12 идей для секса в новогоднюю ночь

Когда разговор заходит о том, где и как встретить Новый год, у многих людей начинается паника. Хочется настоящего праздника и бессонной ночи, чтобы она надолго осталась в памяти.

Для тех, кто уже много лет в браке, для тех, кто хочет сексуального разнообразия, для тех, кто празднует этот год вдвоем, мы подготовили эксклюзивную подборку идей для новогоднего секса.

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1. Меню с афродизиаками

Начнем с новогоднего стола. Может быть, кто-то подумает, что секс и еда не совсем взаимосвязаны, но это далеко не так. Если вы планируете на праздничный ужин салат оливье или «шубу», учтите, что это тяжелая пища. Она долго усваивается, приводит к вздутию живота и другим побочным эффектам. После сытного ужина захочется спать, и праздник закончится под бой курантов.

Лучше заменить майонезные салаты на более легкие, с добавлением оливкового масла и других афродизиаков. Не бойтесь экспериментировать — классические блюда можно разнообразить специями, зеленью или орехами. Спиртными напитками тоже лучше не злоупотреблять и ограничиться вином или шампанским.

2. Обмен тайными желаниями

Игра для многих знакома. Напишите на листочках бумаги свои тайные эротические желания. Пусть это будут самые необычные ласки, которые ваша пара еще не практиковала. Не бойтесь своих странных желаний, просто доверьтесь партнеру — возможно, он тоже об этом давно мечтал. Для пар, которые не так давно вместе, это отличный способ узнать сексуальные предпочтения друг друга.

3. Эротический танец «жаркая Снегурочка»

Приятный сюрприз для вашего мужчины. Купите новое белье, эротический костюм Снегурочки, новые туфли на высоком каблуке, после того, как любимый оценит ваши кулинарные изыски, подарите ему танец, о котором он даже и не подозревал.

И не стоит думать, что это банально — едва ли женщина в обычный день будет танцевать стриптиз в костюме Снегурочки. К тому же многие мужчины втайне мечтают именно о таком женском образе.

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4. Подарки из секс-шопа

Если девушка хорошо станцевала, неплохо было бы ее одарить подарком, все-таки заслужила. Сексуальные игрушки окажутся как раз кстати. От наручников до вибростимуляторов — все, что превратит ночь в незабываемое приключение. Снегурочке тоже было бы неплохо запастись сексуальными подарками и пополнить семейную коллекцию недетских игрушек.

5. Секс-куб

Если ваша пара в постели ограничивается несколькими стандартными позами, пришло время для игры в «секс-куб». Можно играть с классическими костяными кубиками, а можно скачать приложение, в котором представлено большое количество сексуальных поз. Чтобы игру сделать более увлекательной, используйте секс-игрушки и эротическую одежду. Скучать не придется.

6. Просмотр фильма для взрослых

А почему бы и нет? Наверняка вы втайне друг от друга смотрите эротические сюжеты. Пора сделать это вместе, ведь ни для кого не секрет, что красивая картинка беспроигрышно возбуждает.

Выберите вместе сюжет, который, на ваш взгляд, особенно подходит для новогодней ночи. Внешний вид и окружающая обстановка — также немаловажный момент. Не стесняйтесь посоветоваться с партнером, какое белье он хотел бы на вас видеть.

7. Массаж горячими мандаринами

Мужчины любят эротический массаж, который не только расслабляет, но и всегда возбуждает.

Техника массажа горячими мандаринами несложна. Вам потребуется теплое кокосовое масло, можно использовать любое другое эфирное масло и дольки мандаринов.

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Нежными движениями начните растирать мандаринами масло по телу партнера, затрагивая эрогенные зоны. Такое удовольствие надолго запомнится мужчине. Однако чтобы все прошло на высшем уровне, заранее продумайте нюансы (коврик, влажные салфетки и т. д.).

8. Ледовое наслаждение

Обычно лед используют для напитков, но в нашем случае — для прелюдий. Возьмите кубик льда и прикоснитесь к чувствительным зонам партнера (живот, шея, соски). Нескольких секунд достаточно, чтобы вторая половинка возбудилась. Затем медленно начните слизывать капельки воды с тела, затрагивая эрогенные места. Ледовое наслаждение — отличное начало бурной ночи.

9. Волшебный секс у камина

Идеальный вариант для пар, которые любят романтику, тепло и медленный секс. Даже если у вас нет дачи с камином, можно снять на праздник загородный домик, где только вы, страсть и пламя огня.

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Только обязательно позаботьтесь, чтобы возле камина было комфортно и безопасно. Для романтики подойдет теплый плед, для дикого секса — шкура животного.

10. Ванна Афродиты

Для настроения вам потребуются шампанское и сладости, а для удовольствия — четыре упаковки молока, ароматические масла и лепестки роз. Праздничную атмосферу можно дополнить запахом мандаринов, хвои или корицы. Ванна отлично расслабляет, размягчает кожу, улучшает кровообращение, что способствует яркому оргазму.

11. Секс-марафон

Для самых стойких и тех, кому всегда секса мало, можно устроить секс-марафон, в котором позы не должны ни разу повторяться. Начните с экзотических поз и закончите любимыми. Впереди — праздничные дни, а значит, можно продолжать марафон до тех пор, пока окончательно друг другом не насытитесь. Однако не забывайте о паузах, которые обязательно нужны для восстановления сил.

12. Экстремальный секс

Подойдет для смелых пар, которые встречают Новый год у друзей или на диком пляже в Таиланде. Для экстремального секса подойдет бильярдная комната, джакузи, баня, бассейн, машина.

Только не забывайте, что реакция у людей бывает разная: если вас застукают родители, это не страшно, но если дети — придется краснеть и сочинять сказки.