Почему окружающие боятся красивых людей: когда привлекательность – страшное оружие

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

08:055 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр 06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения 12:45Папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога 11:43Представитель Кенсингтонского дворца опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон 10:55Бузова рассказала о новом романе с мужчиной, которого скрывает
1370
800
true

Почему окружающие боятся красивых людей: когда привлекательность – страшное оружие

Почему окружающие боятся красивых людей: когда привлекательность – страшное оружие

Красота всегда притягивает взгляды

У каждой представительницы прекрасного пола есть любимый артист или певец, который может похвастаться идеальной внешностью. Желание видеть рядом с собой красивого мужчину – абсолютно нормальное и естественное проявление. Однако, к сожалению, часто привлекательные люди вызывают у противоположного пола страх. Вы удивитесь, но многие красивые девушки жалуются, что с ними крайне редко знакомятся, а спросить номер телефона решается только совсем уж наглый ловелас-сердцеед. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, в каких случаях красота действительно бывает опасным оружием и почему люди часто боятся привлекательных мужчин и женщин.

Когда внешность бывает страшным оружием


В первую очередь, нужно отметить, что страх перед красотой имеет под собой определенные основания. В современном мире мужчины и женщины часто используют внешность как способ удовлетворить собственные потребности и извлечь выгоду. Как мы знаем, многие дамочки намеренно ложатся под нож хирурга, считая это инвестицией в будущую счастливую и богатую жизнь. Такие охотницы за состоятельными мужчинами давно стали фобией многих бизнесменов.

Красивые парни также нередко используют свою внешность для того, чтобы охмурить женщину и одноразово удовлетворить свои потребности, попутно в очередной раз повысив самооценку. Такие истории действительно случаются, но нужно отдавать себе отчет, что их количество сильно преувеличено. Обычно такие сюжеты используют в кинематографе и романах, поэтому иногда кажется, что чуть ли не каждая девушка – охотница за чужими деньгами, а все мужчины мечтают об отношениях без обязательств.

Почему красивые люди вызывают страх


Стереотип, согласно которому красотка всегда мечтает о богатом папике, а красавчик думает только о любовных утехах – одна из причин страха перед привлекательными людьми. Однако существуют и другие психологические трудности, которые нередко приводят к тому, что человек не способен построить отношения с тем, кто ему действительно нравится.

Закомплексованность


В первую очередь, речь идет о закомплексованности. Многие девушки насмотрелись на идеальные картинки в социальных сетях и сравнивают себя с ними. Конечно, забывая о том, что главный секрет красоты девушек из Сети – удачный ракурс, грамотно выставленный свет и изобилие фотошопа. На этом фоне девушки начинают комплексовать и даже не могут допустить мысль, что способны заинтересовать внешне привлекательного мужчину.

Страх быть обманутой


За счет того, что девушка считает себя недостойной «принца», ей кажется, что он может обратить на нее внимание только из жалости или спортивного интереса. Такие сюжеты также часто обыгрываются в кинематографе – например, главный герой поспорил, что уложит дурнушку в постель за три свидания. Конечно, никому не хочется оказаться в такой ситуации. Напридумав себе с три короба, девушка просто отказывается от самой мысли о том, чтобы познакомиться с красивым мужчиной.

Пугает мнение окружающих


Также женщины очень много внимания уделяют тому, что о них будут думать окружающие. Девушкам важно не только, как выглядят они сами, но и как они смотрятся в паре с мужчиной. Представительнице прекрасной половины человечества может показаться, что люди начнут ядовито судачить за спиной на тему того, что такой красивый мужчина встречается с женщиной, далекой от параметров 90-60-90. Одна мысль об этом унизительна и приводит девушек в отчаяние.

Как бороться со стереотипами


Такое положение дел в конце концов бьет не только по так называемым «дурнушкам», но и по красавчикам. Доходит до того, что у мужчины со средней внешностью нет отбоя от подружек, а с красивым парнем все боятся даже заговорить. Самое главное, помните: не попробовав, вы никогда не узнаете, каков будет результат.

Чем чаще и больше вы будете знакомиться, тем выше вероятность повстречать того самого любимого и единственного. Не уделяйте слишком много внимания красоте. Старайтесь, в первую очередь, увидеть самого человека. Не бойтесь знакомиться с красивыми и не очень людьми. Настоящая любовь появляется не из-за внешности, а из-за совокупности факторов. Если чувствуете симпатию к человеку, попробуйте с ним пообщаться, не лишайте его и себя нового приятного знакомства.

25 января 2024, 12:53
Фото: www.unsplash.com
Ольга Белозерова
Клео.ру✓ Надежный источник

Партнер оказался в трудной ситуации: как правильно поддержать и что делать не нужно

Партнер оказался в трудной ситуации: как правильно поддержать и что делать не нужно
Ошибочное поведение может ухудшить ситуацию

Подготовка к первому свиданию: полезные советы для женщин

Подготовка к первому свиданию: полезные советы для женщин
Важно сразу произвести хорошее впечатление на собеседника

Как вернуть желание заниматься сексом: почему падает либидо

Как вернуть желание заниматься сексом: почему падает либидо
Отношения нередко теряют яркость и страсть

Приоритеты мужчин в отношениях: на что обратить внимание, если хотите завоевать его

Приоритеты мужчин в отношениях: на что обратить внимание, если хотите завоевать его
Каждая женщина мечтает стать идеальной спутницей для любимого

Игра вдолгую: как сохранить любовь на десятилетия

Игра вдолгую: как сохранить любовь на десятилетия
Многие пожилые пары признаются, что и через 30/40/50 лет любят друг друга

Разнообразить сексуальную жизнь: шесть советов для женщин

Разнообразить сексуальную жизнь: шесть советов для женщин
Первая страсть может быстро утихнуть

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех