Клео.ру запустил новый рейтинг: выбираем лучшую негазированную питьевую воду

Женский журнал Клео.ру представляет свежий выпуск проекта народных рейтингов.
На этот раз внимание сосредоточено на таком привычном, но жизненно важном продукте, как негазированная питьевая вода. Редакция собрала девять наиболее востребованных брендов в формате бутылок объемом 400–500 мл. В отличие от экспертных обзоров, где мнение формируют профессионалы, здесь решающим фактором становится голос реальных пользователей. Каждый посетитель сайта Клео.ру или подписчик Telegram-канала может выбрать один или несколько вариантов, которые он считает достойными звания лучшей питьевой воды.
Формат народных рейтингов зарекомендовал себя как прозрачный и доверительный инструмент. Ранее именно так читатели выбирали фаворитов среди зубных паст, солнцезащитных средств и дезодорантов. Такой подход дает возможность ориентироваться на практический опыт тысяч потребителей, а не на рекламные обещания производителей.
Итоги голосования будут опубликованы после подсчета всех голосов, что позволит сформировать независимый список лучших марок. Проект продолжает оставаться ориентиром для тех, кто ценит честные отзывы и хочет сделать осознанный выбор.