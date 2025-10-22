В России частично ограничили работу WhatsApp и Telegram

В России частично ограничили работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. Как сообщили в Роскомнадзоре, это временная мера, связанная с борьбой против интернет-мошенников и противоправных действий, совершаемых через эти сервисы.

По данным ведомства, именно эти платформы все чаще используются для финансовых афер, вымогательства и даже вовлечения пользователей в экстремистскую деятельность. Российские власти неоднократно направляли запросы компаниям с требованием усилить контроль за контентом и предотвратить подобные схемы, однако реакции от владельцев "Телеграм" и "Ватсап" не последовало.

В результате принято решение о частичном ограничении их работы на территории страны. Пользователи заметили неполадки 21 октября – сбои фиксировались в нескольких южных регионах, включая Ростов-на-Дону, Сочи, Адыгею и Астрахань. В некоторых населенных пунктах приложения не открывались совсем, а в других – работали с замедлением, даже при подключении по Wi-Fi.

Представители телекоммуникационных компаний заявили, что проблемы не связаны с техническими сбоями операторов и не являются следствием блокировок на уровне сетей.

Ранее, в августе, Роскомнадзор уже объявлял о частичных ограничениях в работе Telegram и WhatsApp, объясняя это необходимостью предотвратить распространение противоправного контента и защитить пользователей от онлайн-мошенников.

WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России