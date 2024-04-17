Как влюбить в себя мужчину: 10 проверенных способов

Любая женщина хочет построить отношения с мужчиной так, чтобы найти в них гармонию и чувствовать себя счастливой. Бывает так, что в жизни девушки происходит долгожданное знакомство, и она понимает, что именно этот человек и может стать ее избранником. Однако при этом женщина может быть не уверена в его чувствах и не понимать, является ли ее симпатия взаимной. В этом случае остается лишь одно – действовать самой и выбирать средства, чтобы он проявил взаимность. Предлагаем изучить статью, в которой в качестве примера приведены 10 способов, как влюбить в себя мужчину. Клео.ру собрал для вас подборку действенных советов для женщин, которые помогут найти путь к сердцу мужчины.

10 способов влюбить в себя мужчину

Если вы хотите узнать, как влюбить в себя мужчину, обязательно проанализируйте моменты, приведенные в этой статье. Это поможет вам выработать правильную тактику поведения, вести себя на свидании или при случайном общении с мужчиной естественно и непринужденно. Помните, что искренность подкупает, но при этом нужно уделять таким моментам как флирт и загадочность, чтобы мужчина не утрачивал к вам интерес.





Позитивный настрой

Хорошее настроение – залог успеха в общении с мужчиной. Не секрет, что большинство из них привлекают женщины, создающие вокруг себя радостную позитивную атмосферу.

Чувство юмора, искренняя улыбка – черты, которые мужчины считают в женщинах невероятно привлекательными. Хотите завоевать его сердце – улыбайтесь искренне и делайте это почаще.





Ухоженный внешний вид

Фраза о том, что мужчина любит глазами, постоянно на слуху, и с этим утверждением сложно поспорить. Несомненно, женщина, которая привлекательно выглядит и ухаживает за собой, гораздо быстрее привлечет внимание. Проявляйте заботу о своей внешности и подчеркивайте свою женственность. Тем более, что для девушек это совсем не сложно, стремиться красиво выглядеть – предусмотрено их природой.

Прежде всего, обращайте внимание на следующие моменты:

ухоженный и здоровый вид кожи, волос и ногтей;

опрятность в одежде, достаточное время и внимание, отведенное на гигиену;

чувство стиля при выборе образа и предметов гардероба.





Уверенность в себе

Одно из качеств, которое привлекает современных мужчин – уверенность женщины в себе и умение быть интересной. Эти свойства имеют следующие проявления:

Ведите себя как леди, не допускайте ненормативной лексики в своей речи, вульгарности в поведении. Помните, что в основном мужчины ведут себя в соответствии с тем, какой тон задает женщина. Именно от вашего настроя будет зависеть, поведет ли он себя как джентльмен или как портовый грузчик. Дайте понять, что в вашем обществе непозволительно отпускать сальные шутки или переходить на пошлые темы.

Не бойтесь показать свою эрудированность, ведь это качество в конечном итоге и привлечет к вам достойного мужчину. При выборе темы для беседы следите за его реакцией и будьте готовы вовремя ее сменить или напротив, углубить. Вопреки расхожему мнению о том, что мужчины боятся уверенных женщин, настоящий интерес вызовет именно та, которая по-настоящему знает себе цену.





Умение слушать

Как известно, лучший собеседник, это тот, который умеет слушать. Обязательно учитывайте это правило при общении с мужчиной. Внимательность к тому, что он рассказывает, говорит о том, что вы искренне интересуетесь его личностью, и он является для вас увлекательным собеседником.

Несомненно, это поднимет самооценку мужчины, и он лучше раскроется перед вами. Поддерживайте беседу, задавая не банальные, а значимые для него вопросы. Такая тактика поведения поможет вам установить между вами более глубокую эмоциональную связь.





Делайте комплименты

Любому мужчине будет приятно услышать похвалу в свой адрес. Благодаря этому он почувствует себя увереннее и захочет продолжить общение с этой женщиной. При этом делайте комплименты, когда они будут действительно уместны, не проявляйте грубую лесть. Например, похвалите его чувство юмора или упомяните, что он хорошо выглядит в наряде, который надет на нем сегодня. Тогда мужчина действительно почувствует ваше искреннее внимание.





Проявляйте уважение

Личность любого человека представляет собой ценность, и это особенно важно помнить при общении с мужчиной, который вам нравится. Так стереотипы о том, что для женщины весьма уместно и даже прилично опаздывать на свидания, отошли в прошлое. Сейчас хорошим тоном будет проявить пунктуальность и ценить время партнера.

На встрече будьте внимательны к мужчине и сосредоточьтесь на беседе с ним. Абсолютно недопустимо вести во время разговора переписку с другим человеком в мобильном телефон. Лучше и вовсе убрать смартфон в сумочку. Так собеседник поймет, что он действительно значим для вас, и вы проявляете искреннюю заботу о ваших отношениях.





Дайте мужчине почувствовать его значимость

Для любого представителя сильного пола крайне важно чувствовать себя нужным. Не бойтесь проявлять свою слабость и просить о помощи. Сила и независимость – совсем не то, чего мужчина ожидает от своей избранницы. Даже если вы сами в состоянии заменить шину на автомобиле, ни в коем случае не делайте этого, и дайте мужчине проявить себя.

Многие психологи считают, что отклик на просьбу женщины формирует у мужчины эмоциональную привязанность к ней и вызывает желание ответить взаимностью на ее чувства.





Внимание и забота

Любому человеку важно ощущать свою значимость и знать, что его ценят. Ваши проявления заботы и внимания к мужчине не останутся незамеченными. Интересуйтесь, как прошел его день, будьте готовы выслушать, посмотрите вместе с ним фильм, который его увлекает. Будьте внимательны к мелочам, к примеру, помните, какой кофе он предпочитает – с молоком или без него.





Загадочность

Одно из женских свойств, которое интригует мужчин и вызывает у них интерес – загадочность. Оставляйте его в состоянии, чтобы он постоянно желал чего-то большего. Не позволяйте ему думать, что он завоевал ваше внимание целиком и полностью, всегда сохраняйте нотку недоступности и интригу. Это будет вызывать в мужчине инстинкт охотника, который заложен в нем самой природой, делая его интерес к вам неугасающим.





Совместные интересы

Покажите, что вы близкий по духу мужчине человек, проявляя искренний интерес к его хобби и увлечениям. Совместные интересы – это то, что сближает, помогает понять, что люди находятся «на одной волне». Поверьте, что любой мужчина оценит такие проявления, увидит в вас родственную душу и будет дорожить отношениями с такой женщиной.





Подведем итог

Определенные действия со стороны женщины помогут получить любовь со стороны ее избранника. В этом помогут 10 способов, как влюбить в себя мужчину, благодаря которым вы вызовете его интерес, перерастающий впоследствии в искренние чувства и глубокую привязанность. Правильные действия с вашей стороны – залог гармоничных и счастливых отношений в будущем.