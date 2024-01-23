Как женить на себе любимого мужчину: действенные советы

Официальное оформление отношений – очень серьезный шаг, который может предполагать дальнейшие глобальные изменения в жизни. Речь идет о появлении детей, возможно, переезде на другое место жительства и так далее. Если девушка чувствует, что готова к такому развитию событий, а ее любимый мужчина пока не произнес заветную фразу «Выходи за меня замуж!», его можно грамотно подтолкнуть к ответственному шагу. О том, как женить на себе любимого, рассказывает женский журнал «Клео.ру».



Честно заявите о своей готовности создать семью

В первую очередь, нужно четко обозначить свою позицию. Если вы встречаетесь с мужчиной достаточно долго, уже смогли проверить друг друга в горе и радости и понимаете, что хотели бы перевести отношения на новый уровень – молчать не стоит. Прямо скажите мужчине, что эмоционально созрели для создания семьи. Можете подчеркнуть, что дело не только в нем, а, в первую очередь, в вашей зрелости. При этом обязательно добавьте, что сильно любите вашего текущего партнера. Таким образом вы обозначите свои планы на жизнь, а мужчина начнет к ним примериваться.

Говорите о браке в счастливые моменты

Свадьба должна быть приятным событием для обоих. Когда женщина начинает использовать отсутствие штампа в паспорте как претензию, у мужчины формируются неприятные ассоциации с самой мыслью о походе в ЗАГС. Говорите о том, что хотели бы видеть заветное колечко на том самом пальце, только в счастливые моменты. Например, во время совместного отпуска или романтического ужина.

Обозначьте свою ценность

Никогда не считайте себя залежавшимся товаром, который нужно поскорее продать. Покажите мужчине, что вы – ценный приз, которые еще нужно заслужить. Видите активную социальную жизнь, развивайтесь в карьере, занимайтесь спортом. Когда девушка чувствует себя конфеткой, мужчинам очень хочется навсегда ей завладеть.

Больше общайтесь с семейными парами

Сформируйте правильное окружение: если среди ваших общих друзей – одни тусовщики и свободные девушки, интересы волей-неволей будут крутиться вокруг гулянок и развлечений. Больше общайтесь с семейными парами, чтобы получить возможность проникнуться их ценностями и немного переформатироваться с отчасти легкомысленного досемейного стиля жизни.

Установите контакт с его родственниками

Очень важно близко общаться с родней мужчины. Так вы постепенно станете частью семьи, и заключение брака будет само собой разумеющимся. Кроме того, если мужчине уже за 30, его мама наверняка мечтает о внуках и сможет правильно воздействовать на своего сыночка. Особенно, если полюбит вас как родную дочь.

Не отказывайтесь от поклонников

Пока вы не окольцованы, ваш официальный статус – не замужем. Разумеется, крутить романы на стороне недопустимо. Однако легкое кокетство и наличие поклонников вокруг вас – это неплохо. Пусть мужчина чувствует, что если слишком долго будет раздумывать, обязательно найдется тот, кто с радостью вас отобьет. Мужчине важно, чтобы его девушка котировалась в обществе. Тогда он быстрее захочет официально оформить на нее права.