Главная эрогенная зона: от Средневековья до наших дней

Как известно, наибольший интерес вызывает то, что не принято обсуждать вслух.

Времена, когда об интимных подробностях говорили только шепотом, остались в прошлом. Но, к сожалению, даже сейчас не каждая женщина сможет уверенно ответить, где находится клитор и в чем его функция. Некоторые ‒ вовсе не догадываются, насколько сильное удовольствие можно испытать во время секса, если задействовать возможности своего тела по максимуму. Заглянем в прошлое и узнаем, как относились в разные эпохи к столь «щекотливой» теме.

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Древняя Греция и Средневековье: первые открытия

На современных языках романо-германской группы «клитор» имеет похожее звучание, однако по этимологии слова по сей день нет однозначного мнения. Согласно одной из версий, название эрогенной зоны появилось благодаря латинскому глаголу clitorido, или «щекотать». Другая версия гласит: слово происходит из греческого языка, а именно — от κλειτορίς, что в переводе значит «маленькая горка». Целитель и философ Гиппократ называл клитор columella — «маленькая колонна». Персидский ученый и врач Авиценна обозначал орган как vigra или albatra, то есть «стержень».

Кстати, термин vigra предпочитал и философ-теолог из Германии Альберт Великий: он одним из первых отметил, что между половыми органами мужчин и женщин прослеживается сходство. У нас в народе клитор называли «похотник» — от древнерусского «похоть».

Х — ХV вв.: наслаждение под запретом

В эту эпоху церковь определяла главные жизненные векторы и по-своему интерпретировала многие вопросы, такие как нравственность, мораль, философия, отношения мужчины и женщины. Получение сексуального удовольствия приравнивалось к греху, поэтому и отношение к женскому органу соответствовало взглядам того времени: увеличенный клитор считали «соском Дьявола», а его обладательницу — ведьмой, которую непременно следовало предать костру инквизиции.

XVI в.: эпоха странных открытий

Благодаря трактату итальянского анатома Реальдо Коломбо клитор превращается в «сладость любви». Забытый на долгие годы интимный орган, оказывается, никуда не исчез, а Коломбо, в свою очередь, гордо присвоил себе звание его первооткрывателя.

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Увы, позитивное отношение к «новому» источнику женского наслаждения длилось недолго: парижский физиолог Шарль Эстьен вынес вердикт: клитор — мочеиспускательный канал. Бельгийский ученый и анатом Андреас Везалий утверждал, что это — патология, и здоровые женщины вовсе не нуждаются в «странном отростке».

В это время в странах Африки, Азии и Южной Америки велось множество споров о существовании клитора, и зачастую женщины были вынуждены избавляться от него в силу религиозных убеждений.

XVII — XIX в.: из крайности в крайность

Принято считать, что в этом отношении впервые называть вещи своими именами начал нидерландский анатом и физиолог Ренье де Грааф: он обозначил женский половой орган «клитором», а все, что к нему прилегает, — «нимфой». Это свело к минимуму количество метафор, которыми пытались завуалировать название органа, данного представительницам прекрасного пола от природы. Так слово «клитор» стало общепринятым термином.

Тогда ученые бросили все усилия на попытки доказать общественности, что клитор представляет опасность для физиологии женщины. Когда из-под пера швейцарского медика Сэмюэла Тиссо в 1758 году вышла книга «Онанизм», люди были настолько потрясены, что тема мастурбации попала в разряд табу на полтора века.

XIX — первая половина XX в.: в поисках истины

1858 год — одна из печальных страниц в истории клитора. Английский гинеколог Айзек Браун выступил с предложением удалять клитор с целью предотвращения психологических расстройств у женщин и получил одобрение Лондонского медицинского общества.

Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд также не мог остаться в стороне от этой темы: он впервые разделил оргазм на два типа — клиторальный и вагинальный, однако уточнив, что первый — проявление инфантильности, и после 18 лет крайне несолидно не испытывать второго.

Хотя такой взгляд уже в те годы подвергся критике, а в наши дни был окончательно опровергнут специалистами-сексологами, сторонники Фрейда до сих пор считают, что клиторальный оргазм свидетельствует о незрелой сексуальности женщины.

Середина XX в. — наше время: лед тронулся

История циклична: во второй половине XX века клитор снова ассоциировали с воплощением зла, а его стимуляцию воспринимали как свидетельство проблем с психикой.

Спустя полвека стало очевидно: информации о строении женского интимного органа ничтожно мало. Вплоть до начала XXI века о клиторе было неизвестно практически ничего: медики не считали, что он заслуживает внимания, поэтому не посвящали изучению этой темы целые главы в учебниках.

Ситуация изменилась лишь к 1998 году благодаря урологу из Мельбурна — Хелен О’Коннелл. В ходе исследований с использованием МРТ она установила, что клитор — отнюдь не «странный отросток», а орган со сложнейшим строением, который может эрегировать и увеличиваться в размере.

После публикации результатов исследования ученые осознали: необходимо устранять огромный пробел в знаниях о женской физиологии. В 2009 году появились первые 3D-изображения клитора, а французский гинеколог Одиль Бюиссон и ее коллега Пьер Фольде по данным, полученным при УЗИ, выяснили, что существует связь пещеристых тел и чувствительности влагалища. Так был положен конец противостоянию вагинального и клиторального оргазмов.

В течение нескольких столетий нас пытались убедить в том, что половые органы созданы исключительно для репродуктивной функции, а секс нужен лишь для зачатия ребенка. Последние исследования доказали: подобные суждения в корне неверны. Единственное предназначение клитора — доставлять удовольствие. К счастью, мы живем в эпоху, когда клитор стал важнейшей частью женской сексуальности и источником наивысшего наслаждения.