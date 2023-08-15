Секс раз в год: что происходит с парами без половой близости

Отношение к любовным играм зависит от темперамента человека

Интимные отношения являются неотъемлемой частью здорового союза. Однако пары, которые много лет живут вместе, нередко пренебрегают этой сферой жизни. Однозначно сказать, как часто между мужчиной и женщиной должна происходить близость, сложно. Все зависит от темперамента человека и его потребностей. Можно ли назвать нормой отказ от секса, разбирался женский журнал kleo.ru.

На что ориентироваться

Никакого эталонного количества половых контактов за месяц или неделю не существует. Главное, что должно заботить влюбленных, это обоюдность во всем. Если люди любят друг друга, но в силу темперамента, культурных особенностей и взглядов на жизнь считают, что интимная близость не так важна и может быть сведена к минимуму, в этом нет ничего страшного. Постулат о том, что заниматься сексом нужно хотя бы для здоровья, подвергается критике со стороны многих психологов. Эксперты сходятся во мнении, что главное – это эмоциональное и психологическое состояние партнеров, а не механически исполненный контакт.

Если оба партнера прекрасно чувствуют себя, занимаясь сексом раз в неделю, в месяц или даже в год, ничего предосудительного в этом нет. Сексуальный контакт не ограничивается генитальным взаимодействием. Некоторые люди получают невероятное удовольствие от прикосновений и так далее. Главное – найти своего человека и наслаждаться общением с ним. Проблемы начинаются, когда у влюбленных разные взгляды на происходящее. В этом случае нужно переходить к активным действиям.

Подготовка к разговору

С нахрапа такие вопросы не решаются. Постепенно подводите партнера к тому, что вам нужно обсудить интимный вопрос. Возможно, придется преодолевать неловкость и неудобство из-за откровенного обсуждения мучающих вас вопросов. Помните, если в отношениях есть любовь, любую проблему можно решить разговором. Главное не давить на партнера и стараться услышать и понять его. Скажите, что вы бы хотели чаще чувствовать его как можно ближе, возможно в отношения нужно ввести разнообразие. Либо наоборот, расскажите, что близость не приносит вам удовольствие и вместе попробуйте найти точки соприкосновения.

Аккуратный подход

Ни в коем случае нельзя начинать с обвинений. Заявления в духе, «ты уделяешь мне слишком мало внимания и не хочешь со мной близости» или наоборот, «мне не нравится секс с тобой» могут привести к глубокой обиде, которая негативно скажется на дальнейшем развитии отношений. Делайте акцент на том, что очень любите партнера и вместе хотите решить проблему.

Определите причину

Если в начале отношений у вас были бурные сексуальные игры, а потом все сошло на нет, нужно понять, что случилось. Влечение редко пропадает без причины. Возможно, девушка перестала выглядеть соблазнительно, утонув в рутине. Постарайтесь добавить в отношения новой энергии. Отличный вариант – вместе получать яркие эмоции. Условно, совместный полет на парашюте точно вас сблизит. Хотя можно выбрать менее экстремальный вид отдыха.