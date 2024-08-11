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Не нужно терпеть боль при сексе: вот о чем может говорить этот симптом

Не нужно терпеть боль при сексе: вот о чем может говорить этот симптом

Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Мария Бахметьева рассказала, что делать в случае болезненных ощущений во время полового акта.

Нередко женщин беспокоят боли при половом акте. Это называется диспареуния. В среднем от этого страдают 10–20% женщин любого возраста. Боли могут носить различный характер: от легкого дискомфорта до выраженных проявлений, что, в свою очередь, делает половую жизнь невозможной. Из-за того, что женщины ввиду стеснения не обращаются по этому поводу к гинекологу, болезненные половые акты могут продолжаться до нескольких лет.

Мария Бахметьева. Фото из личного архива врача

Боль при половом акте может возникнуть как в самом начале процесса, так и в любой момент, даже после завершения акта продолжаться на протяжении некоторого времени. Также боль может быть либо постоянной, либо эпизодической (например, в определенной позе, а также в зависимости от фазы менструального цикла).

Какие могут причины?

Фото: freepik.com

1. Органические (связанные с заболеваниями органов малого таза)

2. Психогенные

К гинекологическим причинам относятся:

1. Пороки развития половых органов (влагалище и вульва), плотная, фиброзированная девственная плева.

2. Сужение (стеноз) влагалища после оперативных вмешательств

3. Инфекции – вульвит, кольпит, инфекции, передающиеся половым путем. Из-за поврежденной слизистой влагалища на фоне воспалительного процесса половых органов возникают болевые ощущения при проникновении полового члена.

4. Изменения гормонального фона. Снижение эстрогенов влияет на слизистую влагалища, вызывая ее сухость. Чаще такое происходит в периоде постменопаузы, после родов, при кормлении грудью, при приеме некоторых лекарственных средств (например, гормональные препараты, некоторые антидепрессанты и т. д.).

5. Эндометриоз – хроническое заболевание, при котором клетки внутреннего слоя матки определяются за ее пределами. Часто эндометриоз приводит к образованию опухолей яичника (кист) и спаечному процессу в полости малого таза, что повышает риск боли при половом акте.

6. Миома матки больших размеров и образования яичников

7. Воспаление придатков матки (яичников и маточных труб)

8. Поражение мочевого пузыря (цистит)

9. Вагинизм (спазм мышц влагалища при проникновении полового члена), чаще вызван психологическим фактором.

10. Вульводиния – при этом состоянии рецепторы со слизистой с многократным увеличением передают нервный импульс к головному мозгу, что расценивается как гиперреакция и проявляется в виде острой, выраженной боли.

Помимо органических причин к диспареунии может приводить аллергическая реакция на латекс, на определенные виды смазок.

К психогенным факторам можно отнести множество причин:

Фото: freepik.com

1. Страх полового акта из-за негативного опыта в прошлом

2. Страх беременности, заражения половыми инфекциями

3. Депрессия, чувство вины

При возникновении болевых ощущений при половом акте необходимо обратиться к гинекологу, где врач тщательно соберет анамнез, проведет детальный осмотр и возьмет необходимые анализы для подтверждения или исключения органической патологии.

Для эффективного лечения данной патологии необходим комплексный подход, и при наличии психологических факторов потребуется работа с психологом, в некоторых случаях с сексологом.

11 августа 2024, 06:00
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

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