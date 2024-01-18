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Чего боятся женщины и мужчины перед сексом: как справиться со страхами

Чего боятся женщины и мужчины перед сексом: как справиться со страхами

Реальная жизнь далека от постельных сцен в кино

Гармоничные сексуальные отношения – очень важная составляющая счастливой совместной жизни. Благодаря кинематографу и литературе жаркие ночи обычно представляются как некое таинство, которое всегда проходит по высшему разряду. Разумеется, в жизни все бывает несколько иначе. О том, чего боятся мужчины и женщины перед сексом, и как с этим справиться, рассказывает женский журнал «Клео.ру».

Я плохая любовница


Очень распространенный страх среди представительниц прекрасной половины человечества. Женщины насмотрелись в «интернетах» на горячих жриц любви, которые умеют показывать различные выкрутасы в постели, могут загнуть натренированное тело в нетривиальную позу и так далее. На этом фоне девушки начинают комплексовать.

Как избавиться от страха

Запомните, если мужчина не сбежал от вас после первой ночи, значит его интересует нечто большее, чем постельные утехи. Кроме того, молодые люди обычно более раскованы и вполне могут попросить у вас сделать то, что приносит им удовольствие. Если чувствуете неуверенность, отдайтесь в руки мужчины, как удовлетворить себя, он точно знает. Главное, чтобы и о вас не забыл.

Я выгляжу несексуально


Близость – это порыв чувств, который часто может настигнуть внезапно. В такой ситуации многие женщины начинают думать о посторонней ерунде. Например, что вместо эротического кружевного белья, на них хлопковые трусики с Микки-Маусом, или они не успели вымыть голову, или недавно полакомились салатом с чесноком. Все это может привести женщину в полуистеричное состояние, и ни о каком экстазе для двоих уже речь не идет.

Как избавиться от страха

Семейный психолог Татьяна Щурбина советует довериться опыту мужчин. Они в голос заявляют, что белье в любовных играх предназначено не для того, чтобы его разглядывать, а чтобы страстно сорвать во время жаркого порыва и бросить на пол. Будьте уверены, что в момент полового возбуждения мужчина в последнюю очередь думает о том, как лежат ваши локоны. Хотя, разумеется, всегда нужно помнить о гигиене.

У меня некрасивое тело


Конечно, спорт физически необходим, в первую очередь, для здоровья. Однако не стоит гробить себя для того, чтобы быть похожей на какую-нибудь звезду глянцевых журналов. Тем более, будьте уверены, велика вероятность, что отсутствие целлюлита на ее ногах – заслуга фотошопа. А вот женщины в окружении таких идеальных красоток из социальных сетей и телевидения начинают чувствовать себя очень неуверенно. Часто вместо того, чтобы полностью поддаться страстному порыву, они размышляют на тему того, заметит ли мужчина складки на животе или апельсиновую корку на бедрах. О хорошем сексе в таких условиях говорить сложно.

Как избавиться от страха

В первую очередь, зарубите себе на носу: главными критиками женского тела являются сами женщины. Именно девушки могут под лупой рассматривать фотографии своих соперниц, выискивая бугорочки, морщинки, седые волосы и так далее. Чаще всего мужчины вообще не замечают таких «уродств». Молодых людей всегда привлекают энергичные, уверенные в себе женщины. На такой даме пара лишних килограммов совсем не заметна.

Чего боятся мужчины перед сексом


Также не забывайте, что молодые люди тоже подвержены комплексам. Например, мужчины очень переживают из-за сравнения себя с другими представителями сильного пола. Если вы уже успели поболтать о бывших, парень в самый ответственный момент может задуматься, не было ли вам лучше с Петей/Димой/Вовой. А еще мужчины переживают, чтобы вы не сочли их извращенцами. Парням часто сложно завести разговор о том, чтобы попробовать что-нибудь новенькое. Старайтесь быть откровенными со второй половинкой и не стесняйтесь обсуждать горячие темы.

18 января 2024, 19:21
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Izhlife.ru✓ Надежный источник

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