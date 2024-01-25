Что вызывает недовольство мужчины в постели: ошибки в сексе, как избежать

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

08:055 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр 06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения 12:45Папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога 11:43Представитель Кенсингтонского дворца опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон 10:55Бузова рассказала о новом романе с мужчиной, которого скрывает
1370
800
true

Что вызывает недовольство мужчины в постели: ошибки в сексе, как избежать

Что вызывает недовольство мужчины в постели: ошибки в сексе, как избежать

Каждая девушка мечтает стать хорошей любовницей

Успешность в постели абсолютно не значит, что представительница прекрасного пола ведет легкомысленный образ жизни и без лишних раздумий отдается разным мужчинам. Наоборот, чаще девушкам проще научиться искусству жарких ночей в объятиях одного единственного горячо любимого мужчины. Однако и с этим часто возникают проблемы. О том, что раздражает молодых людей в постели, рассказывает женский журнал «Клео.ру».

Боязнь собственного тела


В оценке женского тела девушки – самые строгие критики. Только они способны разглядеть даже самые незначительные проявления апельсиновой корки на в целом красивом и подтянутом теле. В первую очередь, такой критический взгляд обращается на себя любимую. Именно поэтому даже худенькие стройные девушки комплексуют из-за отдельных зон своей фигуры. Боязнь собственного тела приводит к тому, что девушки не могут расслабиться в постели и стараются максимально скрыться от своего партнера.

Такой подход совсем не верен, так как мужчины очень любят рассматривать женское тело. Молодого человека раздражает, когда он не может полюбоваться на бедра, животик или грудь своей любимой. Конечно, если есть объективные проблемы, над этим нужно работать. Однако не забывайте, что в порыве страсти женское тело – самый вожделенный для мужчины объект, а многие несовершенства мужской глаз просто не различает.

Нелепые разговоры


Иногда девушки пытаются привнести разнообразие в сексуальную жизнь за счет неподходящих к случаю разговоров. Употреблять грязные словечки, если партнер к этому не расположен, не стоит. Также мужчине точно не понравится, если в момент, когда он со всем усердием старается довести вас до пика наслаждения, вы вдруг пристанете с вопросами о том, сильно ли он вас любит, или ему нужна только постель.

Возбуждающие разговоры во время секса – приятное дополнение. Однако в этом вопросе очень важно, чтобы у партнеров сходилось мнение на предмет того, что волнует либидо. Можете открыто обсудить этот вопрос с молодым человеком или аккуратно поэкспериментировать во время секса. Главное – действовать тонко и чутко реагировать на реакцию мужчины.

Попытка нахрапом взять новую высоту


После просмотра взрослых фильмов кажется, что всевозможные трюки в постели очень легко исполнить. Однако, на самом деле, это совсем не так. Если вы вдруг заметили какую-то интересную и очень необычную позу, не пытайтесь тут же претворить ее в жизнь. Возможно, имеет смысл приноровиться к позиции в одиночестве или предварительно обсудить с партнером ваши возможности в исполнении нового любовного трюка. Когда женщина неожиданно пытается скрутить партнера в рогалик или решилась в одночасье разместить все его мужское достоинство в ротовой полости, любовник может прийти в ужас. К сожалению, скорее всего, нахрапом подобные высоты взять не получится.

Тотальная замкнутость


Разумеется, у людей бывают разные темпераменты. Кто-то сопровождает сексуальное удовольствие бурными и громкими стонами, другие переживают эмоции в себе, не издавая звуки. В этом вопросе самое главное – быть естественной и откровенной. Поверьте, мужчины очень хорошо чувствуют фальшь. Если вы вдруг начнете во время секса голосить, как мартовская кошка, хотя не испытываете настоящего желания издавать громкие звуки, мужчина будет очень недоволен. Молодому человеку важно, чтобы он действительно удовлетворял вас. Если хотите кричать – кричите, если вам комфортнее томно дышать и не более – так и делайте. Главное, не будьте замкнутыми и ведите себя естественно. Тогда вам будет проще достичь оргазма и удовлетворить мужчину.

25 января 2024, 12:23
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

Партнер оказался в трудной ситуации: как правильно поддержать и что делать не нужно

Партнер оказался в трудной ситуации: как правильно поддержать и что делать не нужно
Ошибочное поведение может ухудшить ситуацию

Подготовка к первому свиданию: полезные советы для женщин

Подготовка к первому свиданию: полезные советы для женщин
Важно сразу произвести хорошее впечатление на собеседника

Как вернуть желание заниматься сексом: почему падает либидо

Как вернуть желание заниматься сексом: почему падает либидо
Отношения нередко теряют яркость и страсть

Приоритеты мужчин в отношениях: на что обратить внимание, если хотите завоевать его

Приоритеты мужчин в отношениях: на что обратить внимание, если хотите завоевать его
Каждая женщина мечтает стать идеальной спутницей для любимого

Игра вдолгую: как сохранить любовь на десятилетия

Игра вдолгую: как сохранить любовь на десятилетия
Многие пожилые пары признаются, что и через 30/40/50 лет любят друг друга

Разнообразить сексуальную жизнь: шесть советов для женщин

Разнообразить сексуальную жизнь: шесть советов для женщин
Первая страсть может быстро утихнуть

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех