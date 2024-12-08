День города Екатеринбург 2025: дата праздника и программа мероприятий

Узнайте, когда пройдет День города Екатеринбург в 2025 году. Какие запланированы мероприятия, салют и где пройдут основные празднования.
Праздники, приуроченные ко дню какого-либо города, являются долгожданным событием для его жителей, поскольку сопровождаются проведением многочисленных интересных и красочных мероприятий. Это отличная возможность, чтобы увлекательно провести свой досуг и набраться положительных впечатлений. Одним из таких торжеств станет День города Екатеринбург, который в 2025 году, как и в предыдущие годы, пройдет с грандиозным размахом. В этой статье Клео.ру расскажет о самых ожидаемых мероприятиях, которые пройдут в этот день.
Когда отмечается День города Екатеринбург в 2025 году
Для празднования Дня этого города традиционно выбирается выходной день, который припадает на третью субботу августа. В 2025 году этой датой станет 16 августа. При этом, чтобы жители и гости Екатеринбурга смогли посетить как можно большее количество мероприятий, программа рассчитывается на несколько дней.
Города Екатеринбург имеет очень давнюю и богатую историю. Его основание состоялось в 1723 году, когда был заложен завод-крепость на реке Исети. Место было выбрано Василием Татищевым, а руководство по строительным работам взял на себя Вильгельм де Геннин. Именно эти две исторические личности и считаются основателями данного города. Название населенный пункт получил в честь Екатерины I.
Екатеринбургский завод развивался стремительными темпами, но в 1808 году был закрыт, а история Екатеринбурга вышла на новый виток в связи с его экономическим развитием. В XVIII столетии населенный пункт был известен как крупный центр горнозаводской промышленности на территории Урала и Сибири. Примечательно то, что система управления горными заводами была устроена таким образом, чтобы быть независимой от губернских властей.
Статус уездного города был присвоен Екатеринбургу в 1781 году, а в 1783 году был создан его герб. Населенный пункт прославился тем, что в XVIII столетии именно в нем производились медные монеты, которыми расплачивалось за покупки практически все население страны. Производство пятаков составляло до 80 % на территории Российской империи и осуществлялось на Екатеринбургском монетном дворе.
С 1820-х годов началась разработка приисков россыпного золота, а местному купцу одному из первых в стране было разрешено заниматься золотопромышленностью. На протяжении первых пяти лет было добыто более 116 пудов золота, что способствовало развитию ювелирного искусства. В 1878 году состоялось строительство железной дороги Екатеринбург-Пермь, ставшей первой на Урале.
В 1917 году к власти пришли большевики, их приход в Екатеринбурге прошел мирным путем. Производственная структура города не претерпела существенных изменений. В 1923 году Екатеринбургу был присвоен статус столицы Уральской области, а в 1924 году состоялось его переименование в Свердловск. В годы ВОВ состоялась эвакуация свыше 50 крупных предприятий в данный населенный пункт.
Свое историческое имя город вновь обрел в 1991 году. В настоящее время он известен как самый компактный мегаполис в России, в 2002 году по версии ЮНЕСКО он был признан одним из 12 идеальных мировых городов.
Программа мероприятий на День города 2025
День города Екатеринбург в 2025 году будет сопровождаться многочисленными мероприятиями, поэтому у жителей есть возможность провести время очень увлекательно и интересно. к числу самых ожидаемых событий относятся следующие:
- Церемония возложения цветов, которая состоится у памятника основателям города: Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Мероприятие посещают первые лица этого населенного пункта и Свердловской области.
- "Городская свадьба" – невероятно романтическое торжество, которое ежегодно организовывается в Историческом сквере. В этом месте влюбленные совершают обмен кольцами и имеют возможность принять участие в разнообразных розыгрышах, сопровождающихся вручением ценных призов.
- Выступления звезд на площадке фестиваля "Энергия РМК", которая будет оборудована на улице Архангела Михаила. Любителям творчества современных групп наверняка будет интересно знать, кто приезжает в Екатеринбург на День города? Его посетят такие знаменитости как Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, Мот. Выступления будут длиться целых два дня, 16 и 17 августа. Открытие фестиваля будет сопровождаться красочным зрелищем с участием парашютистов и авиации. Кроме того, посетив мероприятие, можно будет увидеть выставку автомобилей, одержавших победу на ралли "Дакар". Любой желающий сможет сделать на память фото с авто, а также узнать об их истории. Посетить фестиваль можно абсолютно бесплатно, при этом по всей улице будут находиться фуд-корты.
- Бесплатный концерт в Историческом сквере, который пройдет в преддверии праздника, 9 августа. Для желающих узнать, кто выступит на Дне города Екатеринбург, большим сюрпризом станет тот факт, что петь на этом мероприятии будет Дима Билан.
- Конкурс красоты, который пройдет на главной сцене Дня города. Участницы будут соревноваться за получение титула "Мисс Екатеринбург". Победительнице, помимо прочих призов, будет вручена путевка на двоих в Японию.
Где смотреть салют
Традиционным завершением торжества является праздничный салют, представляющий собой самую красочное, яркое и особо ожидаемое жителями города мероприятие. В большой долей вероятности он пройдет и в этом году. Местом его проведения является акватория Городского пруда, начинается салют в 22:00. Как правило, погода в этот день в Екатеринбурге теплая и солнечная, поэтому есть все шансы, что мероприятие пройдет в комфортных условиях и соберет огромное количество зрителей.
Итог
День города Екатеринбург в 2025 году – это значимое событие для жителей этого населенного пункта. Если вы входите в их число или собираетесь посетить город в эту дату, обязательно посетите праздничные мероприятия, которые оставят незабываемые впечатления и принесут массу положительных эмоций.