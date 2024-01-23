Какие отношения могут разрушить жизнь: почему нельзя сильно привязываться к партнеру

Гармоничные любовные отношения – залог счастливой жизни. Только обретя дорогого сердцу человека, люди чувствуют себя полноценными и реализованными в любовном плане. К сожалению, идеальный сценарий развития событий в романтической сфере встречается не так часто, как хотелось бы. Некоторые отношения могут буквально разрушить человека и его индивидуальность. Речь идет, например, о зависимых отношениях. Как разобраться со склонностью подчиняться другому, рассказывает женский журнал «Клео.ру».



Почему женщины часто выбирают «плохих парней»

Девушки как представительницы слабого пола чаще оказываются зависимыми в отношениях. В одном из самых негативных вариантах это проявляется в полном растворении личности и стремлении выполнять все требования мужчины, забывая о собственных интересах. Этим с большим удовольствием пользуются некоторые представители сильного пола.

О том, что девушек часто тянет на «плохих парней», написано не мало книг и снята уйма фильмов. Хорошие, добрые, порядочные мужчины, нацеленные на создание семьи, часто кажутся девушкам слишком скучными и пресными. А вот парень, который то уделяет внимание, то пропадает, редко звонит и периодически демонстрирует пренебрежение, вызывает дикий интерес и желание выстроить с ним отношения.

Девушкам кажется, что только такой нестабильный, но обычно очень горячий и страстный мужчина может сделать их счастливыми. Ситуации бывают разные, но зачастую такие мужчины – потребители, которые заинтересованы только в удовлетворении собственных потребностей. Если с «плохим парнем» выстраиваются долгосрочные отношения, обычно девушка оказывается бесправной и полностью подавлена волей своего благоверного.

Представительницы слабого пола выбирают таких мужчин по разным причинам. Часто проблема кроется в детстве. Зависимые отношения привлекают девушек, которых недолюбили в детстве или которые столкнулись с очень травматичным опытом первой любви. Также на «плохих парней» часто клюют успешные и реализованные женщины: им кажется, что уж они-то смогут приручить этого ловеласа. Обычно, к сожалению, девушки, наоборот, попадают под влияние мужчины и полностью теряют свое Я.

Чем опасна любовная привязанность

Основная проблема таких отношений заключается в том, что женщина перестает чувствовать свою индивидуальность. Она начинает «любить» хоккей или футбол, хотя не испытывает интерес к этим видам спорта, смотрит фильмы, которые нравятся ему. Вначале кажется, что такой симбиоз с любимым человеком – и есть счастье. Однако, если растворение не взаимно, значит вас просто используют как удобного партнера. В конце концов, это приводит к тому, что женщина превращается в серую тень своего мужчины. Конечно, такая дама вряд ли может долго удерживать внимание парня. В то же время, женщина ощущает себя не в своей тарелке и может погрузиться в глубокую депрессию.

Как избавиться от зависимых отношений

Самое главное при излечении от любого недуга – осознать проблему. Если вы готовы признать, что попали в зависимые отношения, начинайте бороться. Текущему партнеру можно прямо объявить, что такое положение дел перестало вас устраивать. Лучше всего взять паузу на несколько недель, чтобы проработать проблему самостоятельно или с психологом. Если молодого человека это не устраивает – прощайтесь с ним. В любом случае такие отношения не принесут счастье. При создании нового союза обязательно сохраняйте свое личное пространство – друзей, хобби, настаивайте на периодическом просмотре нравящихся вам фильмов и так далее. В любом вопросе должно главенствовать равноправие.