Глазами мужчины: секс на первом свидании

Когда я иду с девушкой на первое свидание, я, разумеется, не ожидаю, что в тот же день она станет моей. Лелею в глубине души трепетную надежду (мы, писатели, вообще большие мечтатели), но без фанатизма. А вот чего я жду в действительности, так это огня, эмоций.

И это далеко не всегда секс — можно и за руку взять так, что голова закружится. И в глаза так посмотреть, что будешь готов бросить весь свой привычный быт и следовать за ней хоть на край Земли…

123RF/Dmitriy Shironosov

Но мало, безумно мало вокруг огня! Все хотят что-то из себя изображать, казаться приличными, правильными, соблюдать какие-то нормы поведения, которые придумали за них другие люди.

Меня всегда это удивляло, вот эти отмазки: «Я не целуюсь на первой встрече», «Есть правило трех свиданий, и уже после этого возможна близость» или «Я не могу гулять всю ночь под луной — мне к сессии готовиться надо».

Но кто решил, как надо и как правильно? Люди смотрят на мир сквозь шоры, воздвигают какие-то барьеры, границы, сами себя заточают в какую-то внутреннюю тюрьму.

123RF/Bernard Bodo

И это же не только в отношениях проявляется — повсюду! Люди не допускают мысли, что можно резко сменить профессию и заняться чем-то совершенно другим, к чему по-настоящему лежит душа. Бросить опостылевшего мужа и на год уехать на Гоа. Никогда больше не ходить в музыкальную школу и переключиться, к примеру, на скалолазание. Сделать что-то новое, неожиданное, безумное!

Они не могут даже на миг снять свои шоры и взглянуть на ситуацию широко, с высоты птичьего полета. Допустить, что наша жизнь — это многообразие вариантов, и можно не только вперед и назад, а еще влево, вправо, подпрыгнуть, прилечь, побежать или поползти.

Я всегда принимаю решение сердцем. Потому что разум ищет выгоду, а сердце стремится к счастью.

123RF/Sergejs Rahunoks

Я не знаю, что правильно, а что нет, что можно и что нельзя, более того, мне нет до этого никакого дела. Но я точно знаю, что нужно мне. Не обществу, не моим родителям, не моему начальнику — а мне самому. Потому что это моя жизнь, и я меньше всего хочу, чтобы какой-то умный дядечка с седой бородой читал мне нотации: целоваться на первом свидании нехорошо, ввязываться в авантюры — рискованно, семь раз отмерь — один раз отрежь.

Да пока я буду отмерять — вся жизнь пройдет. И что в ней останется? Какие воспоминания? Как я всю жизнь следовал чужим правилам? Ограничивал себя, лишь бы обо мне кто не подумал плохо? Да всегда найдется тот, кто подумает плохо и осудит, хоть ангельские крылышки себе отрасти.

Самые яркие мои воспоминания всегда были связаны с безумствами. Именно они делают нашу жизнь яркой, искренней, чувственной, насыщенной!

Однажды мы сидели с девушкой в кафе. Кажется, это было наше второе свидание. Что-то заказали, общаемся, и тут она говорит: «Саша, я хочу тебя очень. Пойдем в туалет». ВАУ! Это было настолько неожиданно и прекрасно, что я, разумеется, сразу же взял ее за руку и повел за собой.

123RF/Dmitry Yakunin

И вы знаете, это было не особенно эстетично. Довольно неудобно, тесновато. Никаких прелюдий, эротического белья, ароматических свечей, шелковых простыней. Но, черт возьми, это был самый лучший секс в моей жизни. Самый запоминающийся так уж точно. Потому что эмоции сумасшедшие, страсть совершенно дикая, огонь внутри такой, что аж глаза затягивает поволокой…

Больше трех лет уже прошло с той поры, а я до сих пор вспоминаю. Жаль, что с девушкой той ничего серьезного у нас так и не получилось. Наверное, все из-за того, что мы оба были женаты. Но это уже совсем другая история…

А если допустить, что я ответил бы на ее предложение: «Нет». Мол, я приличный мужчина и не занимаюсь сексом с незнакомками в общественном туалете! Я бы столько всего не испытал! Столько всего не прочувствовал. Так и остался бы в своей внутренней тюрьме, в своем коконе из навязанных мне правил и предрассудков.

Ну и зачем тогда вообще жить, если не следовать таким порывам души? Будет ли о чем вспомнить на старости лет?

Я очень люблю эмоции. Не представляю свою жизнь без них! Взяться за руки и окунуться в мир грез и фантазий, гулять под луной и целоваться до самого утра, искусывая губы в кровь от нахлынувшей страсти, писать стихи, улыбаться, хохотать над глупыми шутками, обниматься у всех на виду и просто наслаждаться друг другом!

Для меня даже не стоит вопрос, а возможен ли секс на первом свидании — да хоть через десять минут этого свидания, если между людьми вспыхивает искра! Почему бы и нет? Нет никаких правил — можно все!

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