Что нельзя делать на первом свидании: семь строгих табу

Летом одинокие люди проявляют повышенную готовность к тому, чтобы с головой окунуться в новый роман. Первое впечатление – залог успеха

Лето – период новых знакомств. В теплое время года одинокие люди проявляют повышенную готовность к тому, чтобы с головой окунуться в новый роман. Первое впечатление – залог успеха. На свидании-знакомстве важно следовать определенным правилам, которые помогут очаровать потенциального возлюбленного. Разобраться в важном вопросе помогает женский журнал kleo.ru.

Не концентрируйтесь на себе

Практически все люди испытывают самую большую слабость к одному человеку – себе любимому. В этом нет ничего зазорного, однако при знакомстве с представителем противоположного пола нельзя концентрироваться на себе и «занимать весь эфир». Обязательно задавайте вопросы своему собеседнику. Так он почувствует вашу заинтересованность. При этом стоит воздержаться от негативной оценки во время его рассказа. Пока вы плохо друг друга знаете, не стоит делать скоропалительные выводы.

Правильно ведите себя с окружающими

Нужно помнить, что на первом свидании люди проявляют особое внимание к мелочам. Скорее всего, каждый успел не раз обжечься. Поэтому важно вести себя вежливо и прилично. Точно не стоит слишком активно улыбаться симпатичным официантам или хамить таксисту. Собеседник может преувеличить некоторые ваши особенности и сделать неправильные выводы.

Не налегайте на еду и напитки

Многие мужчины с печалью признаются, что часто чувствуют себя кормильцами на вечер. Мужчины, заинтересованные в поиске спутницы жизни, часто вынуждены знакомиться со многими девушками. Если ваши встречи проходят в ресторане, не стоит демонстрировать молодому человеку хороший аппетит. Лучше ограничиться легким салатом и чашечкой кофе. Точно не стоит активно употреблять спиртные напитки – это может привести к нежелательным последствиям и вряд ли очарует мужчину.

Забудьте о бывших

Первое свидание – возможность получше узнать нового человека, который заглянул в вашу жизнь. Такая встреча точно не подходит для обсуждения опыта предыдущих отношений. В целом поговорить о бывших связях не запрещается. Однако такие разговоры возможны только в близких отношениях с любимым человеком. Возможно, во время разбора старых проблем вы найдете способ обогатить ваши отношения и сделать их более крепкими.

Не выпытывайте детали

Всегда нужно помнить, что первое свидание – это лишь знакомство. На первой встрече не стоит пытаться узнать всю подноготную своего собеседника, уровень его дохода, планы на жизнь, отношение к детям и так далее. Если знакомство окажется удачным и последует вторая, третья и другие встречи, тогда уже можно более детально подойти к обсуждению взглядов на жизнь. Для того чтобы это состоялось, первое свидание должно быть легким и приятным.

Не приходите на свидание с друзьями

Это правило кажется очевидным, однако иногда люди смущаются и берут с собой на смотрины подруг или друзей. В целом, это неплохо, так как не он, а его друг может оказаться тем единственным. Однако приглашение на свидание все же подразумевает общение двоих. Если все пройдет хорошо, вы еще успеете перезнакомить между собой ваших близких людей.

Забудьте о смартфоне

Многие сегодня не могут обойтись без того, чтобы каждые полчаса не заглядывать в телефон. На свидании этого делать точно не стоит. Человеку свойственно надумывать. Ваш собеседник может решить, что вам с ним неинтересно или в телефоне вы общаетесь с другим мужчиной. Соберите всю волю в кулак и уберите телефон в сумочку на пару часов.