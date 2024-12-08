День города Екатеринбург 2025: дата праздника и программа мероприятий

Праздники, приуроченные ко дню какого-либо города, являются долгожданным событием для его жителей, поскольку сопровождаются проведением многочисленных интересных и красочных мероприятий. Это отличная возможность, чтобы увлекательно провести свой досуг и набраться положительных впечатлений. Одним из таких торжеств станет День города Екатеринбург, который в 2025 году, как и в предыдущие годы, пройдет с грандиозным размахом. В этой статье Клео.ру расскажет о самых ожидаемых мероприятиях, которые пройдут в этот день.

Когда отмечается День города Екатеринбург в 2025 году

Для празднования Дня этого города традиционно выбирается выходной день, который припадает на третью субботу августа. В 2025 году этой датой станет 16 августа. При этом, чтобы жители и гости Екатеринбурга смогли посетить как можно большее количество мероприятий, программа рассчитывается на несколько дней.

Города Екатеринбург имеет очень давнюю и богатую историю. Его основание состоялось в 1723 году, когда был заложен завод-крепость на реке Исети. Место было выбрано Василием Татищевым, а руководство по строительным работам взял на себя Вильгельм де Геннин. Именно эти две исторические личности и считаются основателями данного города. Название населенный пункт получил в честь Екатерины I.

Екатеринбургский завод развивался стремительными темпами, но в 1808 году был закрыт, а история Екатеринбурга вышла на новый виток в связи с его экономическим развитием. В XVIII столетии населенный пункт был известен как крупный центр горнозаводской промышленности на территории Урала и Сибири. Примечательно то, что система управления горными заводами была устроена таким образом, чтобы быть независимой от губернских властей.

Статус уездного города был присвоен Екатеринбургу в 1781 году, а в 1783 году был создан его герб. Населенный пункт прославился тем, что в XVIII столетии именно в нем производились медные монеты, которыми расплачивалось за покупки практически все население страны. Производство пятаков составляло до 80 % на территории Российской империи и осуществлялось на Екатеринбургском монетном дворе.

С 1820-х годов началась разработка приисков россыпного золота, а местному купцу одному из первых в стране было разрешено заниматься золотопромышленностью. На протяжении первых пяти лет было добыто более 116 пудов золота, что способствовало развитию ювелирного искусства. В 1878 году состоялось строительство железной дороги Екатеринбург-Пермь, ставшей первой на Урале.

В 1917 году к власти пришли большевики, их приход в Екатеринбурге прошел мирным путем. Производственная структура города не претерпела существенных изменений. В 1923 году Екатеринбургу был присвоен статус столицы Уральской области, а в 1924 году состоялось его переименование в Свердловск. В годы ВОВ состоялась эвакуация свыше 50 крупных предприятий в данный населенный пункт.

Свое историческое имя город вновь обрел в 1991 году. В настоящее время он известен как самый компактный мегаполис в России, в 2002 году по версии ЮНЕСКО он был признан одним из 12 идеальных мировых городов.





Программа мероприятий на День города 2025

День города Екатеринбург в 2025 году будет сопровождаться многочисленными мероприятиями, поэтому у жителей есть возможность провести время очень увлекательно и интересно. к числу самых ожидаемых событий относятся следующие:

Церемония возложения цветов, которая состоится у памятника основателям города: Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Мероприятие посещают первые лица этого населенного пункта и Свердловской области.

"Городская свадьба" – невероятно романтическое торжество, которое ежегодно организовывается в Историческом сквере. В этом месте влюбленные совершают обмен кольцами и имеют возможность принять участие в разнообразных розыгрышах, сопровождающихся вручением ценных призов.





Выступления звезд на площадке фестиваля "Энергия РМК", которая будет оборудована на улице Архангела Михаила. Любителям творчества современных групп наверняка будет интересно знать, кто приезжает в Екатеринбург на День города? Его посетят такие знаменитости как Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, Мот. Выступления будут длиться целых два дня, 16 и 17 августа. Открытие фестиваля будет сопровождаться красочным зрелищем с участием парашютистов и авиации. Кроме того, посетив мероприятие, можно будет увидеть выставку автомобилей, одержавших победу на ралли "Дакар". Любой желающий сможет сделать на память фото с авто, а также узнать об их истории. Посетить фестиваль можно абсолютно бесплатно, при этом по всей улице будут находиться фуд-корты.

Бесплатный концерт в Историческом сквере, который пройдет в преддверии праздника, 9 августа. Для желающих узнать, кто выступит на Дне города Екатеринбург, большим сюрпризом станет тот факт, что петь на этом мероприятии будет Дима Билан.

Конкурс красоты, который пройдет на главной сцене Дня города. Участницы будут соревноваться за получение титула "Мисс Екатеринбург". Победительнице, помимо прочих призов, будет вручена путевка на двоих в Японию.





Где смотреть салют

Традиционным завершением торжества является праздничный салют, представляющий собой самую красочное, яркое и особо ожидаемое жителями города мероприятие. В большой долей вероятности он пройдет и в этом году. Местом его проведения является акватория Городского пруда, начинается салют в 22:00. Как правило, погода в этот день в Екатеринбурге теплая и солнечная, поэтому есть все шансы, что мероприятие пройдет в комфортных условиях и соберет огромное количество зрителей.





Итог

День города Екатеринбург в 2025 году – это значимое событие для жителей этого населенного пункта. Если вы входите в их число или собираетесь посетить город в эту дату, обязательно посетите праздничные мероприятия, которые оставят незабываемые впечатления и принесут массу положительных эмоций.