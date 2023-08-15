Тот самый: четыре признака встречи с идеальным мужчиной

Иногда разглядеть подходящего партнера не так просто

Лето – пора любви и новых знакомств. В этот период шанс обрести вторую половинку резко повышается. Однако часто представительницы прекрасного пола акцентируются далеко не на тех аспектах, которые необходимы для создания гармоничной пары. Женский журнал kleo.ru рассказывает, на что нужно обратить внимание. Некоторые не всегда очевидные признаки говорят о том, что вы повстречали идеального для себя мужчину.

Схожесть взглядов и ценностей

Часто говорят, что противоположности притягиваются. Однако для долгосрочных семейных отношений все же важно, чтобы мнения по основным вопросам были схожими. Если вы будете коротать вечера в политических спорах или по-разному смотрите на распределение обязанностей внутри семьи, счастливым ваш союз будет назвать сложно. Если между вами пробежала искра и вы хотите создать семью, лучше обсудить основные аспекты заранее.

Чувство безопасности

Это очень важный нюанс. Большинству женщин психологически хочется чувствовать себя под защитой представителя сильного пола. Такому мужчине она готова рожать детей и дарить свою любовь. Если рядом с избранником вы чувствуете себя в полной безопасности, значит он – ваш человек. Мужчина, который сделал выбор в пользу любимой женщины, в любой ситуации старается ее защитить, даже если ему приходится спорить с родными и близкими. Такой человек точно не даст вас в обиду, что очень важно в семейных отношениях.

Сексуальная гармония

На этот счет есть много мнений, однако умалять значимость близости нельзя. Когда люди испытывают друг к другу влечение, отношения становятся полноценными и гармоничными. Разумеется, нельзя строить семью, опираясь исключительно на вспышку страсти. Однако, если близость с человеком не доставляет вам удовольствие, на него точно не стоит тратить свое время. Как только одному из вас повстречается более подходящий партнер, ему сорвет голову, и отношения будут разрушены.

Готовность принимать особенности

Влюбленному человеку все кажется очень милым. Девушки со снисходительной улыбкой убирают за любимым разбросанные по всему дому носки, а мужчины со спокойствием истукана ждут, пока их благоверная собирается несколько часов. Когда гормональный фон стабилизируется, такие мелочи из милых могут перейти в разряд серьезных раздражителей. К этому нужно быть готовым. Если люди способны принимать особенности друг друга и не испытывают разочарование, а то и отвращение, значит они нашли друг друга. Такой союз имеет перспективы продлиться до конца жизни.