Что вызывает недовольство мужчины в постели: ошибки в сексе, как избежать

Успешность в постели абсолютно не значит, что представительница прекрасного пола ведет легкомысленный образ жизни и без лишних раздумий отдается разным мужчинам. Наоборот, чаще девушкам проще научиться искусству жарких ночей в объятиях одного единственного горячо любимого мужчины. Однако и с этим часто возникают проблемы. О том, что раздражает молодых людей в постели, рассказывает женский журнал «Клео.ру».



Боязнь собственного тела

Нелепые разговоры

Попытка нахрапом взять новую высоту

Тотальная замкнутость

В оценке женского тела девушки – самые строгие критики. Только они способны разглядеть даже самые незначительные проявления апельсиновой корки на в целом красивом и подтянутом теле. В первую очередь, такой критический взгляд обращается на себя любимую. Именно поэтому даже худенькие стройные девушки комплексуют из-за отдельных зон своей фигуры. Боязнь собственного тела приводит к тому, что девушки не могут расслабиться в постели и стараются максимально скрыться от своего партнера.Такой подход совсем не верен, так как мужчины очень любят рассматривать женское тело. Молодого человека раздражает, когда он не может полюбоваться на бедра, животик или грудь своей любимой. Конечно, если есть объективные проблемы, над этим нужно работать. Однако не забывайте, что в порыве страсти женское тело – самый вожделенный для мужчины объект, а многие несовершенства мужской глаз просто не различает.Иногда девушки пытаются привнести разнообразие в сексуальную жизнь за счет неподходящих к случаю разговоров. Употреблять грязные словечки, если партнер к этому не расположен, не стоит. Также мужчине точно не понравится, если в момент, когда он со всем усердием старается довести вас до пика наслаждения, вы вдруг пристанете с вопросами о том, сильно ли он вас любит, или ему нужна только постель.Возбуждающие разговоры во время секса – приятное дополнение. Однако в этом вопросе очень важно, чтобы у партнеров сходилось мнение на предмет того, что волнует либидо. Можете открыто обсудить этот вопрос с молодым человеком или аккуратно поэкспериментировать во время секса. Главное – действовать тонко и чутко реагировать на реакцию мужчины.После просмотра взрослых фильмов кажется, что всевозможные трюки в постели очень легко исполнить. Однако, на самом деле, это совсем не так. Если вы вдруг заметили какую-то интересную и очень необычную позу, не пытайтесь тут же претворить ее в жизнь. Возможно, имеет смысл приноровиться к позиции в одиночестве или предварительно обсудить с партнером ваши возможности в исполнении нового любовного трюка. Когда женщина неожиданно пытается скрутить партнера в рогалик или решилась в одночасье разместить все его мужское достоинство в ротовой полости, любовник может прийти в ужас. К сожалению, скорее всего, нахрапом подобные высоты взять не получится.Разумеется, у людей бывают разные темпераменты. Кто-то сопровождает сексуальное удовольствие бурными и громкими стонами, другие переживают эмоции в себе, не издавая звуки. В этом вопросе самое главное – быть естественной и откровенной. Поверьте, мужчины очень хорошо чувствуют фальшь. Если вы вдруг начнете во время секса голосить, как мартовская кошка, хотя не испытываете настоящего желания издавать громкие звуки, мужчина будет очень недоволен. Молодому человеку важно, чтобы он действительно удовлетворял вас. Если хотите кричать – кричите, если вам комфортнее томно дышать и не более – так и делайте. Главное, не будьте замкнутыми и ведите себя естественно. Тогда вам будет проще достичь оргазма и удовлетворить мужчину.