

Эксперименты с асимметрией, когда большее количество цветов сосредоточено в одной части. При этом важно, чтобы общее впечатление от композиции оставалось гармоничным.

"Живая" форма, достигающаяся за счет применения полевых цветов при создании букетов "garden style".

Мини-букеты, являющиеся отличным решением, чтобы порадовать любимого человека в повседневной жизни.

Принцип экологичности при создании композиций, заключающийся в использовании натуральных оберточных материалов: ткани, крафт-бумаги, флористической сетки. Также в тренде декорирование букетов акцентными деталями, такими как ленты, мини-открытки или карточки с посланиями, банты из марли.





Итог

День флориста в 2025 году – это профессиональный праздник людей, который приносит в мир яркие краски. Не упустите возможность порадовать своего любимого человека красивым букетом, а также не забудьте поздравить его создателей.