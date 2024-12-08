День памяти Виктора Цоя 2025: как вспоминают легенду русского рока

Праздники, посвященные памяти легендарных творческих личностей, имеют особое значение для поклонников их таланта. К ним относится и День памяти Виктора Цоя, который в 2025 году будет сопровождаться масштабными памятными мероприятиями. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях этого праздника, сделает обзор краткой биографии музыканта и его творчества.

Когда проходит день памяти Виктора Цоя в 2025 году

Создателя и лидера группы "Кино" можно назвать поистине культовой личностью и человеком-легендой. Виктор Цой – один из самых выдающихся представителей в истории советского рока, а его творчество остается актуальным и в настоящее время. День памяти музыканта основан для того, чтобы его поклонники могли отдать дань уважения своему кумиру, для его празднования выбрана дата смерти Виктора Цоя – 15 августа, день, когда он трагически погиб в 1990 году а автокатастрофе.





Кто такой Виктор Цой: краткая биография

Рождение будущей легенды произошло 21 июня 1962 года. Отец Виктора был инженером, а мама – учительницей физкультуры. Прадед мальчика еще до революции 1917 года покинул свою родину и переехал во Владивосток. Это пришлось сделать, чтобы не оказаться в японской армии, захватившей Корею и решившей воевать с Китаем. Имя для Виктора выбрал отец, поскольку в переводе оно означает "победитель". С детских лет мальчик посещал художественную школу, а после поступил в художественное училище. Будучи подростком, он увлекся игрой на бас-гитаре и проводил все время в рок-группе – "Палата №6", ставшей первой для него. Виктор настолько увлекся музыкой, что был исключен из училища, поэтому ему пришлось осваивать профессию резчика по дереву в ПТУ.

В начале 1980-х годов юноша какое-то время был участником группы "Автоматические удовлетворители". В этот период состоялось его знакомство с Алексеем Рыбиным, вместе с которым Цой создал группу "Гарин и гиперболоиды". Считается, что первой песней, авторство которой принадлежит Виктору, стала "Мои друзья". Певец исполнил ее в ресторане "Бриг" в Ленинграде, и там же был замечен известным рок-журналистом Артемием Троицким, с подачи которого Цой и Рыбин стали бывать в Москве.

Запись первого альбома певца под названием "45" состоялась в 1982 году. К тому моменту группа уже носила новое название – "Кино". В скором времени у Цоя и Рыбина произошло недопонимание, и Виктор начал сотрудничество с гитаристом Юрием Каспаряном. Полный электрический состав у группы был сформирован в 1984 году, тогда же произошел выпуск альбома "Начальник Камчатки". Кроме того, этот год ознаменовался женитьбой Цоя на Марианне Ковалевой. Спустя год у певца родился сын Саша, которому он посвятил одноименную песню.





Огромную популярность группа "Кино" приобрела после выхода альбома "Ночь", который в 1986 году был выпущен на кассетах, а через два года на пластинках, которые разошлись тиражом 2 млн экземпляров. Также в 1986 году Цой проявил себя в качестве киноактера, снявшись в картине "Асса". Спустя год он исполнил роль в фильме "Игла", финал которого сопровождался песней "Группа крови". После возвращения со съемок Виктор записал альбом под таким же названием, ставший поистине культовым. В 1989 году состоялся выход очередного шедевра – альбома "Звезду по имени Солнце". С этого момента группа стала собирать целые стадионы, а ее продюсером стал знаменитый Юрий Айзеншпис.

1990 год – период, когда "Кино" находится на пике своей популярности. Этот же год стал и годом смерти легендарного музыканта. В это время Цой находился под Юрмалой на отдыхе с сыном и отцом. 15 августа он отправился на рыбалку, и на трассе "Слока – Талси" произошла трагедия – автомобиль Виктора столкнулся с автобусом, что привело к гибели музыканта.

Поклонников певца и по сей день интересует вопрос, как погиб Виктор Цой. По одной из версий это произошло потому, что музыкант заснул за рулем, поскольку отправился на рыбалку рано утром. Еще одна версия говорит о том, что Цой мог отвлечься на прослушивание музыкальных записей, сделанных незадолго до этого с Юрием Каспаряном. Однако гитарист опровергал это утверждение, заявляя о том, что у Виктора не было на руках кассеты с черновиками записей.





Как проходят памятные мероприятия

Легендарный певец остается любим среди многочисленных поклонников и по сей день. Чтобы отдать дань уважения его творчеству, люди отправляются к Стене памяти Виктора Цоя, которая существует во многих городах России и близлежащих стран. Первая из них появилась на следующий день после гибели музыканта в Кривоарбатском переулке в Москве. Поклонники начали оставлять на ней надписи, которые обновлялись постоянно несмотря на то, что стену периодически перекрашивали. Возле таких стен в праздник, посвященный памяти певца, принято зажигать свечи в его честь.

Во многих населенных пунктах существуют памятники Виктору Цою. Это Санкт-Петербург, Барнаул, Москва, Вильнюс. В честь музыканта названы многие улицы и парки. День памяти певца сопровождается исполнением его песен, которые звучат на сценах, стадионах, площадках школ, устраиваются фестивали и концерты.





Почему Виктор Цой остаётся актуальным

Феномен творчества Виктора Цоя заключается в том, что оно не утрачивает актуальности и в наши дни. Это неудивительно, поскольку в своих песнях музыкант освещал темы, которые остаются вечными и не подвержены влиянию времени: это свобода, любовь, поиск себя.

Понятная многим музыка несет в себе глубокий смысл, при этом ее исполнитель смог объединить в себе два вдохновляющих образа – бунтаря и романтика. Чувства, которые Цой затрагивал в своих произведениях, не зависят от эпохи, а его тексты и мелодии просты для восприятия и легки для запоминания. Образ певца продолжает оставаться символом свободы, молодости и перемен, что неизменно находит отклик в сердцах его поклонников, а манера исполнения Цоя отличается неповторимой харизмой.





Цитаты и строчки песен, ставшие символами

Цитаты Виктора Цоя затрагивают поистине вечные темы и являются отражением настроения людей, жаждущих перемен. Именно поэтому они и в настоящее время звучат в среде его поклонников. Клео.ру предлагает вашему вниманию самые известные из них:

"Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве";

"Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. На то они и люди";

"Единомышленников посылает в подарок Господь Бог".

Также своеобразными символами стали такие строчки песен музыканта:

"Перемен! Мы ждем перемен!" – знаменует надежду на лучшую жизнь;

"Звезда по имени Солнце" – несет метафорический смысл, означающий нечто прекрасное, но в то же время недосягаемое;

"И пусть сильнее грянет буря!" – символизирует готовность бороться с невзгодами;

"Я иду по земле, как хозяин" – является олицетворением уверенности и внутренней силы.





Итог

День памяти Виктора Цоя в 2025 году – это значимое событие для поклонников творчества легендарного музыканта. Их число растет с каждым годом, говоря о том, что песни исполнителя остаются популярными и в наши дни, а их актуальность не уменьшается.