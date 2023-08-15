Манипулятивное давление в отношениях: что это и как с ним бороться

Чрезмерная забота далеко не всегда является проявлением глубокой любви

Сегодня существует огромное количество курсов и тематических статей, которые позволяют разобраться в проблемах личной жизни и выстроить гармоничные отношения с партнером и окружающими. К счастью, современная женщина в любой момент может заглянуть в интернет и почитать литературу, которая касается возникшей перед ней проблемы. Разумеется, выказывать абсолютное доверие к статьям из интернета не стоит, но некоторые советы можно взять на вооружение. Например, манипулятивное давление в отношениях нужно выявлять как можно раньше и пресекать на корню. Что это, и как с этим бороться, разбирался женский журнал kleo.ru.

Примеры манипуляций в отношениях

На серьезную проблему обратил внимание известный российский психолог Михаил Лабковский. Эксперт по отношениям подчеркнул, что такое давление может проявляться во время взаимодействия не только с любимым человеком, но и с друзьями, родителями и любыми знакомыми людьми. «Надень тапки! У нас дует», «Это платье тебе не подходит, возьми другое, как друг тебе советую», «Перестань питаться этой едой, она тебя убьет», - все это манипуляции и попытка продавить человека под свою картину мира.

Кроме того, настойчивые ухаживания, чрезмерная забота и попытка собой заслонить всех и вся – также является манипуляцией, а не проявлением глубоких чувств. Постоянные звонки, приглашения на встречу, стремление проводить все свободное время вместе и навязывание собственных планов - это давление на партнера. Разумеется, не всегда проявление таких чувств является манипуляцией, например, в самом начале отношений оба человека все время хотят проводить вместе. Главное, чтобы планы и желания совпадали, а не выходило так, что один вынужден прогибаться под другого.

Почему люди выбирают давящую модель поведения

Психолог утверждает, что эта проблема, как и многие другие, корнями уходит в детство. Если родители постоянно манипулировали ребенком, не давая ему свободы, делая за него выбор во всех сферах жизни, то он вольно-невольно переносит эту модель поведения и на свою взрослую жизнь, пытаясь контролировать всех вокруг. Родительская любовь смешивается в его голове с постоянным контролем и давлением, поэтому выбирая себе человека по душе, он неосознанно начинает копировать поведение своих родителей. Конечно, такое отношение к взрослой сформировавшейся личности не приведет к гармоничному союзу. Состоявшийся человек не может быть рабом чужой картины мира, в отношениях обязательно начнутся ссоры, конфликты и обиды.

Как устранить проблему

Если человек видит в себе склонность к манипулятивному давлению и хочет от нее избавиться, нужно взять на вооружение три простых правила. В первую очередь, запомните, что окружающие люди вам не принадлежат. Они такие же сформировавшиеся личности со своим видением мира, своим пониманием о том, как нужно жить, и так далее. Старайтесь находить точки соприкосновения, а не продавливать человека под себя.

Так же зарубите себе на носу, что взрослых людей не нужно контролировать. Советы и поддержка – не возбраняются, а вот решать за своего партнера, как ему поступить в той или иной ситуации, не стоит. Разумеется, если он сам не попросит об этом. Хотя такое развитие событий говорит о том, что ваш возлюбленный еще не совсем сформировался как личность. Третье золотое правило – принимать людей такими, какие они есть. В каждом из нас существуют положительные и отрицательные стороны, наслаждайтесь особенностями любимого человека.

Если же проблема в том, что близкий человек пытается манипулировать вами, говорите об этом открыто. Только откровенный разговор и готовность решать проблему могут улучшить отношения.