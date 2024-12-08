День партизан и подпольщиков 2025: история и традиции праздника, интересные факты о партизанском движении

Подвиги обычных людей порой неоценимы и играют значительную роль во время определенных исторических событий. Чтобы отдать им дань уважения, был учрежден особый праздник – День партизан и подпольщиков. В 2025 году его отметят традиционно, как и в прошлые годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, особенностях и традициях, а также приведет интересные факты о партизанском движении.

Когда отмечается День партизан и подпольщиков

Праздник имеет четко фиксированную дату и отмечается 29 июня. Именно в этот день в 1941 году состоялось подписание и публикация исторического документа, принятого совместно двумя организациями, – Директивы Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета Всероссийской Коммунистической Партии большевиков. В документе прописывалась необходимость создания органами власти и прочими организациями групп партизан.





История праздника

Простые люди, задействованные в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, совершили неоценимый подвиг. Именно их чествованию посвящен День памяти партизан и подпольщиков, история которого тесно связана с Брянской областью. Ее территория выступила одним из центров, где организовывалось подпольное движение. Созданное здесь объединение партизан стало одним из самых мощных и действенных во всей России.

Данный исторический факт непосредственно повлиял на то, что именно областной Думе Брянского региона принадлежала инициатива в основании праздника, посвященного партизанам. Принятие соответствующего решения состоялось в марте 2009 года, а уже в апреле действующий на тот момент президент Дмитрий Медведев подписал закон об учреждении Дня партизан и подпольщиков.

В качестве центра для проведения праздничных мероприятий выбрана Брянская область. Также День партизан активно отмечают в примыкающих к ней областях – Смоленской и Орловской. В эту дату Брянщина принимает представителей Центрального Федерального округа и Белоруссии, где также в годы ВОВ было активно развито подпольное движение. В мероприятиях участвуют не только действующие в настоящее время трудовые коллективы, но и люди, имеющие непосредственное отношение к сопротивлению фашистам, которые на момент ВОВ были еще совсем юными.

В Брянской области традиционно проводится фестиваль "Партизанскими тропами Брянщины", носящий патриотический характер. Мероприятие сопровождается спортивными соревнованиями, а также таким театрализованным действием как шествие "Партизанского обоза". На городской площади Партизан вниманию гостей представлена экспозиция, в которой отражена история подпольного движения этого края. Фестиваль длится три дня и сопровождается концертами, в которых принимают участие художественные коллективы, в вечернее время у костра исполняются бардовские песни. Также особой праздничной традицией стало посещение мемориальных комплексов "Партизанская поляна" и "Хацунь".





Интересные факты о партизанском движении

С подпольщиками и их деятельностью связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Количество человек, участвующих в партизанском движении, превышало 1 млн. такая численность была обусловлена тем, что население активно хотело приобщиться к подпольной деятельности. В связи с этим люди прибегали к подделке документов, скрывая свой возраст: подростки делали это, чтобы сойти на старших, а старики – чтобы "уменьшить" количество прожитых лет.

Брянская область недаром носит почетное звание "партизанского края". Немецкая оккупация здесь длилась два года, вплоть до сентября 1943 года, за это время в регионе было сформировано 139 подпольных отрядов, а количество людей, состоящих в них, достигало порядка 60 тыс. человек.

Во время нацистской оккупации действовали коллаборационистские формирования, работающие на немцев. Они существовали на территории Брянщины и Орловщины, а их руководителями были Бронислав Каминский и Константин Воскобойник.

В 1942 году был создан чин Главнокомандующего партизанским движением, просуществовавший всего два месяца. В этот период подпольщики приобрели прозвище "Народные мстители".





Итог

День партизан и подпольщиков в 2025 году – это повод отдать дань уважения людям, которые оказывали сопротивление фашистам в период Великой Отечественной войны. Их подвиг неоценим и удостоен чести, о которой стоит вспомнить в этот праздник.