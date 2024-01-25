Почему окружающие боятся красивых людей: когда привлекательность – страшное оружие

У каждой представительницы прекрасного пола есть любимый артист или певец, который может похвастаться идеальной внешностью. Желание видеть рядом с собой красивого мужчину – абсолютно нормальное и естественное проявление. Однако, к сожалению, часто привлекательные люди вызывают у противоположного пола страх. Вы удивитесь, но многие красивые девушки жалуются, что с ними крайне редко знакомятся, а спросить номер телефона решается только совсем уж наглый ловелас-сердцеед. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, в каких случаях красота действительно бывает опасным оружием и почему люди часто боятся привлекательных мужчин и женщин.



Когда внешность бывает страшным оружием

Почему красивые люди вызывают страх

Закомплексованность

Страх быть обманутой

Пугает мнение окружающих

Как бороться со стереотипами

В первую очередь, нужно отметить, что страх перед красотой имеет под собой определенные основания. В современном мире мужчины и женщины часто используют внешность как способ удовлетворить собственные потребности и извлечь выгоду. Как мы знаем, многие дамочки намеренно ложатся под нож хирурга, считая это инвестицией в будущую счастливую и богатую жизнь. Такие охотницы за состоятельными мужчинами давно стали фобией многих бизнесменов.Красивые парни также нередко используют свою внешность для того, чтобы охмурить женщину и одноразово удовлетворить свои потребности, попутно в очередной раз повысив самооценку. Такие истории действительно случаются, но нужно отдавать себе отчет, что их количество сильно преувеличено. Обычно такие сюжеты используют в кинематографе и романах, поэтому иногда кажется, что чуть ли не каждая девушка – охотница за чужими деньгами, а все мужчины мечтают об отношениях без обязательств.Стереотип, согласно которому красотка всегда мечтает о богатом папике, а красавчик думает только о любовных утехах – одна из причин страха перед привлекательными людьми. Однако существуют и другие психологические трудности, которые нередко приводят к тому, что человек не способен построить отношения с тем, кто ему действительно нравится.В первую очередь, речь идет о закомплексованности. Многие девушки насмотрелись на идеальные картинки в социальных сетях и сравнивают себя с ними. Конечно, забывая о том, что главный секрет красоты девушек из Сети – удачный ракурс, грамотно выставленный свет и изобилие фотошопа. На этом фоне девушки начинают комплексовать и даже не могут допустить мысль, что способны заинтересовать внешне привлекательного мужчину.За счет того, что девушка считает себя недостойной «принца», ей кажется, что он может обратить на нее внимание только из жалости или спортивного интереса. Такие сюжеты также часто обыгрываются в кинематографе – например, главный герой поспорил, что уложит дурнушку в постель за три свидания. Конечно, никому не хочется оказаться в такой ситуации. Напридумав себе с три короба, девушка просто отказывается от самой мысли о том, чтобы познакомиться с красивым мужчиной.Также женщины очень много внимания уделяют тому, что о них будут думать окружающие. Девушкам важно не только, как выглядят они сами, но и как они смотрятся в паре с мужчиной. Представительнице прекрасной половины человечества может показаться, что люди начнут ядовито судачить за спиной на тему того, что такой красивый мужчина встречается с женщиной, далекой от параметров 90-60-90. Одна мысль об этом унизительна и приводит девушек в отчаяние.Такое положение дел в конце концов бьет не только по так называемым «дурнушкам», но и по красавчикам. Доходит до того, что у мужчины со средней внешностью нет отбоя от подружек, а с красивым парнем все боятся даже заговорить. Самое главное, помните: не попробовав, вы никогда не узнаете, каков будет результат.Чем чаще и больше вы будете знакомиться, тем выше вероятность повстречать того самого любимого и единственного. Не уделяйте слишком много внимания красоте. Старайтесь, в первую очередь, увидеть самого человека. Не бойтесь знакомиться с красивыми и не очень людьми. Настоящая любовь появляется не из-за внешности, а из-за совокупности факторов. Если чувствуете симпатию к человеку, попробуйте с ним пообщаться, не лишайте его и себя нового приятного знакомства.