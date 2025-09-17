Клео.ру запустил новый рейтинг: выбираем лучшую негазированную питьевую воду

На этот раз внимание сосредоточено на таком привычном, но жизненно важном продукте, как негазированная питьевая вода. Редакция собрала девять наиболее востребованных брендов в формате бутылок объемом 400–500 мл. В отличие от экспертных обзоров, где мнение формируют профессионалы, здесь решающим фактором становится голос реальных пользователей. Каждый посетитель сайта Клео.ру или подписчик Telegram-канала может выбрать один или несколько вариантов, которые он считает достойными звания лучшей питьевой воды.

Формат народных рейтингов зарекомендовал себя как прозрачный и доверительный инструмент. Ранее именно так читатели выбирали фаворитов среди зубных паст, солнцезащитных средств и дезодорантов. Такой подход дает возможность ориентироваться на практический опыт тысяч потребителей, а не на рекламные обещания производителей.

Итоги голосования будут опубликованы после подсчета всех голосов, что позволит сформировать независимый список лучших марок. Проект продолжает оставаться ориентиром для тех, кто ценит честные отзывы и хочет сделать осознанный выбор.