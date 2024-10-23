Сексуальное здоровье и менопауза: как продолжать наслаждаться интимной жизнью, когда тело меняется

Менопауза – время больших перемен для тела, но это совсем не повод ставить точку на интимной жизни. На самом деле, она может стать даже ярче, если подойти к делу с заботой о себе и немного подкорректировать привычки. Да, гормоны играют злую шутку: уровень эстрогена падает, кожа становится суше, а либидо может показаться не таким активным, как раньше. Но это вовсе не значит, что удовольствие должно уйти из спальни.

Первое и главное правило – принятие изменений своего тела. Менопауза – это не поломка, это новый этап жизни. И в этот период важно, как никогда, слушать свое тело и давать ему то, что нужно.

Что же делать, чтобы сохранить сексуальное здоровье?

1. Увлажнение

Одно из самых частых изменений – сухость влагалища. Это неприятно, но легко решаемо. Хорошие лубриканты на водной основе – легко исправят этот нюанс. Они не только сделают процесс комфортнее, но и усилят ощущения.

2. Гормональная терапия

Если гормоны слишком сильно расшалились, можно подумать о заместительной гормональной терапии. Это не для всех, но для многих женщин она становится настоящим спасением. Конечно, перед тем как что-то предпринимать, обязательно проконсультируйтесь с врачом.



3. Мягкие упражнения на укрепление мышц тазового дна

Упражнение Кегеля – не просто модное веяние. Регулярные упражнения помогут улучшить кровообращение и укрепить мышцы, что положительно скажется и на интимной жизни.

4. Расширение спектра удовольствий

Не стоит ограничиваться только привычными формами близости. Вибраторы, новые позы, эксперименты с прикосновениями – это не только оживит интимную жизнь, но и поможет адаптироваться к новым ощущениям.

5. Эмоциональная близость важнее, чем когда-либо

Менопауза может быть стрессом, и в такие моменты эмоциональная поддержка становится очень важной. Откровенные разговоры с партнером помогут сблизиться и понять потребности друг друга.

6. Забота о себе

Не забывайте про общие правила: правильное питание, активный образ жизни и регулярный отдых. Это напрямую связано с качеством интимной жизни. Чем лучше вы чувствуете себя в теле, тем больше удовольствия оно приносит.



7. Поговорите с врачом

Не стесняйтесь обсуждать интимные вопросы с врачом – это вполне нормально. Специалист может предложить множество решений, которые помогут вернуть вам уверенность и комфорт.

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